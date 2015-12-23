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  • Сомнительный «Спартак». Научился ли Федун эффективно тратить деньги?

Сомнительный «Спартак». Научился ли Федун эффективно тратить деньги?

"Бомбардир" продолжает анализировать зарплатную политику самых обеспеченных клубов российской Премьер-лиги. Следующий на очереди – московский "Спартак".

Спойлер. Главные выводы из материала:

  • Федун содержит "Спартак" на свои средства
  • Ежегодный приток-отток футболистов все еще носит массовый характер
  • Лишь Глушаков и Д. Комбаров отрабатывают свою зарплату среди россиян
  • "Открытие-Арена" - единственный успех Федуна за последние 12 лет

Сомнительные оправдания

К многолетнему владельцу "Спартака" и одному из главных акционеров "Лукойла" Леониду Федуну можно относиться очень по-разному, но есть как минимум три обстоятельства, которые полностью или частично (во всяком случае, по мнению большинства спартаковских болельщиков) оправдывают его порой необъяснимые поступки и прочие связанные с его футбольной деятельностью несуразности. Во-первых, он вкладывает в "Спартак" исключительно собственные денежки, потом и кровью заработанные, во-вторых, построил для команды красавец-стадион и, в-третьих, не залезает в карман и ничем не ущемляет права несчастных бабушек.

В контексте последнего тезиса было бы уместно напомнить, что становление "Лукойла" как крупнейшей российской частной нефтяной компании проходило путем слияния и поэтапной приватизации государственных активов, которая началась еще в начале 90-х. На каких условиях проходили эти сделки и насколько они соответствовали рыночной конъюнктуре того времени, можно только догадываться. Но то, что теоретические знания Федуна, получившего сразу два диплома Высшей Школы Приватизации и Предпринимательства, ему и его закадычному товарищу Вагиту Алекперову очень пригодились на практике, даже не обсуждается.

Эта история не имеет прямого отношения к футболу, и уж конечно, никоим образом не ставит под сомнение кристальную честность, абсолютный профессионализм и выдающиеся менеджерские способности Леонида Арнольдовича, благодаря которым он честно нажил свое многомиллиардное состояние. Она здесь лишь для того, чтобы пресечь возможные спекуляции на тему взаимоотношений благородного олигарха и тех самых бабушек…

Сомнительные вложения

Задача по эффективному управлению футбольным клубом оказалась для Леонида Арнольдовича несколько сложнее, чем ему, наверное, виделось, верилось и чудилось. По собственному признанию, в эпоху Карпина только на трансферы Федун потратил четверть миллиарда долларов, "отбив" при продаже лишь треть этой суммы, но даже такие траты не помогли ему раз и навсегда избавиться от негласного, но очень обидного прозвища "Нольтрофеевич".

Неочевидное-вероятное. Изучаем зарплаты игроков "Зенита"

В последнее время модель поведения клуба на трасферном рынке стала более сдержанной, но ежегодный приток-отток футболистов все еще носит достаточно массовый характер. При этом красно-белые обращают все больше внимания на игроков с истекающими контрактами и свободных агентов, хотя сделки по подписанию Широкова и Граната пока явно не компенсируют упущенной выгоды из-за бесплатного ухода того же Дзюбы.

Кстати, грустная история взаимоотношений Федуна с теперь уже бывшим спартаковским форвардом, равно как и более свежий пример наложения административного запрета на дальнейшие выступления за основу Широкова, демонстрирует явное стремление спартаковского руководства к оптимизации зарплатной ведомости.

Если оценивать сверхрасходы на самых высокооплачиваемых игроков клуба (с гарантированными годовыми зарплатами не менее 1,5 млн евро), по сравнению с прошлым сезоном они снизились с 29,5 до 27,9 млн. Впрочем, по этому показателю "Спартак" занимает текущее второе место в Премьер-лиге, опережая устроивших массовую летнюю распродажу динамовцев (24,2) и уступая только "Зениту" (47,6).

Сомнительная эффективность

При этом доля эффективных сверхрасходов на так называемые "хорошие активы" (футболистов, проводящих на поле более половины игрового времени) в текущем сезоне составляет лишь 52,7%. Для сравнения тройку лидеров по этому показателю составляют ЦСКА (100%), "Зенит" (89,1%) и "Рубин" (82,5%), а хуже, чем в "Спартаке", ситуация только у динамовцев (35,5%).

