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Все трансферы Германии. Полная таблица

Бавария

Пришли: з. Таски (Спартак, Россия, в аренду)

Ушли: з. Киргхофф (Сандерленд, Англия), п. Курт (Герта), п. Гаудино (Санкт-Галлен, Швейцария, в аренду)

Боруссия Дортмунд

Пришли: н. Иммобиле (Севилья, Испания, из аренды)

Ушли: п. Хофманн (Боруссия М), п. Янузай (Манчестер Юнайтед, Англия, из аренды), н. Иммобиле (Торино, Италия, в аренду), з. Штенцель (Фрайбург, в аренду)

Герта

Пришли: в. Бурхерт (Волеренга, Норвегия), п. Курт (Бавария)

Ушли: п. Бен-Хатира (Айнтрахт), з. Регасел (Айнтрахт)

Боруссия М

Пришли: п. Хофманн (Боруссия Д), з. Хинтереггер (Ред Булл, Австрия)

Ушли: н. Дрмич (Гамбург, в аренду)

Байер

Пришли: п. Крузе (Штутгарт, из аренды)

Ушли: з. Донати (Майнц), п. Рю (Арминия, в аренду)

Шальке

Пришли: п. Бельханда (Динамо Киев, Украина, в аренду), п. Шопф (Нюрнберг)

Ушли: з. Айхан (Айнтрахт, в аренду), п. Боатенг (свободный агент), з. Сантана (Кубань, Россия), н. Платте (Дармштадт, в аренду)

Вольфсбург

Пришли: н. Энрике (Гояс, Бразилия)

Ушли: з. Клозе (Норвич), п. Родригес (Арминия, в аренду)

Майнц

Пришли: н. Онишиву (свободный агент), з. Донати (Байер), н. Берггрин (Брауншвейг)

Ушли: п. Хара (Универсидад де Чили), п. Бистер (Мюнхен-1860, в аренду), з. Цимлинг (Франкфурт, в аренду)

Кельн

Пришли: з. Младенович (БАТЭ, Белоруссия)

Ушли: п. Нагасава (Урава, Япония), н. Финне (Хайденхайм), з. Жеромель (Гремио)

Гамбург

Пришли: н. Дрмич (Боруссия М, в аренду)

Ушли: з. Ронни (Гройтер), п. Штибер (Нюрнберг), п. Диас (Сельта, Испания)

Ингольштадт

Пришли: н. Лескано (Люцерн, Швейцария)

Ушли: н. Пекхарт (АЕК, Греция)

Аугсбург

Пришли: н. Джурдич (Мальме, Швеция, из аренды), н. Айети (Базель, Швейцария), з. Гаувелеув (АЗ, Голландия), н. Финбогассон (Реал Сосьедад, Испания, в аренду)

Ушли: н. Молдерс (Мюнхен-1860, в аренду), н. Матавж (Дженоа, Италия, в аренду), н. Джурдич (Фортуна, в аренду)

Дармштадт

Пришли: н. Платте (Шальке, в аренду)

Ушли: –

Айнтрахт

Пришли: п. Фабиан (Гвадалахара, Мексика), п. Хусти (Ятай, Китай), з. Айхан (Шальке, в аренду), п. Бен-Хатира (Герта), з. Регасел (Герта)

Ушли: н. Кадлец (Мидтьюланд, Дания)

Штутгарт

Пришли: н. Кравец (Динамо Киев, Украина), п. Гросскройц (Галатасарай, Турция), п. Барба (Эмполи, Италия, в аренду)

Ушли: п. Груэсо (Даллас, США), п. Глоушек (Легия, Польша), в. Влаходимос (Панатинаикос, Греция), п. Крузе (Байер, из аренды)

Вердер

Пришли: з. Джилободжи (Челси, Англия, в аренду), в. Треммель (Суонси, Англия), з. Велькович (Тоттенхэм, Англия), п. Ятабаре (Олимпиакос, Греция)

Ушли: з. Лукимья (Ляонинг, Китай), п. Айчичек (Мюнхен-1860, в аренду), п. Кроос (Юнион Берлин, в аренду)

Ганновер

Пришли: п. Фоссум (Стремгодсет, Норвегия), п. Ямагучи (Осака, Япония), н. Салаи (Хоффенхайм, в аренду), н. Вольф (Мюнхен-1860), н. Алмейда (Анжи), з. Милосевич (Бешикташ, Турция, в аренду)

Ушли: н. Эрдинч (Генгам, Франция, в аренду), п. Эрнст (Магдебург), з. Марсело (Бешикташ, Турция, в аренду)

Хоффенхайм

Пришли: н. Крамарич (Лестер, Англия, в аренду)

Ушли: н. Салаи (Ганновер, в аренду)

Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Боруссия Д Шальке-04 Байер Хусти Саболч Бельханда Юнес Донати Джулио Хофманн Йонас
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