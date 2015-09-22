Антисборная 9-го тура РФПЛ: Аленичев, Акинфеев, Габулов и другие

<p><em>Герои голевой феерии, пара неуклюжих бразильцев и тренер-надежда – в списке неудачников 9-го тура чемпионата России от «Бомбардира». </em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 9-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442936337_9-y_tur.png" style="height:442px; width:340px" /></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442936973_Akinfeev-Igor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Вратарь.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Игорь Акинфеев (ЦСКА) (с)</strong></span><br /> <br /> <strong>Общая оценка: </strong>0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> пропустил 4 мяча от «Мордовии». Разве этого мало?</p> <p>Для стороннего любителя футбола воскресный матч в Саранске стал настоящим праздником. Еще бы, ведь не каждый день в рамках РФПЛ команды на двоих забивают друг другу целых 10 мячей! Однако если мы говорим с позиции тренеров, то это самая настоящая катастрофа. Причем саранчанам простительно пропускать 6 голов от ЦСКА, ведь разница между командами колоссальна, но Игорь Акинфеев, вытаскивающий мяч из своих ворот в той же игре четыре раза… Это что-то за гранью нормального. Особенно если учитывать, как голкипер армейцев их пропускал: только во втором голе вины Акинфеева не было.</p> <p><a href="https:///articles?id=442967"><strong>Как ЦСКА и «Мордовия» забили 10 голов в самом крутом матче РФПЛ</strong></a></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442936995_Mario-Fernandes.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый защитник. Марио Фернандес (ЦСКА)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>0/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>заслужил путевку в Иркутск от Леонида Слуцкого</p> <p>Когда основной защитник команды находится на поле всего-то 11 минут, а после нелепо «удаляется», говорить о нецелесообразности его нахождения в антисборной не приходится. Мало того что Фернандес, заняв неправильную позицию и сфолив после этого, оставил своих одноклубников в меньшинстве, так его стараниями еще и голевой стандарт был заработан.</p> <p> </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937029_Strandberg-Ken-Remi-Stefan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный защитник. Стефан Странберг («Краснодар»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> слишком многое позволял сопернику на поле</p> <p>По-хорошему за игру с «Уралом» журить нужно «Краснодар» в полном составе. Но это если по-хорошему. Мы же сделаем по-своему, ибо если так, то для остальных отличившихся просто не хватит мест, посему делегатом от краснодарской команды на этой неделе будет Стефан Странберг. Вообще, защита «быков» в этом сезоне неприятно удивляет, и на «Центральном» гости себе не изменили. Что же конкретно до Странберга, то Гранквисту он не помогал, а скорее мешал: буквально во всех опасных моментах у ворот Диканя норвежец был статистом.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937056_Perendia-Milan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Милан Перендиа («Мордовия»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> был в числе тех, кто позволил ЦСКА отыграться</p> <p>Если смотреть один лишь первый тайм матча «Мордовия» - ЦСКА, то сложится впечатление, что хозяева точно не проиграют. Саранчане были надежны в обороне, хорошо контролировали мяч в центре и отлично завершали собственные атаки. Но со второй 45-минутки в их рядах начался настоящий хаос. Оборона стала настоящим решетом, и не последнюю роль в этом сыграл Милан Перендиа, пропускавший мимо себя все новые и новые атаки армейцев. Ну а итог мы все итак знаем.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937093_Romulo.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Опорный полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Ромуло («Спартак»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> вместе с командой провалил встречу с «Кубанью» по всем статьям</p> <p>Бразилец Ромуло будто бы олицетворяет собой сегодняшний «Спартак»: начал сезон вроде бы здорово, но затем снова в бой идут старые «болячки», и победы уходят в чужие раздевалки. Во второй раз за сентябрь москвичи безвольно уступают аутсайдерам лиги, удручающе играя и в обороне, и в атаке, и (что наиболее важно) в средней линии. Ромуло оппонентам ничего не предложил – просто растворился на поле вместе с одноклубниками. Будто бы не хотел мешать «Кубани» в их походе за первой победой в сезоне. И это случилось в его День рождения… С прошедшим!</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937115_Paurevich-Ivan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Иван Пауревич («Уфа»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> тотальной вальяжностью</p> <p>Долгое время «Терек» не мог забить, но в последних турах команда Рашида Рахимова набрала недюжий ход, поэтому удивляться результату матча с «Уфой» не стоит. Особенно если учитывать, что и сами уфимцы уже длительное время не славятся хорошей игрой – все больше дают повод поговорить о себе как о самом неприятном откровении текущего сезона. И свой статус ребята Колыванова выездом в Грозный оправдали: вяло действовали в атаке и совершенно беззубо защищались. Причем в этом есть вина не только оборонительного звена, ведь был расчет, что Иван Пауревич, играя ближе к собственной штрафной, будет одноклубникам помогать. На деле же в эпизодах, когда требовалось его присутствие, балканец прибегал в числе последних и досматривал моменты с позиции наблюдателя.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937137_Gabulov-Georgiy.