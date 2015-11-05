Как «Зенит» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

<p><em>Одержав в гостях нелегкую победу над «Лионом» (2:0) в матче четвертого тура Лиги чемпионов, «Зенит» обеспечил себе участие в весенней части самого престижного европейского турнира. О том, как петербуржцы добились сенсационного успеха – в отчете «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Лион» – «Зенит» – 0:2</strong></span></p> <p>«А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил…», - так же кот Матроскин затягивал свою песню под гитарные аккорды? К чему, собственно говоря, все это? А к тому, что эти строки как никогда близки нынешнему «Зениту». Если в чемпионате России подопечные Андре Виллаш-Боаша действуют откровенно расхлябанно, теряя очки с записными аутсайдерами, то в Лиге чемпионов петербуржцев не узнать. Конечно, для успешного выступления в главном еврокубке клубу с берегов Невы соблаговолил жребий, который свел его с не самыми убойными соперниками. Но и в таких условиях, как известно, можно сплоховать. Тот же «Зенит» образца прошлого сезона лишний раз подтвердил этот тезис.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446674594_Мапу.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p>Зато теперь сине-бело-голубые имеют шанс выйти в 1/8 финала уже по истечению четырех туров! Фантастика, согласитесь? Поочередно разобравшись с «Валенсией» (3:2), «Гентом» (2:1) и «Лионом» (3:1), «Зенит» стал единственным клубом, набравшим максимум очков в трех матчах! Осталось дело за малым: победить «Лион» и тем самым гарантировать себе лигочемпионскую весну. Решаемо? Вполне. Тем более с таким-то «Лионом», который в Санкт-Петербурге хозяев так ничем удивить и не смог.</p> <p>Упущения первого матча «львы» попытались компенсировать резвым началом игры на «Жерлане». Впрочем, вылить ушат холодной воды на голову «Зенита» у хозяев получилось едва ли: петербуржцы без лишних нервов сдерживали атакующие потуги соперника. И все же по первым минутам казалось, что для «ткачей» первостепенной задачей было не задавить противника мощным натиском, а вывести из строя ее главную движущую силу – Халка. Уж больно часто бразилец получал по ногам, отчего на душе у болельщиков сине-бело-голубых становилось весьма и весьма тревожно. Что уж там, седьмой номер «Зенита» и так пропустил недавнюю встречу с «Мордовией». Терять его в такой ответственный момент совсем не хотелось.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446674106_Дзюб.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p>К 20-й минуте «Зенит» заметно освоился и все чаще стал совершать вылазки на чужую территорию. Что примечательно, чуть ли не первая из них едва не увенчалась голом. Это Мигель Данни стал наконечником скоростной контратаки и вырвался один на один с Энтони Лопешом. Жаль только, что не хватило португальцу изобретательности переиграть своего соотечественника в ближнем бою. Но не беда: не забил Данни, забьет Артем Дзюба. Спустя какие-то минуты в еще одной контратаке наполучавший тумаков Халк резво ворвался в штрафную площадь "львов", разделал под орех двух соперников и прострелил мяч в центральную зону. Тут как тут оказался Дзюба, который в хоккейном стиле подставил ногу –1:0!</p> <p>«Лион» меж тем без дела не сидел, то и дело разжигая костер у владений Юрия Лодыгина. Особенно жарко стало, когда Анри Бедимо, засадив мячом точно в крестовину, хлестким ударом проверил на прочность ворота петербуржцев. А если бы в предыдущем эпизоде Мапу Янга-Мбива не прощал Лодыгина и попал в пустой угол? Хорошо еще, что все получилось именно так, иначе на перерыв «Зенит» уходил бы в другом настроении и далеко не в статусе лидера.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446674132_Гон.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p>Во втором тайме команды заметно поубавили пыл. Моменты уже не сыпались с запредельной частотой, но в такой-то ситуации как раз и опасно допустить какую-то оплошность. И как вовремя подоспел второй гол «Зенита». Вновь в унисон сработала связка Халка и Дзюбы. Продвинулся из середины поля бразилец к владениям Лопеша, собрав вокруг себя целую компанию из соперников, и мягко выкатил мяч на Дзюбу. Артем и во второй раз шансов португальскому голкиперу оставлять не стал, буквально пропихнув мяч мимо португальца.</p> <p>А чем же запомнился «Лион»? В общем-то, ничем существенным, за исключением удаления, которое схлопотал на свою голову Максим Гоналон, да гола в самой концовке встречи, к счастью, отмененного из-за офсайда. Что до капитана «ткачей», то срубил француз Мигеля Данни на чужой половине поля, за что и увидел перед собой сначала вторую желтую карточку, а после нее и красный свет. Впрочем, таким же небезгрешным оказался Александр Анюков, который сработал по аналогичному с Гоналоном сценарию, а потому заканчивали встречу команды в равно усеченных составах. 2:0 – «Зенит» не без нервов увозит из Франции три очка и обеспечивает себе участие в весенней части Лиги чемпионов.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8079425" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игрок матча. Халк</strong></span></p> <p>Спорить бессмысленно: «Зенит» с Халком и «Зенит» без Халка – две абсолютно разные команды. Бразилец – ключевая фигура в построениях Андре Виллаш-Боаша, которая единолично может похоронить любого соперника. Что, собственно говоря, он в очередной раз и доказал. Все сделал седьмой номер для Артема Дзюбы, чтобы тот дважды оставил не у дел Лопеша, а сам оформил дубль из голевых передач. В очередной раз снимаем шляпу! </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Удача матча. Подправленная статистика</strong></span></p> <p>На французской земле «Зенит» едва ли чувствует себя уверенно. Четыре поражения при одной победе в пяти матчах тому свидетель. Однако ж на этот раз сине-бело-голубые были на высоте. Теперь к единственному хорошему результату в игре с «Марселем» (1:0) в 1/8 финала Кубка УЕФА-2005/06 петербуржцы добавили важную победу и несколько подправили удручающую статистику.</p> <p><strong><a href="https:///online/87030" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p>