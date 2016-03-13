10 трансферных попаданий и промахов «Локомотива»

Успехи

Андрей Ещенко

Откуда: «Волга» НН

Стоимость: свободный агент

Стоимость сейчас: €1.8 млн

Первый признак того, что в «Локомотиве» селекция налажена совсем неплохо. Именно в «Локо» Ещенко вырос в игрока уровня сборной России. К тому же, клубу он достался бесплатно. В отношениях железнодорожников и кусачего крайнего защитника все могло бы сложиться довольно здорово в долгосрочной перспективе.

Однако вмешался «Анжи», где Сулейман Керимов по кирпичику собирал самый удивительный проект российского футбола за последние годы. Туда Ещенко и отправился всего за 3 миллиона евро. Дальше последовал крах амбиций клуба, а защитник начал путешествовать по разным командам. Сейчас он в «Динамо», которое вряд ли будет претендовать на высокие места по итогам сезона.

Кого можно было купить за ту же сумму: Сисиньо, Йеспер Вестерберг

Виталий Денисов

Откуда: «Днепр»

Стоимость: свободный агент

Стоимость сейчас: €7 млн

Получить игрока, который на долгое время снимет вопрос о том, кто будет выходить на позиции левого защитника, бесплатно – дорогого стоит. Двужильный бывший игрок ЦСКА и «Днепра» уже давно уверенно выигрывает конкуренцию на своей бровке, любим болельщиками и явно не собирается никуда уходить.

Осенью прошлого года президент клуба Ольга Смородская сообщила, что с Денисовым продлен контракт, однако его длительность неизвестна. Если «Локомотив» все же решится продать защитника, то чистый доход от этой операции будет достаточно солидным.

Кого можно было купить за ту же сумму: Серхио Эскудеро, Эрмир Ленжани

Ведран Чорлука

Откуда: «Тоттенхэм»

Стоимость: €7 млн

Стоимость сейчас: €11 млн

Один из самых удачных трансферов в истории «Локомотива». Чорлука пришел из «Тоттенхэма» за приемлемую сумму и сходу дал понять, что будет одним из лучших защитников Премьер-лиги. Сопоставимых по уровню центрбеков в России по-прежнему немного.

Авторитет Чорлуки доказывает и капитанская повязка, которую он носит с начала текущего сезона. Ближайшие два года хорват проведет в «Локомотиве», а дальше загадывать пока не стоит, Впрочем, вероятность того, что клуб сохранит Чарли, как его называют болельщики, кажется довольно высокой.

Кого можно было купить за ту же сумму: Ян Вертонген, Мартин Касерес, Маркос Рохо, Леандро Кастан

Даме Н’Дойе

Откуда: «Копенгаген»

Стоимость: €5 млн

Стоимость сейчас: €4 млн

Покупка Н'Дойе была очень удачной – он принес «Локо» немало очков. На счету форварда 27 голов в 66 играх. После провального вояжа в Россию другого темнокожего нападающего Байе Джиби Фалла приобретение сенегальца можно занести в актив селекционной службе.

Н’Дойе довольно неожиданно уехал в Англию в середине прошлого сезона. «Локомотив» плачевно завершил чемпионат, однако следующий игрок в нашем списке позволил Южной трибуне не особенно скучать по весельчаку Даме.

Кого можно было купить за ту же сумму: Марко Девич, Бурак Йилмаз, Юлиан Шибер, Димитар Бербатов

Умар Ниасс

Откуда: «Акхисар Беледие»

Стоимость: €5.5 млн

Стоимость сейчас: €13 млн

Идеальный трансфер в отношении футбольного бизнеса – купить игрока, вывести его на более высокий уровень и выгодно продать. Успешность приобретения Ниасса определяется, тем не менее, не только мешками фунтов от «Эвертона». Сенегалец помог клубу завоевать Кубок России, а в Черкизово трофеи не гостили достаточно давно. Селекционный отдел сработал здорово – разглядеть потенциал Умара было непросто, первое время в «Локомотиве» он играл не лучшим образом, однако первая половина текущего сезона сняла все вопросы о его возможностях.

