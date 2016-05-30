Цифра дня. Сколько может заработать «Боруссия Д», если продаст лидеров

«Если Хуммельс и уйдет, то только в «Баварию». У него с этим клубом связано много личного, – объяснял исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке. – Он и вся его семья — из Мюнхена, как и его жена. Факторов много, и для Матса это не вопрос денег. Если он проявит желание уйти, нам придется принять это. Но еще неизвестно, отпустим ли мы его». Пару дней спустя клуб сообщил, что Хуммельс всерьез настроился на переезд в Мюнхен. Это, конечно, не столько предупреждение для болельщиков, сколько намек «Баварии»: он вам нужен? Приходите с чемоданами и забирайте. За своего капитана в Дортмунде намерены получить не меньше 38 млн евро.

Позже в офис «Боруссии» пришло улучшенное предложение от «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола, который возглавит клуб летом, очень хочет купить Илкая Гюндогана. Дортмундцы торгуются, и цена уже поднялась до 22 млн евро. Еще пять могут быть выплачены бонусами.

Марко Ройсом и Пьером-Эмериком Обамеянгом интересуются более-менее все топ-клубы мира. Суммы разнятся: самую безумную цифру, по последним данным, приписывают «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за Обамеянга 90 млн евро.

Мы взяли за основу последние данные и трансферную стоимость игроков.