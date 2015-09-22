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  • Антисборная 9-го тура РФПЛ: Аленичев, Акинфеев, Габулов и другие

Антисборная 9-го тура РФПЛ: Аленичев, Акинфеев, Габулов и другие

<p><em>Герои голевой феерии, пара неуклюжих бразильцев и тренер-надежда – в списке неудачников 9-го тура чемпионата России от «Бомбардира». </em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 9-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442936337_9-y_tur.png" style="height:442px; width:340px" /></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442936973_Akinfeev-Igor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Вратарь.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Игорь Акинфеев (ЦСКА) (с)</strong></span><br /> <br /> <strong>Общая оценка: </strong>0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> пропустил 4 мяча от «Мордовии». Разве этого мало?</p> <p>Для стороннего любителя футбола воскресный матч в Саранске стал настоящим праздником. Еще бы, ведь не каждый день в рамках РФПЛ команды на двоих забивают друг другу целых 10 мячей! Однако если мы говорим с позиции тренеров, то это самая настоящая катастрофа. Причем саранчанам простительно пропускать 6 голов от ЦСКА, ведь разница между командами колоссальна, но Игорь Акинфеев, вытаскивающий мяч из своих ворот в той же игре четыре раза… Это что-то за гранью нормального. Особенно если учитывать, как голкипер армейцев их пропускал: только во втором голе вины Акинфеева не было.</p> <p><a href="https:///articles?id=442967"><strong>Как ЦСКА и «Мордовия» забили 10 голов в самом крутом матче РФПЛ</strong></a></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442936995_Mario-Fernandes.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый защитник. Марио Фернандес (ЦСКА)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>0/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>заслужил путевку в Иркутск от Леонида Слуцкого</p> <p>Когда основной защитник команды находится на поле всего-то 11 минут, а после нелепо «удаляется», говорить о нецелесообразности его нахождения в антисборной не приходится.  Мало того что Фернандес, заняв неправильную позицию и сфолив после этого, оставил своих одноклубников в меньшинстве, так его стараниями еще и голевой стандарт был заработан.</p> <p> </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937029_Strandberg-Ken-Remi-Stefan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный защитник. Стефан Странберг («Краснодар»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> слишком многое позволял сопернику на поле</p> <p>По-хорошему за игру с «Уралом» журить нужно «Краснодар» в полном составе. Но это если по-хорошему. Мы же сделаем по-своему, ибо если так, то для остальных отличившихся просто не хватит мест, посему делегатом от краснодарской команды на этой неделе будет Стефан Странберг. Вообще, защита «быков» в этом сезоне неприятно удивляет, и на «Центральном» гости себе не изменили. Что же конкретно до Странберга, то Гранквисту он не помогал, а скорее мешал: буквально во всех опасных моментах у ворот Диканя норвежец был статистом.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937056_Perendia-Milan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Милан Перендиа («Мордовия»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> был в числе тех, кто позволил ЦСКА отыграться</p> <p>Если смотреть один лишь первый тайм матча «Мордовия» - ЦСКА, то сложится впечатление, что хозяева точно не проиграют. Саранчане были надежны в обороне, хорошо контролировали мяч в центре и отлично завершали собственные атаки. Но со второй 45-минутки в их рядах начался настоящий хаос. Оборона стала настоящим решетом, и не последнюю роль в этом сыграл Милан Перендиа, пропускавший мимо себя все новые и новые атаки армейцев. Ну а итог мы все итак знаем.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937093_Romulo.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Опорный полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Ромуло («Спартак»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> вместе с командой провалил встречу с «Кубанью» по всем статьям</p> <p>Бразилец Ромуло будто бы олицетворяет собой сегодняшний «Спартак»: начал сезон вроде бы здорово, но затем снова в бой идут старые «болячки», и победы уходят в чужие раздевалки. Во второй раз за сентябрь москвичи безвольно уступают аутсайдерам лиги, удручающе играя и в обороне, и в атаке, и (что наиболее важно) в средней линии. Ромуло оппонентам ничего не предложил – просто растворился на поле вместе с одноклубниками. Будто бы не хотел мешать «Кубани» в их походе за первой победой в сезоне. И это случилось в его День рождения… С прошедшим!</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937115_Paurevich-Ivan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Иван Пауревич («Уфа»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> тотальной вальяжностью</p> <p>Долгое время «Терек» не мог забить, но в последних турах команда Рашида Рахимова набрала недюжий ход, поэтому удивляться результату матча с «Уфой» не стоит. Особенно если учитывать, что и сами уфимцы уже длительное время не славятся хорошей игрой – все больше дают повод поговорить о себе как о самом неприятном откровении текущего сезона. И свой статус ребята Колыванова выездом в Грозный оправдали: вяло действовали в атаке и совершенно беззубо защищались. Причем в этом есть вина не только оборонительного звена, ведь был расчет, что Иван Пауревич, играя ближе к собственной штрафной, будет одноклубникам помогать. На деле же в эпизодах, когда требовалось его присутствие, балканец прибегал в числе последних и досматривал моменты с позиции наблюдателя.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937137_Gabulov-Georgiy.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный полузащитник</span></strong><span style="color:#FF8C00">.<strong> Георгий Габулов («Крылья Советов»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> не сумел повести за собой команду</p> <p>«Крылья Советов» после очищения ФНЛ смотрятся в Премьер-лиге весьма недурно. И тем удивительнее, что игра с «Локомотивом» обернулась для них довольно болезненным провалом. Причем ладно бы, если бы просто проиграли, соль в том, что, имея весомые атакующие возможности, создать на половине поля соперника команде Веркаутерена ничего не удалось. А кто у самарцев отвечает за созидание? Георгий в том числе. Если б он был чуточку поактивнее, то голову пеплом «крылышкам» после игры, возможно, посыпать не пришлось бы.