7 огненных матчей РФПЛ весной

ЦСКА – «Спартак» – 2:2

Дата: 21 апреля 2013

Рейтинг зрелищности: 9 Фурсенко из 10

Последнее дерби в «Лужниках» получилось смачным. Команда Карпина бодалась за четвертое место, а Слуцкий был в нескольких турах от первого серьезного трофея. Как и ожидалось, не сильно обремененный таблицей «Спартак» играл резво. ЦСКА в конце первого и в начале второго тайма получил по зубам: Макгиди и Ари куражились, помогая Спаллетти вновь выиграть чемпионат. Но, случившееся позже в полной мере охарактеризовало безумство дерби. ЦСКА не забил пенальти и за 20 минут до конца горел 0:2, но вдруг сравнял счет, а судья Карасев трансформировался в мем.

«Анжи» – «Динамо» – 3:3

Дата: 21 апреля 2013

Рейтинг зрелищности: 8 Фурсенко из 10

Через пару месяцев «Динамо» впитает в себя соки полумертвого «Анжи», а в Махачкале народ возвратит абонементы. Две самые странные команды России поддержали жару московского дерби и разыграли драму. Клуб-побратим ЦСКА - «Динамо» - также отыграл в конце игры два мяча, затормозив погоню «Анжи» за Петербургом. Забавно, что примерно в это же время команды сыграют через год, и Петреску с галактическим десантом продует матч 0:4, а «Анжи» через месяц все равно вылетит из элиты.

«Динамо» – ЦСКА – 4:2

Дата: 9 марта 2014

Рейтинг зрелищности: 10 Фурсенко из 10

ЦСКА, смакуя дыры защиты «Динамо», готовился казнить затяжную и странную серию: Слуцкий, тренируя армейцев, ни разу не обыгрывал бело-голубых. Однако комфортный счет вырубил команду в перерыве – банда Петреску озверела настолько, что Акинфеев растерялся и подарил мяч Жиркову (или это был звоночек перед ЧМ?). Но дальнейшая логика турнира не подчинилась этому безумию: ЦСКА выиграл последние 10 игр и чемпионство, а «Динамо» застопорилось в конце первого квартета.

«Зенит» – «Крылья Советов» – 2:1

Дата: 24 марта 2014

Рейтинг зрелищности: 7 Фурсенко из 10

Психологически особый матч для Питера. Спаллетти уехал, а Боаш еще путает Файзулина и Рязанцева. Эта игра могла окончательно грохнуть «Зенит» – в его ворота поставили два пенальти. И оба раза «Петровский» славил Лодыгина и облегченно смотрел на скамейку – Малафеев может без тревоги досиживать карьеру. «Зенит» не сыграл легендарный матч, но именно эта победа подтолкнула Петербург в борьбу за самое ценное.

ЦСКА – «Локомотив» – 1:0

Дата: 15 мая 2014

Рейтинг зрелищности: 6 Фурсенко из 10

Весна 14-го была непредсказуемой и набитой коллекционными матчами. Ошибка Лодыгина в Черкизово, хаос на «Петровском» в игре с «Динамо», веселые фейлы «Спартака». Безумный поезд докатился до конечной станции – золотого матча. Сто лет их не было, и вновь ЦСКА тягается с «Локомотивом», краем глаза следя за игрой «Зенита» в Краснодаре. Матч получился финального сорта: бесконечная борьба, минимальная доза моментов и одна неисправимая ошибка. Но все равно сценарий триллера получился роскошным – чемпионат России давно так не дышал и не цвел.

ЦСКА – «Динамо» – 1:2

Дата: 8 апреля 2015

Рейтинг зрелищности: 8 Фурсенко из 10

В интервью Слуцкий с досадой признался: команда сыграла лучший матч в сезоне, но проиграла. Скорости той игры пугающе завораживали. Народ, потративший будний вечер на поездку в Химки, заподозрил криминальное: атака за атакой и никакого уныния в центре поля – это точно не виртуальная проекция матча АПЛ?

Смешно, но, как и год назад победа «Динамо» над прямым конкурентом не помогла «бело-голубым» пробиться в ЛЧ – на финише снова подфартило армейцам.

«Краснодар» – «Кубань» – 3:2

Дата: 11 апреля 2015

Рейтинг зрелищности: 9 Фурсенко из 10

Единственное провинциальное дерби России за редким недоразумением голевое и напряженное. Даже если «Кубань» ни за что не борется, даже если «Краснодар» многим кажется грандом европейского разлива. А теперь посмотрите саммари матча. Упорство «Кубани» и элегантность «Краснодара» лихо закрутились в одном клубке и подарили матч равных сил. Впрочем, выдавать некрасивые игру между собой они никогда и не умели.

Почему мы ненавидим ЦСКА

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