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«Зенит» – «Лион» – 3:1. Как это было

Великолепный гол Лаказетта, старания Халка и удар Умтити. "Бомбардир" в деталях рассказывает о матче, в котором "Зениту"  на своем поле удалось переиграть французский "Лион".

"Зенит" - "Лион" - 3:1

"Лион" - самый интересный, пожалуй, из всех соперников "Зенита" в группе ЛЧ. Нет, ну правда. Хотя бы потому, что даже и не знаешь, как его квалифицировать: с "Гентом" все понятно, "Валенсия" - команда неслабая, спорту нет. А вот "Лион"… Как-то не туда и не сюда. Вроде бы когда-то наводили шороху в чемпионате Франции, сейчас имеют неплохой подбор игроков, но в престижнейшем клубном турнире планеты "львы" уже длительное время не знают успеха. Только барахтаются все на стадии 1/8 финала да и все.

Поэтому трудно до стартового свистка, облетевшего "Петровский" в 21:45, было о чем-то судить. Да даже ранний гол Артема Дзюбы вопросы по матчу не снял – показал лишь то, что Кристофа Жалле из ПСЖ в свое время спровадили абсолютно за дело. Именно с его ошибки началась атака хозяева поля, которую ударом в противоход Лопешу замкнул Артем Дзюба. И это уже на 4-й минуте!

Но, как это зачастую бывает, ранний гол по ходу тайма прошел незамеченным в том смысле, что игру им питерцам склонить в свою сторону не совсем получилось. С некой долей академичности и вполне себе в духе собственного стиля французы оккупировали середину поля и пытались вывести на удар единственного выдвинутого вперед нападающего Александра Лаказетта. Получилось это, прямо скажем, не очень-то хорошо: единственный по-настоящему страшный для питерцев удар за всю первую половину игры нанес не он, а центральный защитник Мапу Янга-Мбива, заменивший не полетевшего в Петербург из-за травмы Милана Бишеваца.

Причем удар вышел не слишком-то угрожающий. Да, пытался француз по-бильярдному загнать мяч в дальний угол, но опыта игры на последнем рубеже у Янга-Мбива не так уж много. Поэтому для Кержакова этот момент был рядовым. Что еще помимо вышеуказанного? Ну, например, снова российские бескрайние просторы увидел Матье Вальбуэна. И неплохо экс-полузащитник "Динамо" действовал на позиции "свободного художника", посадил на желтую карточку Халка и в целом собрал на себе достаточное количество фолов и штрафных ударов. Эх, вот тогда бы "Лиону" очень хотелось бы, думается, вновь увидеть у мяча Жуниньо Пернамбукано…

А вот "Зениту" и без того неплохо жилось. В сущности самая "темная" лошадка группы Н россиянам особых проблем не создала. Хотя сами питерцы своими резвыми контратаками заставили "Лион" понервничать (и еще пару раз ошибиться Кристофа Жалле). В один из таких моментов Халк в штрафной Лопеша собрал на себя всех защитников и отдал передачу на абсолютно свободного Артема Дзюбы, который метров с 7-ми пальнул по воробьям. Собственно, на этом по первому тайму все.

Но сразу после возобновления игры ситуация чуть-чуть поменялась. "Лион" как будто бы подменили: скорости у французов стали выше, стандартные положения Вальбуэна начал исполнять с удвоенной точностью, а Жалле наконец-то перестал ошибаться. В общем-то именно он стал первопричиной того, что "львы" на 48-й минуте сравняли счет. С левого края Кристоф забрасывал мяч в штрафную, где Лаказетт сотворил настоящий шедевр, в борьбе с защитником пяткой срезав мяч прямиком в ворота. Вот тут-то Кержаков был абсолютно бессилен.

И, знаете, смотря на "Лион" тех минут, как-то и не было альтернативы тому, что гости теперь-то выйдут вперед. И оно было бы так, если бы не один парень. С седьмым номером на футболке лазурного цвета. Самолично Халк пошел на оборонительные построения "Лиона" и пробил, чуть-чуть сократив дистанцию. Мяч чуть слетел с изначально намеченной траектории и свалился в ближнюю "девятку". Получилось примерно так же, как и в том знаменитом штрафном от Роберто Карлоса по воротам Фабьена Бартеза. Только Лопеш в отличие от своего более именитого соотечественника свою команду попытался спасти. Правда, безуспешно.

После этого момента победные настроения "ткачей" слегка покоробились. Да, по-прежнему Ферри, Вальбуэна, Жалле и Лаказетт пытали счастье возле владений Кержакова, а Самуэль Умтити на 79-й минуте и вовсе едва не заколотил красивейший мяч после прямого удара метров с 30-ти, но все это не имело смысла. Ибо уже спустя три минуты Мигель Данни, получив передачу на свободную зону от Шатова, "черпачком" перебросил мяч мимо голкипера и установил окончательный счет в матче. "Зенит" в тяжелейшей борьбе одолел французов и с 9 очками упрочил свое лидерство в группе. А "Лион", несмотря на показанную на "Петровском" весьма недурную игру, продолжает барахтаться внизу таблицы.

Игрок матча. Халк

Великолепен был гол Лаказетта, весь матч от звонка до звонка отпахал Матье Вальбуэна, старался Янга-Мбива, но итоговый результат все же сделал другой человек. Между прочим, в который раз уже. Халк в очередной раз фактически единолично сумел сломить сопротивление воодушевленного после собственного забитого мяча "Лиона" - если бы не фантастический голевой удар бразильца, то неизвестно, чем бы в итоге закончилась эта игра.

Неопределенность матча. "Лион"

Вроде, довольно неплохо смотрелись сегодня "львы". И гол красивый забили, и опасность у ворот самого чемпиона России создавали частенько. Но все же даже вся сегодняшняя игра так и не смогла дать ответ на вопрос: "Что же из себя сейчас представляет "Лион"? Французам с таким подборам игроков можно и нужно действовать эффективнее.

Текстовый онлайн матча

Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Лион Кержаков Михаил Дзюба Артем Морель Жереми Шатов Олег Халк Лопеш Антони Ляказетт Александр Умтити Самуэль Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (20)
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Ele13
1445374026
Для меня игрок матча - Шатов однозначно. Как заиграл парень в этом сезоне!! Умничка!
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CATAHEEB CSKA
1445374230
мои поздравления, так держать!
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HoHoL 33
1445374752
Игрок матча - Шатов!!! Халк есть Халк, но Шатов - 2 голевые
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lihindic
1445374883
Кришито сегодня отлично сыграл после больнички...
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Вомбат
1445374899
Главное для коней завтра - не смотреть на МЮ как на космос. Пусть даже проиграют, но покажут себя. Они не хуже нашего Зенита, просто группа немного другая.
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kuman1970
1445374947
дзюба-деревянный.первый получился, потом четыре 100процентных завалил,хорошо что заменили, а то бы вообще могли бы и не выиграть
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Grub3r
1445375335
Дзюба тоже молодчик. много напрягал оборону Лиона. а так, не нравится етот постоянный отдых после забитых мячей, что здест что с Кубанью..
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Core
1445378064
Зенит уже в Весенней части ЕК. Один шаг до ЛЧ. Поздравляем. Шатов показал, есть Футболисты в Русских селениях.
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ARAX
1445384454
Один вопрос.... Кто пишет такие статьи....Они хорошо себя чувствуют..?????
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gera123
1445400874
поздравляю бомжей практически с выходом в плэй-офф!!! давайте не останавливайтесь! очки нужны стране!!!!! от болелы Спартака
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