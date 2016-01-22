Росгосужас Тарантино. «Омерзительная восьмерка» РФПЛ

«Омерзительная восьмерка» – восьмая по счету лента Тарантино. Фильм получился традиционно зрелищным и чересчур кровавым. Припорошенный снегом камерный вестерн, разворачивающийся под утонченные мелодии Эннио Морриконе. Общее настроение созвучно «Футбольному маршу» Блантера, который зазвучит на русских стадионах в марте.

Команды первой половины таблицы РФПЛ – та же омерзительная восьмерка Тарантино. Каждый прет к своей цели и плетет разнообразные уловки, лишь бы выиграть. Начиная с ЦСКА и заканчивая «Уралом», все они явно неспроста оказались посреди заснеженной пустыни на постоялом дворе имени Минни Минк.

Осторожно, спойлеры!

1 место – Майор Маркиз Уоррен – ЦСКА

Актер: Сэмюэл Л. Джексон

Характеристика: опытный, хитрый, отлично владеет оружием

Армейцы, подобно герою Джексона, прожженные бойцы. Характерный взгляд из-под шляпы, они отлично знают аромат больших побед и умеют брать свои очки даже там, где принято сдаваться. «Охотник за головами» майор Уоррен с револьверами в руках. ЦСКА тоже имеет все шансы дожить до финала с наименьшими потерями. Именно парни Леонида Слуцкого, возможно, гулко и злобно рассмеются после тридцатого тура. Алан Дзагоев поднимет на головой трофей и снова споет что-нибудь нелицеприятное о конкурентах.

Есть, впрочем, и изъяны: «письмо» от Авраама Линкольна, реликвия майора Уоррена –подделка, вранье, липа. Таким же липовым во втором круге может оказаться и лидерский статус армейцев, если они будут выступать, как прежде. Игры вроде тех, что случались с «Амкаром», «Крыльями Советов» – отличный повод уже рассмешить конкурентов.

2 место – Джо Гейдж – «Ростов»

Актер: Майкл Мэдсен

Характеристика: скрытный, замкнутый, всегда настороже

Персонаж Майкла Мэдсена, такого же любимчика Тарантино, как и Джексон, до определенного момента остается в тени. Будто статист, взятый на съемки для количества. И лишь под конец, сбросив лицемерную маску доброго сына, который едет к маме на Рождество, герой Мэдсена раскрывается. Да и мы помним, что у него спрятан под столом пистолет.

Команда Курбана Бердыева будто старина Джо Гейдж. Дончанам не место в верхней половине турнирной таблицы, однако они здесь и никого не боятся. «Ростов», возможно, и не доживет до финальных титров, как не дожил и Мэдсен, подстреленный майором Уорреном, но побороться за еврокубки подопечным Бердыева вполне по силам. Если их пистолет будет надежно припрятан.

3 место – Крис Мэнникс – «Локомотив»

Актер: Уолтон Гоггинс

Характеристика: амбициозный, хитрый, отчасти смелый

«Шерифа» Криса Мэнникса вовсе не должно быть на постоялом дворе Минни Минк. Однако он оказался здесь и пришел к финишу наравне с майором Уорреном. Все это время ступал нога в ногу с ЦСКА. Немногие верили, что «Локомотив» по итогам первого круга окажется так высоко. Несмотря на заявленные перед сезоном амбиции, когда а «железнодорожники» приглядывались к титулу, завоевать «бронзу» будет успехом для команды Игоря Черевченко.

Крис Мэнникс представился зловещим охотникам в повстречавшемся ему дилижансе новым шерифом Ред-Рока так же, как «Локомотив» в июле представился поклонникам РФПЛ претендентом на чемпионство. Действительно ли Мэнникс являлся тем, за кого он себя выдавал, мы так и не узнали – как и не узнали пока, оправданны ли столь высокие амбиции «железнодорожников». Впрочем, впереди у Черевченко еще три месяца в уютном домике посреди заснеженной пустыни, а выпьет он или не выпьет отравленный кофе – известно только Квентину Тарантино.

4 место – Освальдо Мобрей – «Спартак»

Актер: Тим Рот

Характеристика: обаятельный, рассудительный, но хорош скорее на словах

Палач в Ред-Роке Освальдо Мобрей действительно может запросто повесить живого человека; он даже глазом не поведет – вот только вам нужно сперва этого человека поймать, связать и привести на виселицу, то есть – преподнести «Спартаку» ароматные и спелые фрукты на блюдечке с голубой каймой. Самостоятельно «Спартак» может разве что на время притаиться неподалеку от лидера, кто бы им ни был, однако в чемпионство «красно-белых», в завоевание ими второй звезды не верится совершенно. «Спартак» умрет, когда самое интересное будет только начинаться, задолго до того, как белые титры побегут по черному экрану. Впрочем, по ходу действа команда Дмитрия Аленичева действительно может вздернуть на своей виселице парочку завзятых негодяев из числа фаворитов – куража и запала на несколько ярких матчей у «спартаковцев» всегда хватит. Только вот главную славу заберут себе все равно висельники, а палач, хоть и насытится на время, в итоге останется ни с чем.

