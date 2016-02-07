Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Неймар может перейти в «Ман Сити». Йованович отказался от «Зенита». Дайджест событий дня

Неймар может перейти в «Ман Сити». Йованович отказался от «Зенита». Дайджест событий дня

 

Гвардиола хочет приобрести для "Манчестер Сити" Неймара и Бускетса за 150 миллионов

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола, который с нового сезона возглавит "Манчестер Сити", хочет приобрести для "горожан" полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса и его одноклубника Неймара. За обоих футболистов английский клуб может отдать 150 миллионов фунтов.

Френдзона. Почему Гвардиола выбрал "Манчестер Сити"

Мутко: "Может быть, расширим РФПЛ до 18 клубов"

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко заявил, что при определенных условиях российская Премьер-лига может быть расширена до 18 команд. "Система есть - 16 клубов. Когда заработает экономика, будут созданы условия, можно расширить Премьер-лигу и до 18 клубов, чтобы побольше было игровой практики", - сказал Мутко.

Йованович отказался переходить в "Зенит"

Защитник "Црвены Звезды" Вукашин Йованович заявил, что не собирается покидать свою текущую команду в зимнее трансферное окно. "Я никуда не уйду. Завтра утром отправлюсь на Кипрский сбор вместе с командой. Я ни с кем ничего не подписывал и надеюсь в мае отпраздновать чемпионский титул", — сообщил Йованович. 

Моуринью: "Уверен, вскоре я вернусь к работе"

Экс-тренер "Челси" Жозе Моуринью заявил, что в ближайшем будущем намерен вернуться к работе. "В этот момент я без работы и не знаю, где я буду в будущем, потому что в футболе ничего нельзя знать наперед. Но я уверен, что моим домом все равно будет Англия, моя семья останется в Лондоне. Я  работал тренером с  2000 года, был перерыв в несколько месяцев, когда я покинул "Челси" в 2007, так что сейчас это вторая пауза за 15 или 16 лет. Совершенно точно, что вскоре я вернусь к работе", – сказал Моуринью.

Левандовски в пятый раз подряд признан лучшим футболистом Польши

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски по версии журнала "Piłka Nożna" признан лучшим футболистом Польши. 27-й летний форвард получает эту награду в пятый раз подряд. 

Сенна вернулся в "Вильярреал"

Бывший полузащитник "Вильярреала" Маркос Сенна вернулся в испанский клуб, где теперь будет работать в отделе институционных отношений. Первым мероприятием экс-хавбека команды станет участие в ассамблее Ассоциации европейских клубов. Напомним, за "Вильярреал" Сенна выступал с 2002 по 2013 год. За это время он провел 292 матча и забил 25 голов.

АПЛ. Гол Косты спас "Челси" от поражения в матче с "Манчестер Юнайтед"

В центральном матче 25-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж" сыграл вничью с "Челси"  1:1. На 61-й минуте счет открыл Лингард, а перед самым финальным свистком Коста выровнял положение.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Хозяева вырвали ничью (ВИДЕО)

Кубок Атлантики. "Зенит" обыграл "Эребру" и стал

В финальном матче Кубка Атлантики "Зенит" обыграл "Эребру" и стал победителем турнира. Основное время встречи закончилось вничью, а в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась сине-бело-голубым.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Европа Зенит Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Вильярреал Барселона Сенна Маркос Бускетс Серхио Левандовски Роберт Коста Диего Неймар Йованович Вукашин Гвардиола Хосеп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+