Руни-вратарь, Лам-нападающий и другие универсальные игроки

<p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/7d38b365a069019059d53a08edd6e38a.jpg" style="width: 720px; height: 449px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вратарь – Уэйн Руни</strong></span></p> <p>Капитан «Манчестер Юнайтед» показывал свою универсальность еще до того, как новатор Луи ван Гаал опустил его на позицию центрального полузащитника. А было это в одной из серий всеми любимых <a href="https://www.youtube.com/watch?v=OhETXXnA6Hk">рекламных роликов «Joga Bonito</a>», в которой Уэйн, недовольный игрой вратаря своей команды в тренировочном матче, надел перчатки и занял его место. Стоит признать, что с обязанностями стража ворот он справлялся неплохо, парируя раз за разом удары своих одноклубников. Было бы интересно понаблюдать за действиями Руни на позиции голкипера в официальном матче. Кто знает, может, сделав это будучи еще молодым игроком, его ждал бы тот же успех, что и Петра Чеха. Тот до семи лет был нападающим, потом сломал ногу и вдруг осознал, что в воротах можно стоять даже с гипсом. С другой стороны, если ван Гаала не уволят по окончании сезона, то Уэйну, возможно, и удастся сменить Давида де Хеа на несколько матчей. Ведь сложно представить, что еще может прийти на ум голландскому специалисту, помимо всех прочих ротаций состава.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/beba1fe31ee34bd46e282a8a34d90400.jpg" style="width: 720px; height: 475px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный защитник – Мануэль Нойер</strong></span></p> <p>Никого уже не удивляет смелая игра голкипера мюнхенской «Баварии», благодаря которой на «YouTube» стали появляться целые <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TIUYvdOgFfo">подборки его выходов из ворот</a>. Безусловно, Мануэль на данный момент – один из лучших вратарей мира. Но если повнимательнее присмотреться к способностям немца, то можно увидеть и хладнокровие при принятии решений, и хороший пас, а также, несомненно, потрясающую реакцию и выбор позиции. Все эти качества присущи любому качественному защитнику. Для бровки Нойер недостаточно быстр и техничен, а вот в центре обороны сыграть вполне смог бы, имея к тому же подходящий для данного амплуа рост – 193 см. С каждым матчем все больше видно желание вратаря поучаствовать в многоходовых комбинациях команды Хосепа Гвардиолы. В том случае, если мюнхенцы досрочно обеспечат себе чемпионство, то почему же не дать шанс Мануэлю воплотить свою мечту в жизнь?</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/640e1026df10bc986a565bf2578d028d.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный защитник – Яя Туре</strong></span></p> <p>Тут все отчасти логично и без явного сумасшествия. Туре – боец, выгрызающий мячи у соперников порой вместе с ногами. Мощный ивуариец сочетает в себе качества идеального опорника с более свойственным для нападающих сильным и не менее точным ударом. Вероятно, именно по этой причине мы еще ни разу не видели Туре на позиции защитника. Яя откровенно хорош в единоборствах, в том числе, и в игре на втором этаже. Он работоспособный, прилично владеет нерабочей левой ногой, отдает точные передачи с любых дистанций, цепкий, резкий, а еще потрясающе исполняет штрафные удары. По сути, полузащитник «Манчестер Сити» вполне может справиться с обязанностями центрбека. Кроме того, стоит отметить, что в текущем сезоне те же Демичелис с Мангала показывают достаточно невзрачную игру. Туре уже 32 года, и, может, пора последовать примеру Хавьера Маскерано и освоиться на новой для себя позиции?</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/bb08d7d7de809ae634caebe3598347c9.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Правый защитник – Алексис Санчес</strong></span></p> <p>Санчес со времен своих выступлений за «Удинезе» и по настоящее время от матча к матчу отдает всего себя на футбольном поле. Чилиец – истинный трудяга и доказывает это не только своими атакующими действиями, но и полезностью в обороне. Крайний хавбек «Арсенала» всегда готов помочь команде, опустившись значительно ниже своего привычного места. И главное, что это явно не установка тренера, а личная инициатива игрока, чьей работоспособности стоило бы поучиться многим спортсменам. Алексис, известный своей неуступчивостью и волей к победе, может без проблем стать прекрасным латералем, закрыв всю правую бровку. Но нужен ли настолько хорошо атакующий защитник Арсену Венгеру?</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/01e4e8f8ba66f48d850d1db0fc807c76.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Левый защитник – Лука Модрич</strong></span></p> <p>Еще один пример профессионализма в футболе. Модрич, похоже, вообще не имеет слабых сторон, являясь основным игроком своей сборной и клуба уже приличное число лет. «Динамо» Загреб, «Тоттенхэм», мадридский «Реал» – везде хорват был незаменимым в своем амплуа. Стоит ли перечислять все достоинства футболиста, чью стабильную игру все и так уже давно знают. Да, Лука не может похвастаться высокой результативностью, но его вклад в итоговый результат весьма ощутим. Не по годам шустрый полузащитник ловко обращается с мячом, контролируя его как никто другой. Ко всему прочему, Модрич имеет орлиные глаза, безупречно видя поле и рассчитывая подходящий момент, когда нужно сделать передачу. Любопытно было бы посмотреть, как он справится с функциями крайнего защитника.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/a29abdd920fdfb836756b8dab5c8a565.