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5-6 место – Джон Рут – «Зенит»

Актер: Курт Рассел

Характеристика: бесстрашный, спокойный, но излишне самоуверен

Безоговорочно крутой Джон Рут, он же «Вешатель», везет пойманную им беглянку Дейзи Домергу на казнь. По законам жанра, доехать они не должны. Рут мог выбрать любой из привычных способов: выстрелить Дейзи в голову или в живот и повезти ее дальше, без интриги. Оправдывая свое прозвище, он решает доставить ее живой, чем притягивает кучу неприятностей.

«Зенит», потенциально сильнейшая команда в России, в этом сезоне ведет себя подобно Джону «Вешателю». Питерцы решили подразнить конкурентов и, выказав чересчур много самонадеянности, поплатились. Отставание от ЦСКА пока некритично, семь очков, но у Виллаша-Боаша в уме Лига чемпионов. Готов ли «Зенит» рубиться на два фронта, неясно. Есть вероятность, что яд, подлитый Джо Гейджем в кофе, уже сделал свое дело. Тогда в следующем сезоне «Зенит» будет играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы.

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5-6 место – Дейзи Домергу – «Краснодар»

Актриса: Дженнифер Джейсон Ли

Характеристика: самодостаточная пленница Рута, чья судьба находится не в ее руках

«Краснодар» Олега Кононова прошел первый круг сцепившись с «Зенитом». Одинаковое количество очков и практически одинаковая разница забитых и пропущенных мячей. Несмотря на неплохой ход судьба «Краснодара» зависит от того, как проявят себя главные соперники и помогут ли сообщники. Из тех, кто находится выше, как и в фильме, два явных союзника – это «Ростов» и «Спартак», которые могут начать терять очки, да и вообще пожертвовать собой, чтобы команда Кононова почувствовала себя комфортнее. На ЦСКА, «Локомотив» и особенно «Зенит», роль которого исполняет угрожающий Рассел, «Краснодару» рассчитывать не стоит. Если и «умрут», то постараются отложить это до последних туров, когда и сами «быки» наверняка поумерят пыл. Впрочем, в фильме Дейзи худо-бедно, но пережила почти всех, кроме Уоррена и Мэнникса. И «Краснодару» по силам повторить прошлогодний триумф.

7 место – Боб/»Мексиканец» Марко – «Терек»

Актер: Демиан Бишир

Характеристика: способен на подлость, но эта подлость может сыграть против него

Демиан Бишир, «Мексиканец» Марко – персонаж такой же горячий и отчаянный, как парни из Грозного. Боб выдает себя за того, кто замещает хозяйку Минни на ее посту, пока сама она в отъезде, хотя Минни с мужем давно лежат в амбаре с распоротым брюхом. Марко, пусть он и не входит в число наиболее колоритных и запоминающихся персонажей «Восьмерки», способен на пару подлых и грязных убийств. За ним не постоит протянуть руку за припрятанным в надежном месте пистолетом и нанести противнику роковой выстрел.

Особенно на своем поле, где команда Рахимова традиционно негостеприимна и способна взгреть даже «Зенит». «Мексиканец» Марко в отдельно взятом поединке [»Терек» на своем стадионе] перестреляет и майора Уоррена, и «Шерифа» Мэнникса, и даже Джона Рута. Но случится это с тем же успехом, с каким команда из Грозного не займет ни одного из первых пяти мест. Потому что ее роль второстепенна.

8 место – Генерал Сэнфорд Смизерс – «Урал»

Актер: Брюс Дерн

Характеристика: тихий и незаметный, но может раздражиться, и тогда будет убит

Престарелому генералу Смизерсу, как и «Уралу», не место в этой зловещей компании. Его максимум – тихонько сидеть в углу, надеяться, что никто не обратит на него внимания, и верить в приемлемый конец. Хотя искушенный зритель с первых секунд появления генерала в кадре чувствует: с несчастного старика все и начнется, его первого выбросят за борт в море крови. Стоит Смизерсу взяться за пистолет, он будет убит.

В фильме покончить с генералом вдруг захотелось майору Уоррену, то есть московским армейцам: в реальности же отправить «Урал» за пределы восьмерки может «Мексиканец». Кроваво-красный день календаря – 21 тур, когда команда Вадима Скрипченко приедет в гости к «Тереку». Так или иначе, но шансов выкарабкаться в еврокубки у генерала Смизерса нет.

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