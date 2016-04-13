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Руни-вратарь, Лам-нападающий и другие универсальные игроки

<p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/7d38b365a069019059d53a08edd6e38a.jpg" style="width: 720px; height: 449px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вратарь – Уэйн Руни</strong></span></p> <p>Капитан «Манчестер Юнайтед» показывал свою универсальность еще до того, как новатор Луи ван Гаал опустил его на позицию центрального полузащитника. А было это в одной из серий всеми любимых <a href="https://www.youtube.com/watch?v=OhETXXnA6Hk">рекламных роликов «Joga Bonito</a>», в которой Уэйн, недовольный игрой вратаря своей команды в тренировочном матче, надел перчатки и занял его место. Стоит признать, что с обязанностями стража ворот он справлялся неплохо, парируя раз за разом удары своих одноклубников. Было бы интересно понаблюдать за действиями Руни на позиции голкипера в официальном матче. Кто знает, может, сделав это будучи еще молодым игроком, его ждал бы тот же успех, что и Петра Чеха. Тот до семи лет был нападающим, потом сломал ногу и вдруг осознал, что в воротах можно стоять даже с гипсом. С другой стороны, если ван Гаала не уволят по окончании сезона, то Уэйну, возможно, и удастся сменить Давида де Хеа на несколько матчей. Ведь сложно представить, что еще может прийти на ум голландскому специалисту, помимо всех прочих ротаций состава.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/beba1fe31ee34bd46e282a8a34d90400.jpg" style="width: 720px; height: 475px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный защитник – Мануэль Нойер</strong></span></p> <p>Никого уже не удивляет смелая игра голкипера мюнхенской «Баварии», благодаря которой на «YouTube» стали появляться целые <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TIUYvdOgFfo">подборки его выходов из ворот</a>.  Безусловно, Мануэль на данный момент – один из лучших вратарей мира. Но если повнимательнее присмотреться к способностям немца, то можно увидеть и хладнокровие при принятии решений, и хороший пас, а также, несомненно, потрясающую реакцию и выбор позиции. Все эти качества присущи любому качественному защитнику. Для бровки Нойер недостаточно быстр и техничен, а вот в центре обороны сыграть вполне смог бы, имея к тому же подходящий для данного амплуа рост – 193 см. С каждым матчем все больше видно желание вратаря поучаствовать в многоходовых комбинациях команды Хосепа Гвардиолы. В том случае, если мюнхенцы досрочно обеспечат себе чемпионство, то почему же не дать шанс Мануэлю воплотить свою мечту в жизнь?</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/640e1026df10bc986a565bf2578d028d.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный защитник – Яя Туре</strong></span></p> <p>Тут все отчасти логично и без явного сумасшествия. Туре – боец, выгрызающий мячи у соперников порой вместе с ногами. Мощный ивуариец сочетает в себе качества идеального опорника с более свойственным для нападающих сильным и не менее точным ударом. Вероятно, именно по этой причине мы еще ни разу не видели Туре на позиции защитника. Яя откровенно хорош в единоборствах, в том числе, и в игре на втором этаже. Он работоспособный, прилично владеет нерабочей левой ногой, отдает точные передачи с любых дистанций, цепкий, резкий, а еще потрясающе исполняет штрафные удары. По сути, полузащитник «Манчестер Сити» вполне может справиться с обязанностями центрбека. Кроме того, стоит отметить, что в текущем сезоне те же Демичелис с Мангала показывают достаточно невзрачную игру. Туре уже 32 года, и, может, пора последовать примеру Хавьера Маскерано и освоиться на новой для себя позиции?</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/bb08d7d7de809ae634caebe3598347c9.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Правый защитник – Алексис Санчес</strong></span></p> <p>Санчес со времен своих выступлений за «Удинезе» и по настоящее время от матча к матчу отдает всего себя на футбольном поле. Чилиец – истинный трудяга и доказывает это не только своими атакующими действиями, но и полезностью в обороне. Крайний хавбек «Арсенала»  всегда готов помочь команде, опустившись значительно ниже своего привычного места. И главное, что это явно не установка тренера, а личная инициатива игрока, чьей работоспособности стоило бы поучиться многим спортсменам. Алексис, известный своей неуступчивостью и волей к победе, может без проблем стать прекрасным латералем, закрыв всю правую бровку. Но нужен ли настолько хорошо атакующий защитник Арсену Венгеру?</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/01e4e8f8ba66f48d850d1db0fc807c76.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Левый защитник – Лука Модрич</strong></span></p> <p>Еще один пример профессионализма в футболе. Модрич, похоже, вообще не имеет слабых сторон, являясь основным игроком своей сборной и клуба уже приличное число лет. «Динамо» Загреб, «Тоттенхэм», мадридский «Реал» – везде хорват был незаменимым в своем амплуа. Стоит ли перечислять все достоинства футболиста, чью стабильную игру все и так уже давно знают. Да, Лука не может похвастаться высокой результативностью, но его вклад в итоговый результат весьма ощутим. Не по годам шустрый полузащитник ловко обращается с мячом, контролируя его как никто другой. Ко всему прочему, Модрич имеет орлиные глаза, безупречно видя поле и рассчитывая подходящий момент, когда нужно сделать передачу. Любопытно было бы посмотреть, как он справится с функциями крайнего защитника.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/a29abdd920fdfb836756b8dab5c8a565.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный полузащитник – Томас Мюллер</strong></span></p> <p>Мюллер без шуток может сыграть абсолютно на любой позиции. Сложно найти в наши дни настолько разносторонне развитого футболиста. Талант немца открылся миру на ЧМ-2010, где Томас стал обладателем «Золотой бутсы» и был признан лучшим молодым игроком турнира. Сейчас же Мюллер – неотъемлемая часть не только многократных чемпионов Германии, но и всего немецкого футбола в принципе. Что тут сказать, фамилия обязывает. Всегда оказывающийся в нужном месте Томас в будущем вполне может очутиться и на новой для себя позиции, а именно <span style="line-height: 20.8px;">– </span>в центре поля.