Неймар может перейти в «Ман Сити». Йованович отказался от «Зенита». Дайджест событий дня

Гвардиола хочет приобрести для "Манчестер Сити" Неймара и Бускетса за 150 миллионов

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола, который с нового сезона возглавит "Манчестер Сити", хочет приобрести для "горожан" полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса и его одноклубника Неймара. За обоих футболистов английский клуб может отдать 150 миллионов фунтов.

Френдзона. Почему Гвардиола выбрал "Манчестер Сити"

Мутко: "Может быть, расширим РФПЛ до 18 клубов"

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко заявил, что при определенных условиях российская Премьер-лига может быть расширена до 18 команд. "Система есть - 16 клубов. Когда заработает экономика, будут созданы условия, можно расширить Премьер-лигу и до 18 клубов, чтобы побольше было игровой практики", - сказал Мутко.

Йованович отказался переходить в "Зенит"

Защитник "Црвены Звезды" Вукашин Йованович заявил, что не собирается покидать свою текущую команду в зимнее трансферное окно. "Я никуда не уйду. Завтра утром отправлюсь на Кипрский сбор вместе с командой. Я ни с кем ничего не подписывал и надеюсь в мае отпраздновать чемпионский титул", — сообщил Йованович.

Моуринью: "Уверен, вскоре я вернусь к работе"

Экс-тренер "Челси" Жозе Моуринью заявил, что в ближайшем будущем намерен вернуться к работе. "В этот момент я без работы и не знаю, где я буду в будущем, потому что в футболе ничего нельзя знать наперед. Но я уверен, что моим домом все равно будет Англия, моя семья останется в Лондоне. Я работал тренером с 2000 года, был перерыв в несколько месяцев, когда я покинул "Челси" в 2007, так что сейчас это вторая пауза за 15 или 16 лет. Совершенно точно, что вскоре я вернусь к работе", – сказал Моуринью.

Левандовски в пятый раз подряд признан лучшим футболистом Польши

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски по версии журнала "Piłka Nożna" признан лучшим футболистом Польши. 27-й летний форвард получает эту награду в пятый раз подряд.

Сенна вернулся в "Вильярреал"

Бывший полузащитник "Вильярреала" Маркос Сенна вернулся в испанский клуб, где теперь будет работать в отделе институционных отношений. Первым мероприятием экс-хавбека команды станет участие в ассамблее Ассоциации европейских клубов. Напомним, за "Вильярреал" Сенна выступал с 2002 по 2013 год. За это время он провел 292 матча и забил 25 голов.

АПЛ. Гол Косты спас "Челси" от поражения в матче с "Манчестер Юнайтед"

В центральном матче 25-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж" сыграл вничью с "Челси" – 1:1. На 61-й минуте счет открыл Лингард, а перед самым финальным свистком Коста выровнял положение.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Хозяева вырвали ничью (ВИДЕО)

Кубок Атлантики. "Зенит" обыграл "Эребру" и стал

В финальном матче Кубка Атлантики "Зенит" обыграл "Эребру" и стал победителем турнира. Основное время встречи закончилось вничью, а в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась сине-бело-голубым.