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5 российских футболистов, отказавшихся от Европы

 

Мотивы игроков, которые перебираются из российского чемпионата в более-менее приличный зарубежный обычно описываются такими факторами: желание больше зарабатывать, желание удовлетворить свои амбиции, доказать что чего-то стоишь за пределами своей "песочницы", возможность пожить в европейской стране.

Мотивы же игроков, которые, имея возможность перебраться в Европу, остаются в российском футболе, обычно напоминают причины того, кто ищет оправдание собственному нежеланию покидать зону комфорта: отсутствие агента, проблемы с визой, сложности с адаптацией, незнание языка. Часто же главной причиной того, что игрок отказывается от возможности попробовать свои силы в Европе, становится банальное "а нас и дома неплохо кормят", то есть наличие вариантов с хорошей зарплатой в той самой зоне комфорта, где все привычно и понятно.

Впрочем, иногда, какнаверняка было и в случае с Сергеем Ткачевым, европейские варианты не так уж заманчивы на фоне домашних альтернатив. Для того, чтобы отказаться от контракта с ЦСКА, чтобы бороться за выживание со "Штутгартом", нужно обладать действительно сильным желанием уехать в Европу. 

Сергей Игнашевич

Куда мог перейти: "Эвертон"

Клуб, который выбрал: ЦСКА

Где играет сейчас: ЦСКА

Сергей Игнашевич о своем выборе в 2004 году не жалеет – тогда защитник "Локомотива" и сборной России имел на руках предложение от английского "Эвертона", но перешел в ЦСКА, выиграв с армейцами четыре чемпионских титула, Кубок УЕФА и массу других трофеев.

В то время "Эвертон" с трудом справлялся с задачей выживания в Премьер-лиге, а Дэвид Мойес только начинал строительство своей команды, нуждаясь в крепком центральном защитнике. В Игнашевиче он видел игрока, который может стать оплотом обороны "ирисок", но вынужден был ждать, пока из "Вулверхэмптона" не придет Джолеон Лескотт.

Интересно, что позже Мойес снова возвращался к персоне Игнашевича, когда искал замену как раз ушедшему в "Ман Сити" Лескотту. Получив от "горожан" 22 миллиона фунтов Мойес, задался целью купить игрока из чемпионата России, несколько раз побывав в Москве и встретившись с агентами ряда игроков российской Премьер-лиги.

Тогда Сергей Игнашевич был уже состоявшимся по европейским меркам игроком, а "Эвертон" время от времени играл в еврокубках и выглядел неплохим вариантом для защитника. Но в итоге до конкретики в случае с Игнашевичем не дошло, а подписал Мойес атакующего полузащитника Динияра Билялетдинова.

В то же время было немало слухов о желании "Эвертона" купить на тот момент вингера "Спартака" Владимира Быстрова, но тот выбрал вариант с возвращением в "Зенит", в итоге так и не попробовав свои силы в европейском футболе.

А Игнашевич, кроме всего прочего, мог в 2008 году оказаться в "Милане". Консультант итальянцев по трансферным вопросам Эрнесто Бранцетти рассказывал, что Карло Анчелотти получил рекомендации от Гуса Хиддинка на предмет высокого класса Сергея, но в "Милане" после возвращения Андрея Шевченко не было места для игрока без паспорта ЕС и потому "россонери" взяли швейцарского защитника Филиппа Сендероса.

Александр Бухаров

Куда мог перейти: "Вольфсбург"

Клуб, который выбрал: "Зенит"

Где играет сейчас: "Ростов"

Александр Бухаров был одним из символов "Рубина" Курбана Бердыева, дважды становился чемпионом России, регулярно играл в еврокубках и был на хорошем счету в 2010 году, когда принял решение сменить клуб для дальнейшего развития собственной карьеры.

