Почему у дортмундской «Боруссии» все получится

Оклемавшись от прошлого сезона, «Боруссия» уверенно прет в Лигу чемпионов. Самое время признать, что в Бундеслиге на инопланетном уровне играет не только «Бавария». «Бомбардир» объясняет, почему даже после ухода Юргена Клоппа, рок-н-ролл жив.

Томас Тухель не стал полностью перестраивать команду после ухода Юргена Клоппа, а лишь улучшил игровые механизмы последнего. Подпуская к игре за основу молодежь и сохраняя лидеров, главный тренер делает все, чтобы на равных конкурировать с "Баварией". С каждым матчем "Боруссия" прогрессирует, исправляя ошибки и набираясь опыта.

О шансах Дортмунда на чемпионство нужно говорить несмело и вполголоса, так уж принято. Пока этот вопрос сугубо теоретический. Период самых важных для "Баварии" матчей только стартует, и, в частности, предстоит сыграть с "Боруссией", причем на выезде. Пеп Гвардиола иногда слишком осторожен и дипломатичен в высказываниях, но в отношении главного соперника в Бундеслиге, кажется, объективен: "Мы ещё не завоевали титул чемпиона Германии. А "Боруссия" принадлежит к числу пяти лучших команд Европы".

В начале сезона Пеп и вовсе говорил, что Дортмунд демонстрирует лучшую игру в Германии. Тогда резвый старт команды Тухеля не мог не удивить, особенно на фоне провального предыдущего сезона, когда пришлось некоторое время провести даже в зоне вылета.

Лучшее – враг хорошего

Самое интересное, что в тактическом и кадровом плане Тухель практически ничего в "Боруссии" не менял. Остался уже известный со времён Клоппа "гегенпрессинг", остался акцент на короткие передачи, остались проблемы в обороне. Но Тухель сумел найти индивидуальный подход к каждому футболисту команды, с чем не справился его предшественник. Атакующее трио Ройс-Обамеянг-Мхитарян не с бухты-барахты стало одним из лучших в Европе. Именно при Тухеле габонец и армянин раскрылись в полной мере после не особо впечатляющего прошлого сезона. Работа Тухеля в "Боруссии" – лучший пример того, что тренер после прихода в новую команду должен начинать не с массовых закупок на трансферном рынке, а с тщательного анализа ресурсов, которые уже есть в распоряжении.

Ни шагу назад

До прошлого тура "Боруссия" по количеству забитых мячей шла вровень с "Баварией", хотя и пропустила на порядок больше. За игру в обороне дортмундцев как раз и принято критиковать, ведь к атаке, в общем-то, придраться не получается. 15 ударов по воротам соперника в среднем за матч – показатель, более чем достойный, как и 2,45 гола за игру.

Проблемы в обороне стали прямым следствием модели игры Тухеля, которому очень уж нравится активное участие фланговых защитников в атакующей игре. По центру "Боруссия" проводит всего 29% атак, предпочитая растягивать защитные редуты соперника по краям. Наличие в составе Пищека и Шмельцера, а также достойно сменяющих их Дурма и Гинтера позволяют реализовывать задумку Тухеля в полной мере.

Страховать вингбеков должны опорные полузащитники, участие которых в атаке строго ограничено. Модель априори рискованная, ведь сопернику часто удаётся убежать в контратаку, создав на половине поля "Боруссии" численное преимущество. Да и кроме Гюндогана в команде нет ни одного центрхава топ-класса.

Но считать защиту команды Тухеля совсем уж провальной не стоит. Она позволяет оппонентам наносить только по 8,1 удару за игру. Лучше в этом плане только "Бавария". К тому же, Тухель учится на ошибках старта сезона. По признанию Марцеля Шмельцера, сейчас крайние защитники уже не так сильно выдвинуты в атаку. Результат налицо: в 2016-м году Дортмунд пропустил всего 2 гола в 7-ми официальных матчах.

Ротация

"Боруссия" не имеет достаточных резервов для борьбы с "Баварией". Это расхожее мнение с претензией на истинность, но нельзя назвать его, в самом деле, бесспорным. В этом сезоне чаще всего мы видели дортмундцев вот в таком составе.

Ротацией Тухель пользовался достаточно редко. Только 15 игроков провели больше 5 матчей в сезоне. У "Баварии" таковых 20, и эта цифра наверняка была бы большей, если бы не обилие травм.

