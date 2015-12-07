Миранчука признали лучшим молодым игроком России. «Челси» готов обменять Косту. Дайджест событий дня

<p><em>«Динамо» планирует вернуть Граната. Фернандес может пропустить матч с «ПСВ». «Реал» намеревается пригласить Левандовски. «Бомбардир» собирает самые интересные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Шикунов: «Бердыев работает у нас до конца сезона»</strong></span></p> <p>Вице-президент <a href="https:///teams/ros#news" target="_blank">"Ростова"</a> Александр Шикунов рассказал о будущем главного тренера клуба <a href="https:///coaches/45" target="_top"><strong>Курбана Бердыева</strong></a>.</p> <p>"Бердыев работает у нас до конца сезона. Не понимаю, откуда постоянно берутся эти слухи, что он куда-то уходит. Он остается в "Ростове", – говорит Шикунов.</p> <p>Напомним, ранее появлялась информация о том, что Бердыев может возглавить <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> или<a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бенитес считает, что Черышеву нужно больше работать</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///coaches/115" target="_blank"><strong>Рафаэль Бенитес</strong></a> прокомментировал шансы полузащитника <a href="https:///player/23500" target="_blank"><strong>Дениса Черышева</strong></a> сыграть в матче шестого тура Лиги чемпионов против <a href="https:///teams/mlm" target="_blank">"Мальме"</a>.</p> <p>"Обычно он не играет очень много, так что не смысла обсуждать, выйдет ли он завтра на поле; перед ним есть игроки более высокого уровня. Ему просто нужно продолжать работать", – говорит Бенитес. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Динамо» хочет вернуть Граната</strong></span></p> <p>В ближайшее зимнее трансферное окно столичное "<a href="https:///teams/din" target="_blank">Динамо</a>" постарается сделать все, чтобы укрепить свою линию обороны. Как стало известно "Бомбардиру", один из наиболее вероятных кандидатов на это является защитник "<a href="https:///teams/spa" target="_blank">Спартака</a>" <a href="https:///player/2005" target="_blank"><strong>Владимир Гранат</strong></a>. В этом случае все будет зависеть от состояния здоровья футболиста.</p> <p>Напомним, что 3 марта 2015 года "Спартак" объявил о переходе Граната в команду по окончании сезона 2014/15 на правах свободного агента. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до июля 2019 года.</p> <p>В текущем сезоне Гранат провел в составе "Спартака" в Премьер-лиге восемь матчей, в которых отметился одной желтой карточкой.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450782" target="_blank">Хендерсон и другие футболисты с хроническими травмами </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Миранчук стал лауреатом премии «Первая пятерка»</strong></span></p> <p>Полузащитник "<a href="https:///teams/lom" target="_blank">Локомотива</a>" <a href="https:///player/25947" target="_blank"><strong>Алексей Миранчук</strong></a> (214 очков) стал лауреатом премии "Первая пятерка" - он был признан лучшим молодым игроком российской Премьер-лиги в 2015 году. Второе место досталось полузащитнику "<a href="https:///teams/din" target="_blank">Динамо</a>" <a href="https:///player/22962" target="_blank"><strong>Роману Зобнину</strong></a> (144 очка), третье – защитнику "Динамо" <a href="https:///player/22959" target="_blank"><strong>Григорию Морозову</strong></a> (76 очков). Стоит отметить, что в пятерке лучших больше всего оказалось представителей столичного динамо – трое.</p> <p>В голосовании приняли участие более 100 специалистов – это руководители РФС, РФПЛ и Детской футбольной лиги, тренеры сборных команд России, руководители и главные тренеры команд премьер-лиги, ветераны футбола, футбольные функционеры и журналисты ведущих спортивных СМИ.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1449521920_Diego+Costa+Chelsea+v+F+C+Bournemouth+Premier+jgX98VwTgqwl.jpg" style="width: 720px; height: 506px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Челси» готов обменять Косту на Гризманна</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> Жозе Моуринью готов отпустить нападающего <a href="https:///player/15589" target="_blank"><strong>Диего Косту</strong></a> в "Атлетико", если это поможет ему приобрести полузащитника <strong><a href="https:///player/20585" target="_blank">Антуана Гризманна</a>. </strong>"Челси" готов потратить 36 миллионов фунтов на француза и открыт к сделке по обмену.</p> <p>Transfermarkt оценивает Гризманна в 35 миллионов фунтов.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450682" target="_blank">Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира» </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Фернандес может пропустить матч с ПСВ</strong></span></p> <p>Защитник <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <a href="https:///player/25735" target="_blank"><strong>Марио Фернандес</strong></a> может не сыграть в матче шестого тура Лиги чемпионов против <a href="https:///teams/psv" target="_blank">ПСВ</a>.</p> <p>Сообщается, что футболист не тренировался вместе с командой перед игрой по причине мышечной травмы. Его участие в самой встрече находится под вопросом.</p> <p>Матч ПСВ – ЦСКА состоится во вторник, 8 декабря. Начало – в 22.45.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>"Спартак" готов продать Таски в "Бешикташ"</strong></span></p> <p>Московский <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> готов продать защитника <a href="https:///player/4497" target="_blank"><strong>Сердара Таски</strong></a> в турецкий <a href="https:///teams/bes" target="_blank">"Бешикташ"</a>. Сообщается, что москвичи планируют получить за футболиста 4 миллиона долларов.</p> <p>Контракт игрока со "Спартаком" действует до 2017 года.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Реал» работает над трансфером Левандовски</strong></span></p> <p>Мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реал"</a> ведет переговоры по трансфеору нападающего <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///player/10848" target="_blank"><strong>Роберта Левандовски</strong></a>.</p> <p>Представитель футболиста уже провел встречу в Мадриде с руководством "Реала". Переговоры состоялись во время матча 14-го тура чемпионата Испании против "Хетафе"</p> <p>Ориентировочная стоимость форварда составляет 70 миллионов евро.</p> <p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Беленов, Ткачев и Игнатьев уйдут из "Кубани"</strong></span></p> </p> <div class="soc-content-body"> <div class="content"> <p>Вратарь <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">"Кубани"</a> <a href="https:///player/7632" target="_blank">Александр Беленов</a>, а также полузащитники краснодарцев <a href="https:///player/7740" target="_blank">Владислав Игнатьев</a> и <a href="https:///player/15678" target="_blank">Сергей Ткачев</a> покинут клуб.</p> <p>Футболисты хотят сменить место работы, и краснодарский клуб не намерен им препятствовать. Сообщается, что Игнатьев и Беленов могут стать игроками "Динамо", а Ткачев, вероятно, перейдет в "Локомотив", за который он ранее уже выступал.</p> </div> </div>