Три больше двух. Месси, Неймар, Суарес и другие трио

Болельщики все еще помнят пары центрфорвардов, которые доминировали в 90-х и 2000-х годах. В киевском "Динамо" зажигали Шевченко и Ребров, в "Манчестер Юнайтед" – Йорк и Коул. В "Арсенале" творили Бергкамп и Анри, в "Реале" – Рауль и Морьентес. В "Барселоне" были Ромарио и Стоичков, а чуть позже их место заняли Ривалдо и Патрик Клюйверт. В "Ювентусе" забивали неразлучные Трезеге и Дель Пьеро, а в "Баварии" колотили мячи на двоих Элбер и Янкер. И это только топовые дуэты того времени, когда пара форвардов была атрибутом тактической схемы почти в каждой команде. Тактика с одним нападающим в то время казалась игрой на удержание счета, а схема с тремя форвардами считалась делом рискованным, авантюрным и неоправданным. Со временем все изменилось.

Сейчас команды, которые играют в два нападающих – явление редкое. А если вы захотите назвать пары центрфорвардов, то вам придется погрузиться в долгие поиски и даже перелопатить команды, борющиеся за выживание или вовсе прозябающие во вторых-третьих лигах. Что же изменилось?

Схема 4-4-2 оказалась невостребованной. Большинство топ-клубов играют в три форварда – одного центрального и двух фланговых. Как ни крути, но тактическая схема, пусть и не номинально, где выступают три игрока в атаке – эффективна. Во-первых, больше мобильности, ведь фланги, даже при очень плотной игре – то место на поле, где в любом случае можно развернуться и провести атаку, завершив ее голевой передачей. Во-вторых, более практичная. Игрок на бровке должен обладать определенным набором качеств, но его всегда можно заменить. Хорошая скорость, так необходимая для вингера, есть у многих молодых футболистов, ориентированных на атаку. Сделать передачу с фланга тоже не представляется сложным занятием. При этом для игры на фланге не нужна серьезная физика с жесткой накачкой, ведь единоборств там значительно меньше. Умение хорошо играть на втором этаже – тоже не самое важное. Игроку на фланге легче прийти на помощь обороне, так как объем работы на бровке не велик. Заменить игрока на фланге намного легче, поэтому более практично играть по тактике с тремя нападающими. Но тут есть и другая сторона – центрфорвард только один, а пытаться наладить игроков на острие атаки – сложнее. Конечно, это размышления и теории, правда, нашедшие отражение в работе тренеров.

Яркий пример – игра "ПСЖ". Эта команда может бесконечно играть в три форварда, даже если травмы получат все три основных игрока атаки. Приглядитесь: Ибрагимович, Кавани, Пасторе, Ди Мария, Матюиди, Моура. Первые двое спокойно чувствуют себя на любой позиции в атаке, остальные могут меняться флангами до бесконечности, а если нужно и сыграть под нападающими. В итоге "ПСЖ" бьет рекорды – 23 победы 4 ничьих и 1 поражение. Парижане занимают первое место и имеют отрыв в 23 очка от ближайшего преследователя. Это абсолютный рекорд французского чемпионата.

Другой клуб, пропагандирующий похожий футбол – мюнхенская "Бавария". Там также есть группа взаимозаменяемых игроков атаки, номинально играющая в три форварда, а иногда использующая чуть ли не пять нападающих. Ничего не стоит говорить о "Барселоне", "Реале", дортмундской "Боруссии", "Ливерпуле", лондонских "Арсенале" и "Челси". Эти команды давно пропагандируют новомодный футбол с тремя игроками в атаке.

Каталонское трио Суарес-Месси-Неймар, троица из Мадрида Роналду-Бензема-Бэйл, целый атакующий квартер или даже квинтет из игроков "Баварии", где балом правят Левандовски, Роббен, Мюллер, Рибери, Коман, Коста и Гетце – все они наводят ужас на любую оборону. И ни о каких дуэтах речи нет.

Последним из Могикан остается "Ювентус" и их наставник Массимо Аллегри. Туринский клуб в прошлом сезоне удивлял, Тевес и Мората вдвоем буквально сметали все на своем пути. Аллегри – хитрец. Его тактическая схема менялась. Часто он играл в 5 защитников, а фланговые игроки в обороне чаще подключались к атаке. В итоге Тевес и Мората увереснно чувствовали себя вдвоем центре, только дополняя друг друга. Однако Тевес покинул "Ювентус". Казалось, что магия забивной пары исчезла. Однако Аллегри не отказался от своей схемы, используя в атаке не менее шустрого Дибалу или изобретательного Манджукича. Как долго будет такая игра конкурентоспособной – покажут только результаты. Однако еще в прошлом году Аллегри вместе с Тевесом и Моратой сумел взять скудетто и дойти до финала Лиги чемпионов.

Футбол все время меняется, на смену атакующим дуэтам пришли громящие все на своем пути трио, а иногда даже квартеты и квинтеты. Принципы тотального футбола, сформированные легендарным Ринусом Михельсом еще в середине прошлого века, снова постоянно находят отражение в работе футбольных специалистов тренеров. Однако после того как звездные дуэты ушли в прошлое, немного исчезла и магическая сила атаки, которую было так сложно разгадать. Атака теперь – дело общее.

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