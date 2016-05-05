Три «почему», которые вызвал провал ЦСКА в финале Кубка России

Почему травма Аарона Оланаре стала ключевым эпизодом в финале Кубка России?

История с переходом Романа Широкова в ЦСКА оттеняла главную проблему – нельзя команде, которая борется за чемпионство, проводить остаток сезона с нападающим без природной хватки.

Использование Мусы в центре нападения стало похоже на заезженную шутку в КВН. Только московский «Спартак» еще не понял, как надо обороняться, если у ЦСКА – Муса чистый нападающий. Надежда на нигерийца на этой позиции рождала большое лукавство. В чемпионском сезоне-2012/13 он был лелеян мастерством Вагнера Лава и Хонды, а сейчас таких многопрофильных футболистов у Слуцкого не осталось. Роман Еременко резко сдал из-за травмы, а Алан Дзагоев передвинулся на позицию Расмуса Эльма. Да и не обладают они возможностями Вагнера. Дзагоев и Еременко попросту не способны одинаково полезно сыграть легкого и пробивного нападающего. Сам Леонид Викторович все прекрасно понимал, а партийное руководство говорило «денег нет».

Оланаре заинтересовал ЦСКА еще до возвращения Сейду Думбия из «Ромы». Не удалось договориться по трансферной цене с руководством китайского «Гуанчжоу Фули». Аарон успел пресытиться большими деньгами и всеми силами рвался в Москву, где его ждали матчи Лиги Чемпионов. После срыва переговоров он впал в прострацию и практически полгода не играл.

В очередной раз одурачить членов «Союза меча и орала» (на самом деле «Рому») по вылазке Сейду Думбия у Евгения Гинера зимой не получилось. Срочно нужен был нападающий, способный хотя бы подстраховать, оставшегося одного Мусу. Тем временем Аарон Оланаре окончательно надоел китайцам своим безразличием. ЦСКА не рискнул оплачивать трансфер и взял его в аренду с правом выкупа.

Если к нам в чемпионат едет футболист из совсем экзотической страны, то все начинают взрыхлять нарезки с YouTube. Видео с игрой Оланаре начиналось голами в чемпионате Норвегии. Пугающая внешность, стартовая и дистанционная скорость, диковатая, но эффектная техника – очаровавшись поверхностными роликами, думалось, что он похож на Дидье Дрогба.

Алексей Зинин своими селекционными заметками стал главным апологетом Аарона Оланаре в России. Любопытство пробило психологический максимум, когда Зинин написал, что нападающий в потенциале может сочетать в себе функции Ивицы Олича, Вагнера Лава, Жо и Думбия. В чемпионат России приезжал человек с задатками киборга. Пока это были фантазии. Рациональный взгляд на Оланаре был сухим – не забивал много даже в чемпионате Китая, инстаграм переполнен пафосными фотографиями, не играл в футбол почти полгода, приехал в ЦСКА только на третий сбор.

Оланаре первый яркий штрих оставил в матче против «Мордовии». Главный тренер наконец-то доверил ему больше пяти минут. Пребывая в автономном состоянии и действуя не в такт, ему удался один эффектный пас. В окружении двух защитников, нападающий вырезал точную передачу на выход один на один с вратарем. Пусть к концу «Мордовия» уже уехала в Саранск, эпизод показал – разносторонность Аарона Оланаре не миф.

Голы «Локомотиву» и «Уралу» разбудили в новичке ЦСКА звериные инстинкты. С настырностью буйвола он разгонял свою массу в матче с «Уралом». Цеплял мяч и в одиночку раскидывал оборону соперника. Тепловая карта футболиста горела по всему фронту атаки.

«Зенит» Виллаша-Боаша практически всегда наглухо связывал атаку ЦСКА еще до финала Кубка России. Легковесного Ахмеда Мусу защитники ловили на офсайдах, а Романа Еременко растворяли в воде Хави Гарсия и Витсель. Футболисты Леонида Слуцкого не могли оказывать силового давления на оборону питерцев.