О своем выборе в пользу "Зенита" Александр горько сожалеет до сих пор – он не смог вписаться в коллектив, не чувствовал поддержки тренера, не подходил по стилю питерской команде. В Питере Бухаров провел почти четыре года, хоть постоянно порывался уйти и забил за этот период всего 17 голов в 73-х матчах. В "Рубине" в чемпионском сезоне-2009 Александр забил на один мяч меньше только в чемпионате.

В итоге Бухаров воссоединился с любимым тренером в "Ростове", где снова стал более-менее регулярно забивать, но воспоминания о том, что в 2010 году его звали в "Вольфсбург", до сих пор не дают покоя нападающему. Он сожалеет о том, что выбрал тогда "Зенит", что не смог (хоть и хотел) покинуть Санкт-Петербург уже после первого сезона в новой команде, и вряд ли посоветует кому-то оказавшемуся перед выбором "Россия или Европа" останавливаться на первом варианте.

Владислав Рыжков

Куда мог перейти: "Витесс"

Клуб, который выбрал: "Волга" НН 

Где играет сейчас: "Арсенал" Тула

Наверное, одна из самых показательных историй произошла в 2012 году с воспитанником академии "Спартака" Владиславом Рыжковым. Тогда, имея на руках предложение от голландского "Витесса", он выбрал вариант продолжения карьеры в нижегородской "Волге", чем буквально привел в бешенство на тот момент главного редактора Sports.ru Юрия Дудя.

Журналист написал в блоге о совершенном непонимании того, как можно выбрать вариант с "Волгой", имея в качестве альтернативы предложение от голландского фарм-клуба "Челси". На это новый клуб и сам игрок ответили "пояснительными записками", вызвав нешуточную шумиху в прессе на вечную тему закормленности отечественных игроков несоответствующими их уровню зарплатами в российских клубах и отсутствия у них амбиций.

Тогда Владислав Рыжков говорил о том, что по деньгам он в Голландии только выиграл бы, но не захотел перебираться в Эредивизию по личным мотивам – он не мог рассчитывать там на помощь родителей, у которых не было визы, а также, видимо, не хотел расставаться с девушкой. Оправдывая свой отказ, Владислав рассказал о том, что изучает английский, но не хочет играть в условиях, когда не понимает главного тренера. И, в конце концов, просто признался, что ему не хватает заботливого агента, который бы решал все те вопросы, которые пугали молодого игрока.

Что Влад получит в итоге? Семь матчей в "Волге" в сезоне 2011/12, переход в клуб из родного Воронежа "Факел", полтора сезона в "Сибири" и нынешнее положение игрока ФНЛ в тульском "Арсенале", где Владислав находится на хорошем счету, но все так же далек от трофеев и достижений, вызовов в сборную, как и в "Волге".

Параллельно развивалась история и Алексея Ребко. Он, имея на руках предложение от неназванного бельгийского клуба, выбрал вечного борца за выживание в РПЛ и команду-лифт российского футбола "Томь". Подлив масла в огонь упоминанием того, что два года назад его приглашал голландский "Твенте".

После "Томи" в карьере Ребко были "Амкар" и "Ростов". А сейчас некогда перспективный опорный полузащитник, трижды сыгравший в 2009 году за сборную России, выступает в свои 29 лет за любительскую "Нику".

Егор Титов

Куда мог перейти: "Бавария", "Лидс"

Клуб, который выбрал: "Спартак"

Где играет сейчас: завершил карьеру в тульском "Арсенале"

В период конца 90-х-начала 2000-х московский "Спартак" Олега Романцева был на виду в Европе, а одной из главных звезд команды был Егор Титов – воспитанник клуба и на тот момент его символ. В 2000 году он стал лучшим футболистом России по версии "Спорт-Экспресса" и еженедельника "Футбол", а по окончании очередного, пятого для Егора чемпионского сезона в "Спартаке" в клуб пришел факс с предложением от "Баварии".

