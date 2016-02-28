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10 игроков, которые не соответствуют уровню «Реала»

"Я не хочу сказать ничего плохого о Лукасе, Хесе или Ковачиче. Они хорошие игроки, но…", – эти слова Криштиану Роналду выглядели приговором. "Роналду не хотел никого обидеть", – поспешил вступиться за партнера Серхио Рамос. Было уже поздно. Все вокруг подхватили скандальное высказывание португальца и начали обсуждать. Снова обострились слухи, что летом "Реал" и Роналду прекратят сотрудничество. Однако в чем-то Криштиану все-таки прав. Далеко не каждый футболист, играющий в нынешнем "Реале", дорос до его уровня. Приведем несколько таких игроков. 

Кико Касилья

Времена, когда в воротах "Реала" стоял легендарный Касильяс, остались в прошлом. Сейчас Икер феерит в "Порту", а его место занял человек с похожей фамилией. Касилья не дотягивает до уровня своего предшественника, что стало понятно уже по предсезонке. Тогда Кико пропускал голы даже от подростка Доннаруммы. Если Навас оправдывает место в составе фееричной игрой, то Касилья потерял весь интерес к футболу. Даже у Адана, бесконечно ждавшего своего шанса в "Реале", постоянно горел огонь в глазах. Пора уходить, Кико.

Начо Фернандес

Универсальный защитник является одним из немногих воспитанников мадридского клуба, сумевших закрепиться в команде. Но это не делает Фернандеса классным игроком. Начо уже 26 лет, а игра по-прежнему слаба для обороны Мадрида. Не надо удивляться, что еще два сезона назад футболист пылил за "Кастилью", когда рядом бегали 18-летние пацаны. Именно там Начо мог почувствовать себя по-настоящему в своей тарелке. Играть за основной "Реал" же ему слишком тяжело.

Данило

За Данило заплатили 30 миллионов евро, пытаясь найти в нем альтернативу великолепно играющему Карвахалю. Вместо этого получилось обострить конкуренцию там, где она была совершенно не нужна. Оба защитника сыграли в нынешнем сезоне по 16 матчей, набрав по 4 балла за результативность. Вот только ошибается Данило значительно чаще своего конкурента по позиции, не оправдывая вложенные средства.

Рафаэль Варан

Варан наигрывался в основном составе еще при Моуринью. Но француз по-прежнему менее надежен, чем 33-летний Пепе. Именно португальца в идеале должен окончательно сменить Варан, однако для этого ему необходимо серьезно прибавить в игре. Возможно, уйти в аренду. Иначе можно окончательно упасть в глазах тренера и потерять уверенность в себе.

Альваро Арбелоа

В Арбелоа все тренеры "Реала" видят защитника для ротации, но на сегодняшний момент нормально выйти на поле он уже не способен. Альваро слишком постарел, чтобы демонстрировать надежную игру в обороне. Атакующими умениями же Арбелоа вообще никогда не славился. Даже Василий Уткин увидел его дриблинг только один раз.

Матео Ковачич

Посредственная игра в "Интере" никак не оправдывала то, что в хорвата вкладывали тренеры и руководство. В Италии возрадовались, когда Ковачича забрали в "Реал". На нем "Интер" прилично заработал и почти ничего не потерял. Матео – игрок талантливый, но раскрыться по-настоящему пока никак не может. "Реал" же не выглядит клубом, где предоставляется с десяток шансов. Две голевые передачи в 18-ти матчах говорят явно не в пользу Ковачича. Такими темпами придется снова менять клуб.

Лукас Васкес

Васкес – воспитанник "Реала", уже покидавший мадридский клуб. Но перед началом сезона "Реал" вернул игрока из "Эспаньола", предоставив тому игровую практику. Шаг пока выглядит не слишком оправданным. Васкес на фоне конкурентов выглядит слабовато.

Хесе Родригес

Хесе постоянно порывается уйти из клуба из-за недостатка игровой практики. Но почему-то кажется, что дело здесь не в недоверии тренеров, а в нем самом. Бензема на голову превосходит Хесе, даже когда тот в своей самой лучшей форме. В этой парочке расклад примерно такой, как если рядом поставить Роналду и Черышева. Игрок Хесе хороший, но не для "Реала". Желаем ему найти себя по пути Дениса.

Каземиро

Аренда в "Порту" должна была придать бразильцу уверенности в себе. У него действительно получилось немного прибавить в игре, но возвращение в "Реал" триумфальным не получилось. Каземиро не находит себя в "Реале", а если и выходит на поле, то играет слабо.

Хамес Родригес

Попадание колумбийца в этот список вызвано не его слабой игрой, хотя в нынешнем сезоне она тоже оставляет желать лучшего. Хамес психологически не готов играть за "Реал". Он не справляется с давлением, открыто конфликтует с тренерами через прессу. Родригес портит имидж клуба, в котором игра в футбол не всегда стоит на первом месте. Для "Реала" важна и медийная составляющая, а Хамес часто не в состоянии ее поддерживать.

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Испания. Примера Испания Реал Арбелоа Альваро Касилья Кико Родригес Хамес Варан Рафаэль Начо Ковачич Матео Хесе Каземиро Васкес Лукас Данило
Комментарии (6)
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Schicko_008
1456675528
Все по делу, в принципе!
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шеффилд таун
1456685562
КРИСТИНКА !!!! СУКА СДАЛ ВСЕХ ПАЦАНОВ В КОМАНДЕ!!!!
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Russo_
1456704066
Статья отличная , со всем согласен кроме Варане
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mauxa
1456733934
Варан и Хамес не в тему.. Ковачич тоже нормально играет и подменяет Модрича и Крооса
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dimOK752
1456748806
Варан, Арбелоа,Хамес и Ковачич - абсолютно не верно. Такое чувство что статью писали люди вообще не разбирающиеся в футболе.
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Мutu
1458707544
совсем с ума сошли хамес не не уровень? нет такого клуба которому хамес не уровень почему тогда иско нет раз хамес есть и ковачич будущее
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