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  • Антисборная 15-го тура РФПЛ. Габулов, Паршивлюк, Рязанцев и другие

Антисборная 15-го тура РФПЛ. Габулов, Паршивлюк, Рязанцев и другие

<p><em>Парад "символов клуба", защитник, который пытается найти себя, и нападающий без ударов по воротам – в списке неудачников 15-го тура РФПЛ.</em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Антигерои 15-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447167168_Snimok_ekrana_2015-11-10_v_17_23_25.png" style="width: 400px; height: 548px;" /></p> <hr /> <p><strong><span style="color:#FF8C00;"><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/3/1/Gabulov-Vladimir.jpg" style="width: 200px; height: 266px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" />Вратарь. Владимир Габулов ("Динамо")</span></strong></p> <p><strong>Общая оценка:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> крайне неудачно сыграл на выходе в эпизоде с голом “Кубани”</p> <p>Владимир Габулов – это уже практически живой символ “Динамо” нового века. Хотя бы потому, что представить кого-то еще в воротах столичного клуба на данный момент, кроме него, – задача довольно трудная. Однако от ляпов не застрахован ни один вратарь в мире, и Владимир здесь не исключение.</p> <p>Габулов неудачно отбил мяч после подачи штрафного, фактически подарив Игнатьеву возможность расстрелять собственные владения без внешнего сопротивления.</p> <hr /> <p><strong><span style="color:#FF8C00;"><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/3/1/Gadzhibekov-Ali.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" />Левый защитник. Али Гаджибеков ("Анжи")</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>совершенно не помогал команде в обороне</p> <p>Гаджибеков – едва ли не единственный из текущего состава “Анжи”, кто помнит практически все вехи в новейшей истории махачкалинцев: от славных времен керимовской золотой лихорадки до “очищения” ФНЛ.</p> <p>А коль у тебя столь значительный опыт выступления в команде, то будь готов к тому, что на тебя будут возлагать определенные обязательства. Например, помогать собраться оборонительной линии своего клуба, когда соперник буквально рвет ее на части. Но Али, увы, с этой задачей не справился. А “Анжи”, как известно, получил от “Мордовии” целую авоську голов.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/3/1/Berezuckiy-Aleksey.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" />Центральный защитник. Алексей Березуцкий (ЦСКА)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> необязательной игрой в обороне</p> <p>Первое поражение ЦСКА в текущем сезоне – событие знаковое. И даже сверх того. Но что еще любопытнее, потерпели армейцы его не от по-настоящему топового клуба, а от краснодарских “быков”, которые потихонечку начинают обретать былую форму. Хотя, конечно, говорить о том, что ранее армейцы смотрелись абсолютно непобедимой машиной нельзя – слишком уж часты были у них проблемы в той же защитной линии. Чего стоит только матч с “Динамо”, когда атакующее звено не распечатало ворота Акинфеева лишь из-за слабой реализации моментов.</p> <p>А вот “Краснодар” смог. Точнее, смог Федор Смолов при поддержке “Краснодара”. И не последнюю роль в его голах сыграли сами оборонцы ЦСКА и в частности Алексей Березуцкий, который при счете 0:0 довольно вяло пытался Федора от мяча оттеснить, что позволило тому спокойно распорядиться моментом.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/3/1/Semenov-Andrei.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" />Центральный защитник. Андрей Семенов ("Терек")</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> едва-едва не похоронил собственную команду</p> <p>Не так уж и активен был “Спартак” в атаке в матче с “Тереком”, чтобы говорить о том, что красно-белые свой гол заслужили. Вернее, не свой даже, а Андрея Семенова, который в суматохе после розыгрыша штрафного на 6-й минуте у своих ворот махнул ногой по мячу, а тот взял и залетел. И залетел точно туда, куда надо. И если бы на месте “Спартака” была бы команда без внутренних проблем и с более стабильной атмосферой внутри (да тот же “Краснодар” хотя бы), то они непременно бы лидерство закрепили. Повезло.</p> <p>На месте “Спартака” остался “Спартак”, который спокойно отдал победу хозяевам. А ведь этот автогол Андрея мог бы стать роковым.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/3/1/Parshivlyuk-Sergey.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" />Правый защитник. Сергей Паршивлюк ("Спартак")</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> в очередной раз показал, что былого Паршивлюка уже не вернуть</p> <p>А ведь когда-то Сергея всерьез называли преемником Анюкова в сборной России. Даже и вариантов-то других тут не было: мол, осталось только дождаться, когда Александр совсем уж отойдет от дел, и тогда Паршивлюк с честью его заменит. Теперь что в “Зените”, что в сборной на его месте (и заслуженно!) пылит Смольников, а защитник “Спартака” продолжает тщетные попытки вернуть себя на уровень, который он показывал до травм.</p> <p>Пока, как видим, не выходит: Сергей стал излишне осторожным, больше не идет в жесткие стыки и старается эпизодов с борьбой избегать. Собственно, именно это мы и видели в эпизоде с первым голом грозненцев, когда как раз Паршивлюк оставил Кутепова отдуваться в одиночестве.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/3/1/Garsiya-Fernandes-Fransisko-Haver.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" />Центральный полузащитник. Хави Гарсия ("Зенит")</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности</strong>: 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности</strong>: 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился</strong>: достаточно ранней заменой</p> <p>Ставка Виллаш-Боаша на матч с “Локомотивом” не сыграла. Несмотря на огромную разницу в общей стоимости составов, железнодорожники по своим соперникам проехались так, что их даже немного жалко стало. Хави Гарсия, как человек с опытом игры в Европе, должен был помочь своей команде сковать передвижения хозяев в центре поля и поступательно начать осаду ворот Гильерме.</p> <p>Да вот что-то как-то не сложилось: уже на 63-й минуте вместо испанца, который со своими функциями не совладал, вышел Аксель Витсель.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1447169604_Ryazantsev-Aleksandr.jpg" style="float: left; width: 200px; height: 260px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" />Центральный полузащитник. Александр Рязанцев ("Зенит")</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>полностью растворился на поле</p> <p>Рязанцев в “Зените” не прижился – это факт. Александр стабильно выглядит инородным телом в схемах петербуржцев, на какой бы позиции он ни выходил.