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/befbf6dd9a5a2ab6997622da9e9a3006.jpeg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный полузащитник – Рафаэль Варан</strong></span></p> <p>Не успели мы толком заметить, как Рафаэль стал основным защитником сборной Франции и все чаще выходит в старте королевского клуба. По инициативе тогдашнего спортивного директора Зинедина Зидана «Реал» заплатил за переход мало кому известного 18-летнего защитника целых 10 миллионов евро. Надо сказать, что уж на данный момент этот трансфер полностью оправдался. Варан редко проводит откровенно неудачные матчи, с каждым годом все более раскрепощаясь при игре в центре обороны «галактикос». Нетипичная для центрдефа высокая скорость и желание не выбить мяч подальше от ворот, а сохранить его, повышают возможность высокорослого француза в скором времени попробовать себя на месте бокс-ту-бокс полузащитника.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/493556d2508afe098a16a72e2efc9c69.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный полузащитник – Джером Боатенг</strong></span></p> <p>В отличие от своего родного брата Кевина-Принса, Джером по-прежнему продолжает показывать высокий уровень игры, находясь, возможно, на пике своей карьеры. Ганец по происхождению любит брать мяч и с помощью широкого шага тащить его через все поле, вовремя отдавая передачу однуклубнику. Несмотря на такое умение, Боатенг к тому же мастерски владеет навыком длинного паса, что делает его незаменимым игроком, особенно для такого тренера, как Гвардиола. Джером уже успел поиграть и в центре обороны, и на ее краях, а значит, следующая ступень – это опорная зона.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/bedd42504a936404f21b52ac9d91305a.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Правый крайний нападающий – Филипп Лам</strong></span></p> <p>И снова в нашем составе игрок «ФК Голливуд». Ох уж эти баварские ребята. Лам не нуждается в особом представлении, ведь уже давно демонстрирует футбол высочайшего класса. Мало кто знал, но еще до прихода Пепа на тренерский мостик «Баварии» Лама уже использовали в качестве игрока середины поля, правда, было это еще в юношеские годы, когда позиция игрока только начинала формироваться. Прошло достаточно много времени с тех пор, как Филипп стал все увереннее чувствовать себя на месте центрального полузащитника, как вдруг, становится видно от матча к матчу, что немец может неплохо действовать и в атаке. Все же именно игра на бровке – стихия капитана мюнхенцев.</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/95d79244546c3300ffa79bbdee8d46f0.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Левый крайний нападающий – Марсело</strong></span></p> <p>Похоже, единственный игрок из данного состава, кто, можно сказать, уже играет на другой позиции, несмотря на то, что фактически числится защитником. Найдется хоть один человек, который ни разу не думал о том, чтобы переставить техничного бразильца ближе к атаке? Матчи «Реала» показывают всю мощь левого фланга, когда по нему носится из стороны в сторону преемник Роберто Карлоса. Хлесткий удар, набор разнообразных финтов, скорость мышления, и это еще не весь список достоинств футболиста, никогда не игравшего в нападении. Так что же способно помешать Марсело прочно обосноваться на краю атаки «сливочных»?</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/81b307279410bcb4a0bd77f63aaf5078.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный нападающий – Филипп Мексес</strong></span></p> <p>Сложно представить, что такой средний защитник <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XzhTi_9vOCk">способен забивать настолько красивые голы</a>. Видимо это дар. Дар, который принадлежит 33-летнему игроку «Милана». Мексес никогда не славился сверхнадежной игрой в обороне, зато с недавних пор показал миру совершенно другого себя. Французу порой удаются нереальные по исполнению удары с дальних дистанций, да еще и с использованием акробатических приемов, которым позавидовал бы сам Златан Ибрагимович. Безусловно, у Филиппа хорошо поставленный удар, который мы редко видим лишь по той причине, что Мексес никогда не играл в атаке. Более знакомы всем нам стандарты, на которых защитник «россонери» ищет возможность нанести пушечный выстрел, карауля мяч у линии штрафной площади. Мы не можем знать наверняка, но открой Филипп свой талант чуть раньше, может и не казалось бы диким представлять его на месте центрального нападающего.</p> <p>Словом, вот как выглядит такая сборная:</p> <p><img alt="" src="/images/nut_articles/image/fc70ed3d6f5040e30542f33a6c949b2a.png" style="width: 512px; height: 672px;" /></p> <p><a href="https:///predictions" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"><img alt="" src="/images/nut_articles/image/ece7e82d8c437a4976936f224220146c.jpg" style="width: 720px; height: 250px;" /></a></p>

Испания. Примера Германия Реал Бавария Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Милан Марсело Лам Филипп Туре Яя Руни Уэйн Нойер Мануэль Мексес Филипп Боатенг Джером Модрич Лука Санчес Алексис Мюллер Томас Варан Рафаэль
Комментарии (6)
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mybbetru3
1460534671
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Марков_Андрей_Юрьевич
1460537297
тупость
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shmag
1460558071
Ы
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Alter27
1460574282
Надо попробовать в фифаменеджере)
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anri1703
1460947741
марсело и лам они игроки которые всю бровку бороздят от начла и до конца руни постоянно отрабатывает в обороне а не ждет мяч в середине поля мексес красавчик в свое время лусио постоянно шел в нападение )
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Den_777
1461050519
Хуммельс лучше бы смотрелся вместо Боатенга.
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