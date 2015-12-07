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  • Миранчука признали лучшим молодым игроком России. «Челси» готов обменять Косту. Дайджест событий дня

Миранчука признали лучшим молодым игроком России. «Челси» готов обменять Косту. Дайджест событий дня

<p><em>«Динамо» планирует вернуть Граната. Фернандес может пропустить матч с «ПСВ». «Реал» намеревается пригласить Левандовски. «Бомбардир» собирает самые интересные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Шикунов: «Бердыев работает у нас до конца сезона»</strong></span></p> <p>Вице-президент <a href="https:///teams/ros#news" target="_blank">"Ростова"</a> Александр Шикунов рассказал о будущем главного тренера клуба <a href="https:///coaches/45" target="_top"><strong>Курбана Бердыева</strong></a>.</p> <p>"Бердыев работает у нас до конца сезона. Не понимаю, откуда постоянно берутся эти слухи, что он куда-то уходит. Он остается в "Ростове", – говорит Шикунов.</p> <p>Напомним, ранее появлялась информация о том, что Бердыев может возглавить <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> или<a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бенитес считает, что Черышеву нужно больше работать</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///coaches/115" target="_blank"><strong>Рафаэль Бенитес</strong></a> прокомментировал шансы полузащитника <a href="https:///player/23500" target="_blank"><strong>Дениса Черышева</strong></a> сыграть в матче шестого тура Лиги чемпионов против <a href="https:///teams/mlm" target="_blank">"Мальме"</a>.</p> <p>"Обычно он не играет очень много, так что не смысла обсуждать, выйдет ли он завтра на поле; перед ним есть игроки более высокого уровня. Ему просто нужно продолжать работать", – говорит Бенитес.                                                                                                                         </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Динамо» хочет вернуть Граната</strong></span></p> <p>В ближайшее зимнее трансферное окно столичное "<a href="https:///teams/din" target="_blank">Динамо</a>" постарается сделать все, чтобы укрепить свою линию обороны. Как стало известно "Бомбардиру", один из наиболее вероятных кандидатов на это является защитник "<a href="https:///teams/spa" target="_blank">Спартака</a>" <a href="https:///player/2005" target="_blank"><strong>Владимир Гранат</strong></a>. В этом случае все будет зависеть от состояния здоровья футболиста.</p> <p>Напомним, что 3 марта 2015 года "Спартак" объявил о переходе Граната в команду по окончании сезона 2014/15 на правах свободного агента. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до июля 2019 года.</p> <p>В текущем сезоне Гранат провел в составе "Спартака" в Премьер-лиге восемь матчей, в которых отметился одной желтой карточкой.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450782" target="_blank">Хендерсон и другие футболисты с хроническими травмами </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Миранчук стал лауреатом премии «Первая пятерка»</strong></span></p> <p>Полузащитник "<a href="https:///teams/lom" target="_blank">Локомотива</a>" <a href="https:///player/25947" target="_blank"><strong>Алексей Миранчук</strong></a> (214 очков) стал лауреатом премии "Первая пятерка" - он был признан лучшим молодым игроком российской Премьер-лиги в 2015 году. Второе место досталось полузащитнику "<a href="https:///teams/din" target="_blank">Динамо</a>" <a href="https:///player/22962" target="_blank"><strong>Роману Зобнину</strong></a> (144 очка), третье – защитнику "Динамо" <a href="https:///player/22959" target="_blank"><strong>Григорию Морозову</strong></a> (76 очков). Стоит отметить, что в пятерке лучших больше всего оказалось представителей столичного динамо – трое.</p> <p>В голосовании приняли участие более 100 специалистов – это руководители РФС, РФПЛ и Детской футбольной лиги, тренеры сборных команд России, руководители и главные тренеры команд премьер-лиги, ветераны футбола, футбольные функционеры и журналисты ведущих спортивных СМИ.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1449521920_Diego+Costa+Chelsea+v+F+C+Bournemouth+Premier+jgX98VwTgqwl.jpg" style="width: 720px; height: 506px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Челси» готов обменять Косту на Гризманна</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> Жозе Моуринью готов отпустить нападающего <a href="https:///player/15589" target="_blank"><strong>Диего Косту</strong></a> в "Атлетико", если это поможет ему приобрести полузащитника <strong><a href="https:///player/20585" target="_blank">Антуана Гризманна</a>. </strong>"Челси" готов потратить 36 миллионов фунтов на француза и открыт к сделке по обмену.</p> <p>Transfermarkt оценивает Гризманна в 35 миллионов фунтов.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450682" target="_blank">Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира» </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Фернандес может пропустить матч с ПСВ</strong></span></p> <p>Защитник <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <a href="https:///player/25735" target="_blank"><strong>Марио Фернандес</strong></a> может не сыграть в матче шестого тура Лиги чемпионов против <a href="https:///teams/psv" target="_blank">ПСВ</a>.</p> <p>Сообщается, что футболист не тренировался вместе с командой перед игрой по причине мышечной травмы. Его участие в самой встрече находится под вопросом.</p> <p>Матч ПСВ – ЦСКА состоится во вторник, 8 декабря. Начало – в 22.45.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>"Спартак" готов продать Таски в "Бешикташ"</strong></span></p> <p>Московский <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> готов продать защитника <a href="https:///player/4497" target="_blank"><strong>Сердара Таски</strong></a> в турецкий <a href="https:///teams/bes" target="_blank">"Бешикташ"</a>. Сообщается, что москвичи планируют получить за футболиста 4 миллиона долларов.</p> <p>Контракт игрока со "Спартаком" действует до 2017 года.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Реал» работает над трансфером Левандовски</strong></span></p> <p>Мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реал"</a> ведет переговоры по трансфеору нападающего <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///player/10848" target="_blank"><strong>Роберта Левандовски</strong></a>.</p> <p>Представитель футболиста уже провел встречу в Мадриде с руководством "Реала". 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Россия. Премьер-лига Англия Реал ЦСКА Спартак Челси Гранат Владимир Таски Сердар Беленов Александр Игнатьев Владислав Левандовски Роберт Коста Диего Ткачев Сергей Гризманн Антуан Морозов Григорий Зобнин Роман Черышев Денис Миранчук Алексей Бердыев Курбан Бенитес Рафаэль
Комментарии (2)
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1449522692
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Валерий2705
1449537163
Бенитес: "Обычно я не тренирую клубы слишком долго, так как после первого же сезона, владелец понимает, что в мире есть сотни тренеров более высокого уровня, поэтому нет смысла обсуждать останусь ли я в Реале в следующем сезоне. Мне просто нужно начать подыскивать новый клуб, и подучиться работать, что бы и его не развалить!"
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