Кроме Аарона Оланаре в нынешнем составе красно-синих некому держать в силовом напряжении оборону «Зенита». В финале Кубка России появился нападающий, который стягивал Нету, Гарая и Хави Гарсию, что облегчало задачу Натхо и Дзагоеву. Без Вернблума армейцы лишись грэпплера в центре поля. Частично эту роль взял Оланаре в нападении. У ЦСКА зарождался бойцовский вариант атаки. Витсель вынужден был активнее помогать Юсупову и Гарсии, что снижало атакующую активность бельгийца в той зоне, где не было Понтуса Верблума. После травмы Аарона Самуэля команда потеряла мускулы и давление, развязались руки у Акселя Витцеля. Его пас на Халка сделал гол Кокорина. Кирилл Панченко не мог так напрягать центральную зону, как это делал нигериец.

Повреждение Аарона Самуэля Оланаре может оставить наш чемпионат без одного из самых неординарных футболистов когда-либо приезжающих в Россию. Добавить к тому, что нигериец умеет, поднятую голову при контроле мяча, выбор позиции, и машина по уничтожению защитников готова. Остается надеяться – руководство ЦСКА, несмотря на повреждение, выкупит контракт. Иначе с таким набором качеств нападающего не найти. Да, выкупать травмированного футболиста большой риск. Но если условный «Порту» подхватит Оланаре и сделает из него нападающего на 30-40 миллионов евро, то закрывать можно будет все.

Почему Леонид Слуцкий за пять лет не смог раскачать Андре Виллаш-Боаша?

Леонид Слуцкий и Андре Виллаш-Боаш встретились впервые еще в 2011 году. Глянцевый «Порту» магнетизировал внимание всех. В чемпионате Португалии не проигрывали, в Лиге Европы демонстрировали тотальное доминирование. Спектакли выдавали Халк, Фалькао, Гуарин, Варела. Тренеру чуть больше тридцати лет, учился у Жозе Моуринью, выглядит как молодой преподаватель-хипстер из университета Сорбонны.

Главный тренер ЦСКА всегда тяготел к мышлению технократа. Он быстро начинает изучать новые технологии тренерские или бытовые. Например, Слуцкий сразу же установил себе WhatsApp на телефон, а в 2011 демонстрацией новизны был Виллаш-Боаш. Португалец проповедовал высокую линию защитников, способных ловить атаку соперника на офсайдах. Изменил подход к фланговым защитникам «Порту» – Альваро Перейра и Хорхе Фусиле постоянно начинали атаки, расширяя их ширину. Тем самым сейчас уже забытые игроки стали соавторами голевого расцвета Халка и Радамеля Фалькао. Все это нравилось Леониду Викторовичу. ЦСКА тоже пытался играть в защите высоко, но в остальном явно уступал манере «Порту». У армейцев на флангах архаично выглядели Алексей Березуцкий и Кирилл Набабкин, отставая от Перейры и Фусиле, в центре полузащиты Евгений Алдонин, а не современный бокс-ту-бокс Фредди Гуарин.

Действуя в схожей стилистике с командой Виллаша-Боаша, но фальшивя в нотах, ЦСКА в Лиге Европы дважды проиграл «Порту». Мало кто задумался, что история с одним и тем же симптомом повторится в России.

Андре Виллаш-Боаш приехал в «Зенит» во время бенефиса Леонида Слуцкого, завоевавшего два подряд чемпионства. Он набирал заметную уверенность в среде своенравных звезд ЦСКА. Слуцкий очень долго пытался добиться этого. К нему в коллективе относились свысока. Легионеры могли после замен могли демонстративно пройти мимо, Павел Мамаев вступал в конфликты, болельщики не чувствовали авторитета в лице тренера. Поговаривают, что от увольнения зимой 2011-го Слуцкого спасла чудом сложившаяся таблица в Лиге Чемпионов. Армейцам нужно было обыгрывать «Интер» и надеяться на нулевую ничью в матче «Лилля» и «Трабзона».

В 2016 году тренера ЦСКА возвели в ранг победителя, но до конца избавиться от старых комплексов 2011-го не удалось. Они воплотились в матчах Лиги Чемпионов и против «Зенита» Андре Виллаш-Боаша. В обоих случаях Леонид Слуцкий избирал одну модель – терпеть и контратаковать, подчеркнутая игра от обороны. И ни разу она не сработала. В Лиге Чемпионов постоянно пропускаются голы, а с «Зенитом» три поражения из четырех игр.