Команды без резерва априори не имеет шансов на успех на длительной дистанции. Тухель понимает это, и активно работает над расширением резервов. С продажей Хофманна и возвращением в "МЮ" Янузая пришлось затыкать дыры на скамейке, и с этой задачей тренер Дортмунда справился блестяще, не потратив ни копейки. На зимние сборы он взял Пасслака и Пулишича из молодежки, а также дернул из дублирующей команды Ляйтнера, который к своим 24-м годам так и не успел поиграть на серьезном уровне. Прибавьте к этому подзабытого Клоппом и заново раскрытого Тухелем Гинтера, и вы поймете, сколько работы проделал коуч, чтобы выставить вот такой состав во игре с "Байером".

В атакующей мощи он, конечно, уступает классической формации, но уже дает немалое пространство для маневра, которое так необходимо для борьбы на трёх фронтах. Вы уже не можете просто сказать, что "Боруссия" начнет сдавать, как только ей придется играть больше одного матча в неделю.

Есть и еще один любопытный статистический факт. Самым ударным дуэтом Бундеслиги являются Обамеянг и… Кастро. После передач Гонсало габонец забил 5 раз. А ведь бывший игрок "Байера" даже формально не является основным.

Не спеши торопиться

В поисках отличий между "Боруссией" времен Клоппа и тем, что мы наблюдаем сейчас, в глаза бросается одна характерная особенность. Юрген, настоящий футбольный романтик, не мог допустить, чтобы его команда хотя бы минуту отдыхала. Процент владения мячом для него был вторичен. Главное – как им пользоваться.

Тухель в этом плане более вариативен. Иногда он совсем не прочь достичь результата малой кровью, как это было, например, в недавнем матче с "Ганновером". Осознавая, что сразу после него предстоит играть в Лиге Европы с "Порту", Тухель оставил на скамейке Обамеянга и не был против скучного контроля мяча своими подопечными и минимальной победы. Да и с "Порту" зрелища мы не увидели. Но сомнений в превосходстве Дортмунда над соперником не возникло ни в первом, ни во втором случае.

Сегодняшняя "Боруссия" очень рационально подходит к вопросу распределения сил. И она понимает, что соперник, лишенный мяча, забить вряд ли сможет. Потому по среднему проценту владения команда Тухеля уступает только "Баварии" – 63% против 72%. Учитывая, что и по количеству коротких передач "Боруссия" находится на втором месте после действующего чемпиона, это можно было бы назвать попыткой копировать тики-таку Пепа. Но что зазорного в использовании элементов реально работающей системы, пусть даже и взятой у главного конкурента?

Стоит ли бояться распродажи?

Буквально на днях Обамеянг недвусмысленно намекнул, что с детства мечтал играть за мадридский "Реал". Нападающим, к тому же, интересовался МЮ, якобы предлагая за него 90 миллионов евро. Что, если начинающую блистать "Боруссию" снова раскупят? Ведь команде с Гетце и Левандовски тоже выдавались авансы, но толстый баварский кошелёк не позволил им реализоваться.

Вероятность ухода лидеров, конечно, исключать не стоит, но вряд ли будет устроена основательная распродажа. Ройс и Мхитарян, по их словам, не собираются покидать команду. По Обамеянгу могут быть вопросы, но Тухель уже этой зимой показал, как умеет находить нужные кадры для команды, причём бесплатно. Думается, если габонец действительно уйдёт, то 90 миллионов евро, полученные за него, станут отличным подспорьем для поиска качественной альтернативы.

Расцветающая молодежь тоже вызывает интерес других клубов, но в ближайшие сезоны точно никуда не перейдёт, ведь нынешний уровень "Боруссии" превосходят очень немногие команды в Европе.

Так будет ли интрига?

Вне всяких сомнений. Если не в этом сезоне, то точно в следующем. Ройс на вопрос о соперничестве с мюнхенцами ответил: "Бавария" пока что впереди, но наша цель — к ним приблизиться. Нужно время, но это вовсе не значит, что у нас нет шансов на титулы". Тухелю потребовалось меньше сезона, чтобы оживить "Боруссию", и с каждым месяцем команда прогрессирует, исправляя свои ошибки и набираясь опыта. Она пополняется молодыми яркими исполнителями, углубляя резервы. Вы готовы с уверенностью заявить, что на этом фоне "Бавария" с только-только пришедшим Анчелотти гарантированно сохранит пальму первенства в следующем сезоне? Я – нет.

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