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный полузащитник – Томас Мюллер</strong></span></p> <p>Мюллер без шуток может сыграть абсолютно на любой позиции. Сложно найти в наши дни настолько разносторонне развитого футболиста. Талант немца открылся миру на ЧМ-2010, где Томас стал обладателем «Золотой бутсы» и был признан лучшим молодым игроком турнира. Сейчас же Мюллер – неотъемлемая часть не только многократных чемпионов Германии, но и всего немецкого футбола в принципе. Что тут сказать, фамилия обязывает. Всегда оказывающийся в нужном месте Томас в будущем вполне может очутиться и на новой для себя позиции, а именно <span style="line-height: 20.8px;">– </span>в центре поля.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/befbf6dd9a5a2ab6997622da9e9a3006.jpeg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный полузащитник – Рафаэль Варан</strong></span></p> <p>Не успели мы толком заметить, как Рафаэль стал основным защитником сборной Франции и все чаще выходит в старте королевского клуба. По инициативе тогдашнего спортивного директора Зинедина Зидана «Реал» заплатил за переход мало кому известного 18-летнего защитника целых 10 миллионов евро. Надо сказать, что уж на данный момент этот трансфер полностью оправдался. Варан редко проводит откровенно неудачные матчи, с каждым годом все более раскрепощаясь при игре в центре обороны «галактикос». Нетипичная для центрдефа высокая скорость и желание не выбить мяч подальше от ворот, а сохранить его, повышают возможность высокорослого француза в скором времени попробовать себя на месте бокс-ту-бокс полузащитника.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/493556d2508afe098a16a72e2efc9c69.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный полузащитник – Джером Боатенг</strong></span></p> <p>В отличие от своего родного брата Кевина-Принса, Джером по-прежнему продолжает показывать высокий уровень игры, находясь, возможно, на пике своей карьеры. Ганец по происхождению любит брать мяч и с помощью широкого шага тащить его через все поле, вовремя отдавая передачу однуклубнику. Несмотря на такое умение, Боатенг к тому же мастерски владеет навыком длинного паса, что делает его незаменимым игроком, особенно для такого тренера, как Гвардиола. Джером уже успел поиграть и в центре обороны, и на ее краях, а значит, следующая ступень – это опорная зона.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/bedd42504a936404f21b52ac9d91305a.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Правый крайний нападающий – Филипп Лам</strong></span></p> <p>И снова в нашем составе игрок «ФК Голливуд». Ох уж эти баварские ребята. Лам не нуждается в особом представлении, ведь уже давно демонстрирует футбол высочайшего класса. Мало кто знал, но еще до прихода Пепа на тренерский мостик «Баварии» Лама уже использовали в качестве игрока середины поля, правда, было это еще в юношеские годы, когда позиция игрока только начинала формироваться. Прошло достаточно много времени с тех пор, как Филипп стал все увереннее чувствовать себя на месте центрального полузащитника, как вдруг, становится видно от матча к матчу, что немец может неплохо действовать и в атаке. Все же именно игра на бровке – стихия капитана мюнхенцев.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/95d79244546c3300ffa79bbdee8d46f0.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Левый крайний нападающий – Марсело</strong></span></p> <p>Похоже, единственный игрок из данного состава, кто, можно сказать, уже играет на другой позиции, несмотря на то, что фактически числится защитником. Найдется хоть один человек, который ни разу не думал о том, чтобы переставить техничного бразильца ближе к атаке? Матчи «Реала» показывают всю мощь левого фланга, когда по нему носится из стороны в сторону преемник Роберто Карлоса. Хлесткий удар, набор разнообразных финтов, скорость мышления, и это еще не весь список достоинств футболиста, никогда не игравшего в нападении. Так что же способно помешать Марсело прочно обосноваться на краю атаки «сливочных»?</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/81b307279410bcb4a0bd77f63aaf5078.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный нападающий – Филипп Мексес</strong></span></p> <p>Сложно представить, что такой средний защитник <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XzhTi_9vOCk">способен забивать настолько красивые голы</a>. Видимо это дар. Дар, который принадлежит 33-летнему игроку «Милана». Мексес никогда не славился сверхнадежной игрой в обороне, зато с недавних пор показал миру совершенно другого себя. Французу порой удаются нереальные по исполнению удары с дальних дистанций, да еще и с использованием акробатических приемов, которым позавидовал бы сам Златан Ибрагимович. Безусловно, у Филиппа хорошо поставленный удар, который мы редко видим лишь по той причине, что Мексес никогда не играл в атаке. Более знакомы всем нам стандарты, на которых защитник «россонери» ищет возможность нанести пушечный выстрел, карауля мяч у линии штрафной площади. Мы не можем знать наверняка, но открой Филипп свой талант чуть раньше, может и не казалось бы диким представлять его на месте центрального нападающего.</p> <p>Словом, вот как выглядит такая сборная:</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/fc70ed3d6f5040e30542f33a6c949b2a.png" style="width: 512px; height: 672px;" /></p> <p><a href="https:///predictions" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="" src="/images/nut_articles/image/ece7e82d8c437a4976936f224220146c.jpg" style="width: 720px; height: 250px;" /></a></p>