</p> <p>Вот и в игре с “Локомотивом” полузащитник начал матч с первых минут, но за отведенное ему время ничем толковым себя не проявил.  <br />  </p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1447169708_Chochiev-Alan.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 260px;" />Центральный полузащитник. Алан Чочиев ("Крылья Советов")</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>крайне низкой продуктивностью</p> <p>Тяжело что-то конкретное сказать о полузащитнике, средняя точность передач которого составила 69 процентов.</p> <p>Алан мало двигался, не так уж часто играл в атаку и совсем не бил по воротам “Рубина” – ничего удивительного, что к 70-й минуте вместо него вышел Яхович.</p> <p> </p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1447169724_Mendesh-de-Andrade-Hose-Luish.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" />Левый нападающий. Зе Луиш ("Спартак")</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> никак не может найти себя</p> <p>Когда Зе Луиш приезжал в Россию, едва ли не из каждого утюга было слышно, что в РФПЛ прибыл бомбардир с большой буквы. Он, мол, и обыграть один в один может легко, и удар у него хороший. А прыгает-то как! Настоящий баскетболист! Да только все это никак не помогает уроженцу Кабо-Верде делать главное – забивать голы и быть полезным команде. Собственно, в матче против “Терека” сценарий был тот же: Зе Луиш снова ушел с поля с дыркой от бублика.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/3/1/Prudnikov-Aleksandr.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" />Правый нападающий. Александр Прудников ("Амкар") (с)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности</strong>: 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности</strong>: 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился</strong>: поучаствовал в голе…</p> <p>… правда, в свои ворота. Александр на протяжении всего матча крайне медленно перемещался по полю, с неохотой шел вперед и практически не создавал опасности у ворот соперника.</p> <p>Зато вот собственному голкиперу Прудникову насолить удалось – именно из-за того, что он при подаче углового решил пропустить мяч, и был забит первый гол “Уфы”.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/3/1/Devich-Marko.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 266px;" />Центральный нападающий. Марко Девич ("Рубин")</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> снова ни разу не ударил по воротам соперника</p> <p>Пора бы уже Марко Девичу перебраться в какую-нибудь другую команду – в “Рубине” натурализованный украинец явно чувствует себя не в своей тарелке .</p> <p>Уже в который раз поражаемся аморфности этого нападающего на острие атаки – даже в победной для казанцев игре Девич не сумел ни на йоту потревожить голкипера соперника.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/78/54/4750.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 300px;" />Тренер. Андре Виллаш-Боаш ("Зенит")</strong></span></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 3/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 2/10</p> <p><strong>Замены:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> дал повод болельщикам порадоваться перспективе своего отъезда</p> <p>Как бы ни был хорош “Локомотив” в матче с “Зенитом”, но несостоятельность питерской команды при этом не отметить просто невозможно. Виллаш-Боаш, видимо, уже одной ногой где-нибудь в Европе, потому что иначе объяснить то, что команда, которая еще не так давно сшибала конкурентов в Лиге чемпионов со своего пути, в родном первенстве выглядит забитым котенком против пусть и крепкого, но все-таки ничем не превосходящего соперника, не получается.</p> <p><br /> <a href="https:///articles/448043" target="_blank"><strong>Карадениз вытаскивает «Рубин», а «Спартак» снова проигрывает. Каким был 15-й тур РФПЛ</strong></a><br /> <a href="https:///articles/447720" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 15-й тур РФПЛ</strong></a></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" />  <a href="https:///teams/spa">Спартак</a></td> <td style="text-align:center"><strong>15</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" />  <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>14</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" />  <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>12</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" />  <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>12</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" />  <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>10</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" />  <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>10</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" />  <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>9</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" />  <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center"><strong>9</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" />  <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>9</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" />  <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>8</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" />  <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" />  <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" />  <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" />  <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" />  <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" />  <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо ЦСКА Березуцкий Алексей Габулов Владимир Рязанцев Александр Прудников Александр Девич Марко Паршивлюк Сергей Гаджибеков Али Хави Гарсия Чочиев Алан Семенов Андрей Зе Луиш Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (4)
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grifon2013
1447177171
Насчет Гаджибекова несогласен,на мой взгляд более достойны из Анжи попадания в антисборную снова вратарь Песьяков, полузащитник Аруна, защитники Лазич,Зотов
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grifon2013
1447234446
Неплохо было бы написать статью на тему антисборная первого круга
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Оззи
1447236942
Откуда Габулов???Тем более,хоть и ошибся,пропустил всего один раз...Да и команда выиграла!!!Более чем странно...
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starche
1447241922
Особо порадовало присутствие Зенитовского физрука!
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