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  • Озил покинет «Арсенал». Кавани может перейти в «МЮ». Дайджест событий дня

Озил покинет «Арсенал». Кавани может перейти в «МЮ». Дайджест событий дня

Озил не хочет продлевать контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что не будет продлевать контракт с лондонским клубом. Напомним, нынешнее соглашение немца рассчитано до лета 2018 года. Футболист сборной Германии довел до сведения руководства "канониров", что не видит свое будущее в "Арсенале". Сообщается, что предметный интерес к Озилу проявляет "Барселона". Ранее стало известно, что "Реал" обладает приоритетным правом выкупа 27-летнего хавбека.

Бензема и Родригес входят в планы Анчелотти в "Баварии"

Карло Анчелотти намерен пригласить в "Баварию" нескольких игроков "Реала". Как сообщает источник, итальянский наставник планирует усилить мюнхенскую команду нападающим Каримом Бензема и полузащитником Хамесом Родригесом. Напомним, что Анчелотти работал с обоими футболистами, когда возглавлял мадридский клуб в период с 2013 по 2015 год. Ранее сообщалось, что итальянский наставник займет должность в "Баварии" по окончании сезона.

"Локомотив" подпишет контракт с Хенти до 2020 года

Нападающий словенской "Олимпии" Эзекиль Хенти близок к тому, чтобы перейти в московский "Локомотив". Как сообщает All Nigeria Soccer, 22-летний воспитанник "Милана" подпишет контракт с железнодорожниками сроком на 4,5 года. Напомним, ранее сообщалось о том, что "Локомотив" готов заплатить за трансфер нигерийца 5,5 миллионов евро. В текущем сезоне Хенти в 21 матче за "Олимпию" забил восемь голов.

Тошич: "Поступали предложения, но я не хочу уходить"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич доволен ситуацией в московском клубе и не планирует его покидать. "Меня в ЦСКА все устраивает, я очень доволен в Москве. Чувствую себя как дома, это мой клуб и у меня нет оснований для изменения обстановки. Поступали предложения, но еще не было такого, что бы мне захотелось все бросить и уехать", - рассказал Тошич.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Кавани близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий сборной Уругвая и "ПСЖ" Эдинсон Кавани близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Руководство французского клуба не прочь продать 28-летнего футболиста, за которого "красные дьяволы" предложили 45 миллионов евро. В текущем розыгрыше Лиги 1 Кавани записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.

Бадштубер выбыл на три месяца

Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер не сможет играть на протяжении длительного времени. На сегодняшней тренировке мюнхенцев Бадштубер сломал лодыжку, после чего была выполнена операция, которую игрок успешно перенес. На восстановление футболисту понадобятся три месяца.

Амельченко покинул расположение "Анжи"

Махачкалинский "Анжи" не стал заключать контракт с голкипером Антоном Амельченко, сообщает официальный сайт клуба. 30-летний вратарь проходил просмотр в стане "орлов" на сборе в Испании. Однако Амельченко не подошел клубу и на третий сбор не поедет. Ранее футболист выступал в составе "Факела", "Москвы", "Ростова", "Локомотива" и "Терека".

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АПЛ. "Челси" разгромил "Ньюкасл"

В матче 26-го тура АПЛ  "Челси" крупно обыграл  "Ньюкасл" – 5:1. Два мяча лондонцев записал на свой счет Педро, авторами остальных голов победителей стали Диего Коста, Виллиан и Бертран Траоре. В составе гостей точным ударом отметился Андрос Таунсенд.

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Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Англия Челси Арсенал Манчестер Юнайтед Бавария ЦСКА Анжи Амельченко Антон Озил Месут Бензема Карим Кавани Эдинсон Тошич Зоран Бадштубер Хольгер
Комментарии (2)
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DrDoom
1455395553
Чушь, Озил останется, откуда такое только берётся...
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Alexis El Pistolero
1455467616
Всё это конечно интересно, но где ссылки на источники? Откуда эта информация? У вас что ли прямой выход на Озила или его агента?
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