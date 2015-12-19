Почему «Манчестер Юнайтед» не должен менять ван Гаала на Моуринью

"Красные дьяволы" пока не ищут нового тренера, но если ван Гаала заменят, на его пост не должен придти Жозе Моуринью. Попробуем разобраться, почему он не подходит для работы в "МЮ".

Спойлер. Главные выводы из материала: Давление на Моуринью станет еще больше

Он не подходит для строительства команды на будущее

Его любимый стиль игры не подойдет клубу

"Манчестер Юнайтед" пока не ищет нового тренера, но если ван Гаала заменят, на его пост не должен придти Жозе Моуринью. Попробуем разобраться, почему он не подходит для работы в "МЮ".

Когда сэр Алекс Фергюсон объявил о своем решении покинуть кресло тренера "МЮ", Моуринью казался идеальным вариантом. И действительно, в газетах в 2014 году появилась информация, что в ходе командной поездки на скачки в Честере, которая последовала сразу после утечки информации о том, что Фергюсон уходит, игроки обсуждали только кандидатуру португальца.

Тогда Моуринью выглядел как решение всех вопросов клуба. Он бы пришел на "Олд Траффорд" с высоко поднятой головой – с уважением к сэру Алексу, но абсолютно уверенный в собственных способностях. К сегодняшнему дню – два с половиной года спустя – это могло превратиться в кошмар, но Жозе бы уже наверняка выиграл пару трофеев. Однако сейчас "Юнайтед" находится совсем в другом состоянии – ему необходимо то, что Моуринью никогда не умел делать.

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C тех пор, как Фергюсон ушел, у клуба было три тренера: один постоянный и два временных. За это время в составе произошли большие изменения. Было много неразберихи, и результаты до сих пор не стабилизировались.

Тем не менее, понятно, что будущему клуба в средней и далекой перспективе уделяется немало внимания. Лучшим подтверждением этого служит подписание Антони Марсьяля за 36 миллионов фунтов, что сделало его самым дорогим в истории игроком моложе двадцати лет.

Моуринью никогда не был тренером, успешно строящим команды на долгий срок. Его последний период в "Челси" отлично это иллюстрирует. Еще один пример: двое игроков, которые входят в когорту лучших футболистов Премьер-лиги в этом сезоне, оказались не нужны Жозе. Это Кевин де Брюйне (4 гола+6 передач за "Манчестер Сити") и Ромелу Лукаку (12 голов и 4 паса за "Эвертон").

И если отъезд де Брюйне может считаться спорным при том, сколько качественных атакующих полузащитников есть у "Челси", то ситуация с Лукаку совершенная иная. Вероятно, он был не готов солировать в атаке клуба, когда уезжал в Ливерпуль, но всегда выглядел как игрок с потенциалом превращения в отличного девятого номера, каким бельгиец и стал сейчас.

Количество и разнообразие неприятных историй, которые бурлили вокруг Жозе в этом сезоне – еще одно предупреждение для тех, кто принимает решения в "МЮ". По большому счету, брать на работу Моуринью – это всегда сделка с дьяволом. Вы обязательно получите трофеи, но клуб будет кидать то в жар, то в холод.

Португалец попадал в заголовки газет почти каждую неделю, начиная с истории с Евой Карнейро и заканчивая случаем, когда Коста швырнул в него манишку. Естественно, тон таких публикаций всегда был негативным. Учитывая, что уровень внимания на "Олд Траффорд" никак не ниже, давление может стать еще более интенсивным.

Таким образом, долгосрочное планирование и краткосрочная стабильность – явно не те козыри, которыми может похвастаться бывший тренер "Челси". Третья проблема заключается в предпочтительном для него стиле игры. В последние годы он доказал, что может быть больше сфокусирован на атаке и проще адаптируется к ситуации. Его "Реал" побеждал как правило более ярко, чем 1:0. Первую половину прошлого сезона "синие" тоже показывали довольно привлекательный футбол, особенно когда Фабрегас и Азар были в своей лучшей форме.

А вот во второй половине сезона-2014/15 Моуринью оправдал стереотипы и взялся за старое. Когда наступило ключевое время чемпионата, "Челси" начал буквально выгрызать результаты. Вспомним и то, что наиболее успешная команда португальца – "Интер", который выиграл требл в 2010 году, действовал в стиле сборной Греции на чемпионате Европы в 2004 году, став притчей во языцех оборонительного футбола.

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"Юнайтед" нужен тренер, который будет заниматься долгосрочным планированием, давать возможность развиваться молодым игрокам, принимать взвешенные решения за пределами поля, и, в идеале, добиться успеха с помощью привлекательного атакующего футбола.

Несмотря на все свои таланты и сильные стороны, Жозе Моуринью для такой работы не подходит.

По материалам bleacherreport.com

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