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937153_Dos-Santos-Abro-Dzhalo-Yannik.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Янник Джало («Мордовия»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> довольно странным удалением</p> <p>Возможно, португальцу удалось бы сделать на поле поболее, если бы арбитр не посчитал ну очень уж грубым эпизод, когда Джало влетел в Ахмеда Мусу, имея в активе желтую карточку. Конечно, удалять за такое едва ли следовало, но и у самого Янника ведь должен быть внутренний стоп-кран: твою команду бьют, ты рискуешь быть удаленным, но все равно фолишь. В результате армейцам в равных составах не составило труда поставить «Мордовию» на колени.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937175_Da-Silva-de-Souza-Leonardo.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Леонардо («Анжи»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> позволил Могилевцу забить</p> <p>Отвратительно в игре с «Ростовом» выступил бразилец Леонардо в атаке, но еще хуже полузащитник действовал вблизи своей штрафной. Именно из-за его невнимательности началась голевая атака хозяев, которую завершил в итоге Павел Могилевец.</p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937198_Mendesh-de-Andrade-Hose-Luish.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Зе Луиш («Спартак»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> абсолютно ничем</p> <p>До сих пор уроженец Кабо-Верде не может заявить о себе дальше разговоров о хороших физических данных - результата-то нет. Ранее это связывали с растренированностью, но сезон уже сравнительно давно начался. Затем – неудачной связкой с Мовсисяном, при которой оба одноплановых форварда друг другу мешали, ну а теперь, видимо, пора заглянуть правде в глаза: в матче с «Кубанью» Зе Луиш из игры выпал. Возможно, это связано с тем, что и вся красно-белая полузащита стояла столбом, однако форвард и себя предлагать не спешил.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937219_Portnyagin-Igor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Игорь Портнягин («Рубин»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности</strong>: 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> ранней заменой</p> <p>После славного прошлого года Игорь Портнягин поклонников «Рубина» все больше разочаровывает. То ли требования к себе форвард снизил, то ли мотивации для выступления за казанцев не находит, но невзрачные матчи в его исполнении, в которых и отметить-то нечего, становятся для Игоря системой. Не зря Валерий Чалый довольно быстро поспешил свою «семерку» с поля убрать и выпустить вместо него Девича. От которого, впрочем, толку было немногим больше.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937246_5149.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Тренер. Дмитрий Аленичев («Спартак»)</span></strong></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 4/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 1/10</p> <p><strong>Замены: </strong>2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> первым звонким провалом в чемпионате</p> <p>Без слез на игру «Спартака» в Краснодаре нельзя было смотреть. После неплохого начала сезона в команде снова просыпаются негативные отголоски прошлых лет в виде неспособности взять «свои» очки и кошмарной игре в обороне. Складывается такое впечатление, что после стартового эмоционального подъема красно-белые потихоньку начинают спускаться с небес на землю, где их вполне себе легко могут побить «желто-зеленые». Которые сами сейчас пребывают в некой эйфории от смены тренера. Очевидно, что Дмитрию Аленичеву сейчас предстоит команду встряхнуть, дабы негативные результаты не посыпались на голову один за другим. Иначе о еврокубках москвичам в этом сезоне придется забыть. </p> <p><a href="https:///articles?id=443104" target="_blank"><strong>Психология победителей. Каким был 9-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles?id=442674"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ</strong></a></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" />  <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" />  <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" />  <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" />  <a href="https:///teams/spa">Спартак М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" />  <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" />  <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" />  <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" />  <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" />  <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" />  <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" />  <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" />  <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" />  <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" />  <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" />  <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" />  <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Крылья Советов Мордовия Акинфеев Игорь Габулов Георгий Джало Янник Портнягин Игорь Перендиа Милан Фернандес Марио Ромуло Зе Луиш Пауревич Иван Страндберг Стефан Леонардо Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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Jdkwjx58
1442939327
Акинфеев статистику проебал! Далеко он Яшина Говно
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Jdkwjx58
1442942606
а давно
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Вомбат
1442944892
Не поторопились ли сюда Аленичева включить? Ни в сборные ни в антисборные одного тура тренера включать нельзя, тренера по одной игре судить бессмысленно.
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donhuan
1442946825
отпишите в личку как удалить аккаунт... или буду жаловаться, что мои данные украли с другого сайта
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ufos73
1442963592
Коней еще и пожалели, оба центральных защитника заслужили тут блеснуть, Натхо и Ерема полный ноль! Вместо Ромуло надо Глушака ставить,... Насчет Зе Луиша и Аленичева без вопросов, первый ни чего не смог, второй то ли игру перестал контролировать, то ли команду
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mab1011
1443183970
4 гола от Мордовии-виноват вратарь, а три сухих от последней команды --тренер...
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