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный полузащитник</span></strong><span style="color:#FF8C00">.<strong> Георгий Габулов («Крылья Советов»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> не сумел повести за собой команду</p> <p>«Крылья Советов» после очищения ФНЛ смотрятся в Премьер-лиге весьма недурно. И тем удивительнее, что игра с «Локомотивом» обернулась для них довольно болезненным провалом. Причем ладно бы, если бы просто проиграли, соль в том, что, имея весомые атакующие возможности, создать на половине поля соперника команде Веркаутерена ничего не удалось. А кто у самарцев отвечает за созидание? Георгий в том числе. Если б он был чуточку поактивнее, то голову пеплом «крылышкам» после игры, возможно, посыпать не пришлось бы.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937153_Dos-Santos-Abro-Dzhalo-Yannik.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Янник Джало («Мордовия»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> довольно странным удалением</p> <p>Возможно, португальцу удалось бы сделать на поле поболее, если бы арбитр не посчитал ну очень уж грубым эпизод, когда Джало влетел в Ахмеда Мусу, имея в активе желтую карточку. Конечно, удалять за такое едва ли следовало, но и у самого Янника ведь должен быть внутренний стоп-кран: твою команду бьют, ты рискуешь быть удаленным, но все равно фолишь. В результате армейцам в равных составах не составило труда поставить «Мордовию» на колени.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937175_Da-Silva-de-Souza-Leonardo.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Леонардо («Анжи»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> позволил Могилевцу забить</p> <p>Отвратительно в игре с «Ростовом» выступил бразилец Леонардо в атаке, но еще хуже полузащитник действовал вблизи своей штрафной. Именно из-за его невнимательности началась голевая атака хозяев, которую завершил в итоге Павел Могилевец.</p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937198_Mendesh-de-Andrade-Hose-Luish.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Зе Луиш («Спартак»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> абсолютно ничем</p> <p>До сих пор уроженец Кабо-Верде не может заявить о себе дальше разговоров о хороших физических данных - результата-то нет. Ранее это связывали с растренированностью, но сезон уже сравнительно давно начался. Затем – неудачной связкой с Мовсисяном, при которой оба одноплановых форварда друг другу мешали, ну а теперь, видимо, пора заглянуть правде в глаза: в матче с «Кубанью» Зе Луиш из игры выпал. Возможно, это связано с тем, что и вся красно-белая полузащита стояла столбом, однако форвард и себя предлагать не спешил.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937219_Portnyagin-Igor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Игорь Портнягин («Рубин»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности</strong>: 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> ранней заменой</p> <p>После славного прошлого года Игорь Портнягин поклонников «Рубина» все больше разочаровывает. То ли требования к себе форвард снизил, то ли мотивации для выступления за казанцев не находит, но невзрачные матчи в его исполнении, в которых и отметить-то нечего, становятся для Игоря системой. Не зря Валерий Чалый довольно быстро поспешил свою «семерку» с поля убрать и выпустить вместо него Девича. От которого, впрочем, толку было немногим больше.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937246_5149.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Тренер. Дмитрий Аленичев («Спартак»)</span></strong></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 4/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 1/10</p> <p><strong>Замены: </strong>2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> первым звонким провалом в чемпионате</p> <p>Без слез на игру «Спартака» в Краснодаре нельзя было смотреть. После неплохого начала сезона в команде снова просыпаются негативные отголоски прошлых лет в виде неспособности взять «свои» очки и кошмарной игре в обороне. Складывается такое впечатление, что после стартового эмоционального подъема красно-белые потихоньку начинают спускаться с небес на землю, где их вполне себе легко могут побить «желто-зеленые». Которые сами сейчас пребывают в некой эйфории от смены тренера. Очевидно, что Дмитрию Аленичеву сейчас предстоит команду встряхнуть, дабы негативные результаты не посыпались на голову один за другим. Иначе о еврокубках москвичам в этом сезоне придется забыть. </p> <p><a href="https:///articles?id=443104" target="_blank"><strong>Психология победителей. Каким был 9-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles?id=442674"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ</strong></a></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" /> <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" /> <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" /> <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" /> <a href="https:///teams/spa">Спартак М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" /> <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" /> <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" /> <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" /> <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" /> <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" /> <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" /> <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" /> <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" /> <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" /> <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" /> <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" /> <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>