Генеральный менеджер "Баварии" Ули Хенесс предлагал за Титова 10 миллионов долларов – приличную по тем временам сумму, а на подписании Егора настаивал сам президент мюнхенцев Франц Беккенбауэр. Руководители "Спартака" тогда оценили Титова в 20 миллионов, Беккенбауэр начал торговаться, но в итоге "Бавария" все же отказалась от трансфера, решив, что Титов не стоит таких денег. Сам Титов, как это было принято в "Спартаке" о предложении от "Баварии" узнал лишь через несколько лет, так как продавать его в тот момент Романцев попросту не хотел.

Если же верить бывшему вице-президенту "Спартака" Григорию Есауленко, то  за Титова реальные деньги предлагал только английский "Лидс", с которым "Спартак" играл в 1999 году. Речь вроде бы шла о 20 миллионах фунтов, но Романцев отказался продавать своего лидера.

В итоге Егор остался в "Спартаке", пережив с ним не только период тотального превосходства в чемпионате России, но и бромантановый скандал, дисквалификацию и некрасивое расставание после ссоры со Станиславом Черчесовым. Казахский "Локомотив" – это был немного не тот вариант заграницей, о котором можно было мечтать такому игроку, как Егор Титов, но в итоге клуб из Астаны стал единственным зарубежным в его карьере.

Андрей Тихонов

Куда мог перейти: "Саутгемптон", "Гамбург", "Вальядолид"

Клуб, который выбрал: "Спартак"

Где играет сейчас: завершил карьеру в "Спартаке", работает тренером "Краснодара"

Еще один легендарный полузащитник "Спартака" эпохи Олега Романцева Андрей Тихонов даже на пике карьеры приглашений от настоящих топ-клубов не получал, но уехать заграницу мог неоднократно. В итоге же Тихонов перебрался в казахский "Локомотив" вместе с Титовым, поиграв до того лишь пару месяцев в Израиле за "Маккаби" из Тель-Авива, когда восстанавливался после травмы в 2000 году.

Впервые Тихонов мог перебраться в Европу в 1998 году, когда "Спартак" неплохо выступил в Кубке УЕФА, добравшись до полуфинала турнира. Приглашали Тихонова к себе "Гамбург" и поверженный "Спартаком "Аякс", но сам Андрей ничего не решал, а клуб категорично отказался расставаться с одним из лидеров.

Через несколько лет у Тихонова был вариант с "Вальядолидом", но он, как и Игнашевич в случае с "Эвертоном", не захотел связываться с борцом за выживание, который действительно не выглядел перспективным вариантом для продолжения карьеры.

Когда же Тихонов выступал за "Крылья Советов", ему устроили подпольный просмотр в "Саутгемптоне", куда игрока отправили по поддельным документам из-за проблем с визой. Андрей даже сыграл один товарищеский матч в составе "святых", но англичане не сделали конкретного предложения и Тихонов решил вернуться в Самару.

Похожая история произошла и с товарищем Тихонова по "Спартаку" Ильей Цымбаларем – он ездил на недельный просмотр в лондонский "Арсенал", но не стал игроком "канониров" из-за того, что клубы не смогли договорить обо всех тонкостях трансфера. Говорят, что по этой же причине не состоялся и переход Ильи в "Лацио" и "Реал" – об этих предложениях Цымбаларь узнавал уже постфактум.

В конце концов, можно сказать, что и Тихонов, и Цымбаларь, и Титов были теми игроками, которым неплохо жилось и игралось и в России и уж очень острым желанием проявить себя в Европе, которое было у тех же Карпина, Мостового, Шалимова, Юрана они не отличались.  Ведь "Спартак" не был настоящей тюрьмой, а скорее – золотой клеткой для российских футболистов и для того, чтобы покинуть ее, нужно было обладать действительно серьезными амбициями или хотя бы хорошим агентом. 

Таблица зимних трансферов РФПЛ. Сантана перешел в "Кубань"

Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Эвертон Бавария Лидс Арсенал Игнашевич Сергей Титов Егор Бухаров Александр Рыжков Владислав Тихонов Андрей
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Не пошел бы Бухаров в средненький клуб, а поехал бы в Вольфсбург, стал бы чемпионом Германии!
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