Впрочем, по сравнению с собственным прошлогодним показателем (47,5%) эффективность сверхрасходов красно-белых даже слегка подросла. Любопытно, что из пятерки самых высокооплачиваемых игроков команды по итогам 2014-го в число "хороших активов" входил только Сердар Таски, а трио самых-самых (Боккетти, Широкова и Тино Косту) можно было отнести разве что в категорию "сомнительных", потому как все они заканчивали сезон вдалеке от российской столицы. Попробуйте спроецировать подобную ситуацию на тот же "Зенит", мысленно раскидав по арендам Халка, Гарая и Витселя, после чего факт непопадания "Спартака" в еврокубки весной этого года покажется вполне естественным и закономерным.

Несмотря на нынешний переход Боккетти и Широкова в разряд основных, где так же оказался и болгарский новичок Попов, доля сверхрасходов "Спартака" на "сомнительные" активы (футболистов, игровое время которых лежит в диапазоне 25-50% от максимума) второй год подряд остается самой высокой среди наших топ-клубов (40,1%).

В конце сезона ситуация, возможно, несколько изменится, потому как Паршивлюку и Кириллу Комбарову для попадания в категорию "хороших" не хватает лишь тайма игрового времени. С другой стороны, высокие шансы выпасть оттуда (пусть даже по неигровым причинам) имеет Широков, а Макеев и Гранат и вовсе балансируют на грани попадания в разряд "плохих активов", где второй год подряд в одиночестве пребывает Арас Озбилис.

Сомнительное импортозамещение

Невозможно обойти вниманием еще одно крайне любопытное обстоятельство. Если в прошлом сезоне на долю спартаковских "паспортистов" приходилась лишь треть зарплатных сверхрасходов (32,9%), и все они за вычетом одного лишь "сомнительного" Широкова отвечали вышеуказанному критерию эффективности, то после введения лимита ситуация коренным образом поменялась.

В этом сезоне доля сверхрасходов на содержание российских активов по отношению к иностранным выросла практически до паритета (49,1% против 50,9%), но большая их часть (4 из 7 игроков) перекочевала в категорию "сомнительных". По иронии судьбы два спартаковских "паспортиста", которые за все время пребывания в команде список "хороших" активов не покидали ни разу, исправно отрабатывая свою зарплату по мере сил и способностей – это Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

Сомнительные перспективы

Наиболее толковым вложением в списке иностранных спартаковских активов является, конечно же, Промес, который, по самым скромным подсчетам, отрабатывает свою зарплату процентов эдак на 150-200, а в сравнении с некоторыми особо одаренными партнерами – так и на все 500%. Степень влияния Квинси на атакующую игру своей команды вполне сопоставима с тем, что демонстрирует Халк в "Зените", но пятикратное преимущество в цене и ежегодном жаловании позволяет считать контракт молодого голландца едва ли не лучшим из того, что случалось со "Спартаком" за последние лет 5-7.

Но даже эта трансферная находка многочисленные просчеты спартаковского менеджмента едва ли хоть как-то оправдывает. Работа по оптимизации зарплатной ведомости хоть и идет, но на текущий момент ее эффективность едва ли соответствует ожиданиям Федуна и явно не отвечает стоящим перед командой задачам. Единственным несомненным успехом Леонида Арнольдовича за 12 лет клубного руководства остается строительство "Открытие Арены", но перспективы скорого избавления от того самого обидного прозвища пока выглядят чисто по-спартаковски. Сомнительно.

"ЦСКА надо удержать Думбия, "Ростову" - Бердыева". Мнение агента о трансферах клубов РФПЛ

Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Гранат Владимир Таски Сердар Паршивлюк Сергей Широков Роман Макеев Евгений Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (4)
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Aztec58
1450904616
Автор, к чему это всё? Сомнительно, что по прочтению этого опуса болельщики окончательно разочаруются в Спартаке, а Федун введёт режим строжайшей экономии. Арнольдычу бы потратиться на судейский корпус да на КДК, глядишь и добрали бы пару-тройку лишних очков, но Федун - не Гинер и слава Богу, потому-то и я за Спартак.
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Semargl18
1450904898
Проплачено Федуном чё
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Snerg
1450912526
ладно футбол) начал к чему то про активы) кто как купил) автор явный тролль) ( болелал цска и зенита))) почему то он не начал рассказввать как сомнительно приобрел бизнес тот же игнер или миллер) такое очередно бамбордировское чудо! где такие таланты ищут))
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zeni
1454402981
Раз уж так любят копаться в истории, не пора ли спросить, почему "Спартак" был первым так долго? Может по причине слабости и бедности конкурентов? Может, были и другие странные причины, почему выигрывал только Романцев? И еще одна странная привычка – футбольная некрофилия. Вспоминают "спартаковских дух", словно "скрепу". Прошлое никогда не вернешь, споришь о былом – тратишь время.
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