«Зенит» времен португальца напротив основных побед достиг, идеально воплощая принцип второго номера. ЦСКА во всех матчах с питерцами старался за счет него выиграть, практически без шансов проигрывая. Слуцкий постоянно использовал объяснение – игра шла до ошибки.

Перед финалом главный тренер ЦСКА говорил, что надо навязать контригру. Опять страх оказаться раздавленным перед классом исполнителей Виллаш-Боаша возобладал. Леонид Викторович в очередной раз решил потягаться с ним в партере. Всякий раз это получалось плохим подобием к оригиналу. Боаш стал крестражом Жозе Моуринью в игре вторым номером. Он лучше умеет связывать соперника, чем Слуцкий. К тому же у «Зенита» класс исполнителей выше, чем красно-синих. Странно если тренер ждет успеха и отдает мяч сопернику, когда нет основного разрушителя, а в центре поля за отбор отвечают Бибрас Натхо и Алан Дзагоев. Решение поставить Алексея Березуцкого вызвано боязнью риска. Мысль штаба ЦСКА была простая. Без Понтуса Верблума, некому страховать фланг во время перехода в крайнего защитника в атаку. Но Алексей снижал командую скорость, не помогая Мусе. Не успевая за Смольниковым, получил желтую карточку, из-за тихоходности терял мяч в прессинге.

Вывод – за все время Леонид Слуцкий не придумал способ обыграть Андре Виллаш-Боаша, копируя португальца. ЦСКА бегал за линией мяча, не агрессивно прессинговал и не давал оригинальной задачи. Действовал, как робкий юноша с натянутыми брюками до горла. Предлагал лишь тепличные условия для тренера «Зенита», где тот сильнее и кадровым набором, и тренерским взглядом. Провал в финале Кубка России рожден страхом в 2011 году перед «Порту».

Почему пора задуматься о замене для Игоря Акинфеева?

Игра Акинфеева вызывает тревогу. Можно бесконечно троллить его за антирекорды в Лиге Чемпионов, быть недовольным характером Игоря, но он – лучший вратарь нового времени в России. Это медицинский факт. Он уже становится историческим и не влияющим на будущее. На будущее влияет другое – Акинфеев все больше пропускает и все больше ошибается. Нет смысла перечислять, сколько голов вратарь ЦСКА привез за последние года два. Их наберется так много для футболиста его уровня, что они уже перестают быть простыми ошибками.

«Селекционная служба клуба работает 12 месяцев в году и ищет игроков на 10 позиций, кроме вратарской», – однажды сказал Евгений Гинер. Вдумайтесь, в таком положении Игорь Акинфеев уже 12 лет.

За это время Акинфеев пережил два срыва крестообразных связок на одном колене. Ему часто прописывают индивидуальные тренировки – больное колено напоминает о себе. Невозмутимость характера – сила и слабость Игоря одновременно. Он никогда не прыгает за мячом, если чувствует, что не достанет.

Акинфеев крут в игре по линии ворот. Но он начал ошибаться после несложных ударов. Складывается впечатление – физически и морально вратарь ЦСКА устал. Тело уже не подчиняется стальному духу. Акинфеев любит отбивать мяч одной рукой, а теперь ее пробивают. Так было против «Вольфсбурга» и «Зенита».

Причина моральной усталости может скрываться в незаменимости. Дик Адвокат оставил Акинфеева в запасе на Чемпионате Европы-2012. Потом у Игоря два года не было ошибок. Он вытаскивал для ЦСКА мертвые мячи в чемпионских сезонах. Надлом случился после провала на Чемпионате Мира.

Недавно возник слух – Владимир Габулов может вернуться в ЦСКА, чтобы частично разгрузить Акинфеева. После «Зенита» идея прямого сменщика Игоря уже не кажется бесполезной. Ему стоит отдохнуть, сократив игровое время. Можно пренебрежительно усмехнуться.

Дик Адвокат (бессознательно) уже показал, как надо перезапускать карьеру капитана армейцев. Сейчас ему только тридцать лет, а значит, время на перезагрузку есть.

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