Если «Локо» наладит реэкспорт сенегальских форвардов в Англию – довольны будут все, от болельщиков и руководства клуба до конечных покупателей (для этого Ниассу надо еще себя проявить). Особенно учитывая тот факт, что в промежутке между покупкой и продажей такие нападающие успевают неплохо потерзать защиту соперников.

Кого можно было купить за ту же сумму: Люк де Йонг, Оскар Кардосо, Рики Ламберт, Альберто Джилардино

Неудачи

Арсений Логашов

Откуда: «Анжи»

Стоимость: €3 млн

Стоимость сейчас: €1.2 млн

Логашов должен был усилить фланги обороны команды в условиях лимита. Пока однозначным провалом трансфер называть рано – Арсений вполне еще может вписаться в состав.

Однако факты говорят за себя: за полтора сезона в «Локо» защитник провел лишь 19 матчей. Отчасти виной этому травмы, отчасти сила конкурентов. Все-таки отобрать место в составе у Шишкина, Янбаева и Денисова не так-то просто.

Кого можно было купить за ту же сумму: Джулио Донати, Кевин Теофил-Катрин, Гильермо Варела

Альберто Сапатер

Откуда: «Спортинг»

Стоимость: 0

Стоимость сейчас: 0 (завершил карьеру)

Сапатер поначалу казался вполне неплохим приобретением и регулярно играл в основном составе команды. Затем его начали мучить травмы, а позже полузащитник по сути отказался играть за основной состав. Если бы не его бесплатный приход в клуб, провал был бы полнейшим.

За свой пятилетний срок пребывания (именно пребывания) в «Локо» испанец сыграл 27 матчей. В прошлом году контракт с ним был прекращен, а игрок завершил карьеру.

Кого можно было купить за ту же сумму: Петр Зелински, Гаэтано Д’Агостино

Сенияд Ибричич

Откуда: «Хайдук»

Стоимость: €5 млн

Стоимость сейчас: €1 млн

Легендарный представитель десятки лучших атакующих полузащитников Европы. По крайней мере, так думала Ольга Смородская. Ибричич не показал ничего даже отдаленно похожего на такой уровень игры, хотя у него за плечами неплохой опыт выступления за сборную Боснии и Герцеговины.

После «Локомотива» карьера Сенияда развивалась по нисходящей. Сейчас он играет в клубе «Сепахан» в высшей лиге Ирана.

Кого можно было купить за ту же сумму: Роналдиньо, Звездан Мисимович

Роман Павлюченко

Откуда: «Тоттенхэм»

Стоимость: €9 млн

Стоимость сейчас: €0.65 млн

К сожалению, Павлюченко не показал в «Локо» всего, на что он способен. Не каждая сделка с «Тоттенхэмом» бывает удачной – все-таки во главе клуба стоит хитрый Даниэль Леви. Супер-Пав приходил за солидные деньги, ушел в «Кубань» за бесплатно.

16 голов в 78 матчах – не то, что ждали от бронзового призера чемпионата Европы, который весьма достойно выступал в Англии. Однако это далеко не самый впечатляющий пример неэффективной траты денег руководством клуба.

Кого можно было купить за ту же сумму: Вагнер Лав, Альберто Джилардино, Диего Тарделли, Никица Елавич

Мубарак Буссуфа

Откуда: «Анжи»

Стоимость: €15 млн

Стоимость сейчас: €3 млн

А вот и самая печальная для всех причастных трансферная история «Локо» последних лет. Достаточно взглянуть на список игроков, которых можно было бы приобрести за сопоставимые деньги в то же трансферное окно. Приобретение Буссуфа из «Анжи» – однозначно худший трансфер в истории современного «Локомотива».

Клуб очень долго не мог найти покупателя на капризного марокканца с огромной зарплатой и в итоге с трудом отдал в аренду в «Гент». Забавный факт, который слегка вас шокирует – каждый гол Буссуфа за «Локомотив» стоил 3 миллиона евро.

Кого можно было купить за ту же сумму: Кристиан Эриксен, Хуан Кинтеро, Йосип Иличич, Димитри Пайет

10 трансферных попаданий и промахов ЦСКА

10 трансферных попаданий и промахов «Краснодара»

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