Лига чемпионов на Дону. Станет ли «Ростов» чемпионом России?

ДА 1:0 НЕТ

Тактика

Сразу после победы над ЦСКА Бердыев сказал: «Нужно было играть компактно и строго. Команда с этим справилась». Для «Ростова», который метит в чемпионы, главный козырь – тренер. Бердыев – специалист, которому комфортно работать при полной свободе действий и абсолютном контроле ситуации. И на поле, и за его пределами. Когда у Бердыева налажен контакт и с руководством, и с игроками, он способен демонстрировать невероятные результаты (вспомните, как феерил «Рубин» в Лиге Чемпионов). Со взаимоотношениями между тренером и игроками в «Ростове» все в порядке. А вот новости о возможном банкротстве и резкие слова Бердыева о финансовых проблемах – повод для скептиков поговорить о мимолетности ростовского господства в турнирной таблице.

Кажется, во время тренировок Бердыев разбирает с командой каждую возможную контратаку и репетирует розыгрыши стандартов. Если говорить банальными штампами, то «Ростов» играет «как по нотам». Но вот в банальности команду Бердыева обвинить точно нельзя. Несмотря на технически невысокий уровень игроков, тренер учит их обманывать намного более сильных и богатых соперников.

ДА 1:1 НЕТ

Когда что-то пошло не так…

«Ростов» – это команда, которая недавно боролась за выживание в Премьер-лиге. Уровень большинства футболистов с прошлого сезона, конечно, увеличился, но не настолько, чтобы диктовать игру весь матч. А если учитывать, что «Ростов» любит играть в обороне, управлять соперником ему при этом еще сложнее.

Отсюда главная проблема: если что-то вдруг идет не по плану тренера, то команда разваливается. Последнее поражение «Ростова» от «Краснодара» тому подтверждение. Оставшись вдесятером, «ростовчане» сразу забыли все тактические наработки, начали регулярно фолить около штрафной и в итоге доигрались до пенальти. В этом сезоне команда лишь дважды выигрывала матчи, в которых пропускала первой.

В конце сезона на «Ростов» помимо внимания общественности навалятся еще и сверхмотивированные соперники. Одни будут стремиться в еврозону, другие – бежать от ФНЛ. Команда столкнется с серьезным давлением. И непонятно, сможет ли она с этим давлением справиться.

ДА 2:1 НЕТ

Стартовая площадка для молодежи и последний шанс для ветеранов

Слуцкий не вызвал в сборную ни одного игрока «Ростова». Решение странное, но сразу критиковать тренера не стоит. Он сформировал заявку на конкретные товарищеские матчи, в которых посмотрит других игроков. Это не означает, что из «Ростова» в сборную больше никогда никого не позовут.

Но чтобы позвали, нужно регулярно играть и регулярно выигрывать. Первые кандидаты на попадание в сборную – Джанаев (как лучший вратарь РФПЛ), Новосельцев, Полоз, Могилевец и, возможно, Ерохин. Все, кроме Джанаева и Ерохина, моложе 25 лет. Во время российского мундиаля они будут на пике своей карьеры. Для них сыграть уверенно сейчас – значит попасть на Евро. Поэтому лучшие из молодых игроков мотивированы до предела.

Нет проблем с мотивацией и у зрелого «костяка» команды. Имеются в виду те, с кем Бердыев становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах: Навас, Гацкан, Нобоа и Бухаров. Каждый из них отвечает за линию соответственно защиты, опорной и атакующей полузащиты, а также нападения. В этой системе у Бердыева в каждой зоне есть «свой» игрок, с которым он работает уже почти 10 лет. Для этих «ветеранов» победа в чемпионате – не просто шанс поностальгировать о временах «рубиновского» триумфа, но и последняя возможность заявить о себе и поиграть в еврокубках.

Бердыев обязательно воспользуется такой мотивированностью своих игроков. Он умеет психологически работать с командой и постарается наиболее эффективно использовать личные амбиции.

ДА 2:2 НЕТ

«Зазвездятся!»

Игроки как мантру повторяют, что о чемпионстве не думают, каждый матч рассматривают как финал и сравнений с «Лестером» избегают. Понятно, что эти слова – установка тренера, созданная для надоедливых журналистов. Понять при этом, что игроки думают и о чем мечтают на самом деле – невозможно. Но о чемпионстве думают наверняка. Потому что невозможно не думать о чемпионстве, когда ты выходишь на первое место за 10 туров до конца турнира.

«Ростов» – команда немолодая, но по-настоящему опытных игроков в ней не так уж и много. Поэтому приоритетная задача тренера – психологическая работа с этим коллективом. Если эта работа не будет успешна – футболисты поверят, что уже почти стали чемпионами, и потеряют очки.

ДА 3:2 НЕТ

Кураж

Тренер играет в «Ростове» роль гениального дирижера в слабом оркестре. Без него команда развалится за несколько туров. И именно на нем лежит нагрузка поддержания того куража, который заставляет «Ростов» выжидать в обороне большую часть матча, держать в голове планы контратак и реализовывать их тогда, когда это необходимо. Бердыев считается одним из лучших российских тренеров. Так что удержать верный настрой в команде ему под силу.

Помогать в этом должен тот самый «костяк» возрастных игроков, которые выигрывали чемпионат и кубок России, регулярно играли на европейской арене. Примером спокойствия и самообладания они также помогут молодым и неопытным.

ДА 3:3 НЕТ

«Лишь везение!»

Но нельзя считать игру «Ростова» с ЦСКА показателем класса и уровня команды Бердыева. К этой игре желто-синие готовились все межсезонье, могли детально изучить подопечных Слуцкого. К тому же и ЦСКА играл в футбол, удобный для «Ростова». Парадокс, но противник вроде «Крыльев Советов» или «Амкара», играющий в вязкий и оборонительный футбол, доставит ростовчанам куда больше проблем, в чем мы и убедились, например, вчера. На классе превзойти пока не получается, а значит нужно бороться, фолить, вгрызаться в каждый мяч. Это тяжело и не всегда эффективно.

Пока везет Джанаеву, везет и «Ростову». Если по каким-то причинам вратарь перестанет выручать команду, а механизм четкой обороны даст сбои – «Ростов» вряд ли сможет перестроиться в футбол позиционных атак и постоянного владения мячом. Пока все еще слишком много зависит от везения. Если фортуна отвернется – с чемпионством можно будет попрощаться.

Два видео о том, как «Ростов» обыграл ЦСКА

Сколько очков нужно набрать «Лестеру» и «Ростову», чтобы стать чемпионами