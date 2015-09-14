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  • «Спартак» лишился Мовсисяна. Думбия тренируется по индивидуальной программе. Дайджест событий дня

«Спартак» лишился Мовсисяна. Думбия тренируется по индивидуальной программе. Дайджест событий дня

"Урал" и "Крылья Советов" выиграли матчи РФПЛ. Ханданович продлил контракт с "Интером". "Рубин" сыграет с "Ливерпулем" на "Казань-Арене".

Ханданович продлил контракт с "Интером"

Один из героев последнего миланского дерби голкипер "Интера" Самир Ханданович после матча подтвердил информацию, что он продлил свой действующий контракт с клубом до 2019 года, сообщает TMW. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2016 года.

Прошедшим летом словенским футболистом интересовался целый ряд ведущих европейских клубов. Среди них выделяются "Барселона", "Боруссия" Дортмунд, "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". 

"Рубин" примет "Ливерпуль" на "Казань-Арене"

Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход подготовки стадиона "Казань-Арена" к проведению матча группового этапа лиги Европы между "Рубином" и "Ливерпулем". По ее итогам было дано указание представителям подрядной организации мобилизовать все силы и завершить подготовку стадиона в срок.

"Спартак" лишился Мовсисяна

Форвард московского "Спартака" и сборной Армении Юра Мовсисян получил травму во вчерашнем поединке восьмого тура Премьер-лиги против "Ростова".

Нападающий не смог доиграть матч до конца и уже на 60 минуте покинул. Врачи диагностировали у футболиста частичное повреждение мышцы бедра.

Мовсисян уже начал проходить курс лечения и, по заявлениям врачей, не стоит исключать вероятность появления бомбардира красно-белых в предстоящем поединке с "Кубанью".

Маркизио вновь травмировался

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио не примет участие в ближайших матчах "старой синьоры".

В ходе поединка третьего тура чемпионата Италии против "Кьево" итальянец получил рецедив травмы бедра. Теперь он пропустит окло трех недель.

Думбия тренируется по индивидуальной программе

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия тренировался отдельно от остальной команды на занятии в преддверии матча Лиги чемпионов против "Вольфсбурга".

На разминке футболист находился в общей группе, однако тренироваться он отправился по индивидуальной программе. О каких-либо проблемах Думбия со здоровьем не сообщалось.

Черышев попал в заявку "Реала" на матч с "Шахтером"

Полузащитник сборной России Денис Черышев был включен в заявку мадридского "Реала" на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Россиянин вошел в список 19-ти футболистов, которые могут появиться на поле в предстоящем противостоянии.

Полностью заявку "Реала" можно посмотреть здесь.

РФПЛ. Асеведо принес победу "Уралу" в Уфе

Екатеринбургский "Урал" с минимальным счетом переиграл "Уфу" в матче восьмого тура чемпионата России. Единственный мяч в противостоянии забил полузащитник "шмелей" Герсон Асеведо в самом начале встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1) Текстовая трансляция ВИДЕО

Гол: 0:1 – Асеведо, 10.

Уфа: Юрченко, Верховцов, Тумасян (Осипов, 62), Сухов, Пауревич (Фомин, 46), Сафрониди, Зинченко (Марсиньо, 51), Засеев, Стоцкий, Пурье, Игбоун.

Урал: Жевнов, Мартынович, Фонтанелло, Данцев (Хозин, 71), Кулаков, Лунгу, Сапета, Ерохин, Асеведо (Гогниев, 82), Фидлер, Бурмистров (Подберезкин, 68).

Предупреждение: Сапета, 42. Засеев, 70.

РФПЛ. "Крылья Советов" обыграли "Мордовию"

Завершилась последняя встреча восьмого тура РФПЛ, в которой "Крылья Советов" принимали "Мордовию".

Исход противостояния решил гол Габулова на 30-й минуте – 1:0, и "Крылья" взлетают с восьмой позиции на пятую, а "Мордовия" остается на 12-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур.

Крылья Советов (Самара) – Мордовия (Саранск) 1:0 (1:0) Текстовый онлайн ВИДЕО

Голы: 1:0 – Габулов, 30.

Крылья Советов:  Конюхов, Бато, Надсон, Бурлак, Таранов, Цаллагов, Габулов (Чочиев, 90+2), Померко, Молло (Симайс, 85), Драгун, Корниленко.

Мордовия: Ревишвили, Гапон, Перендиа, Рыков, Шитов, Власов, Стеванович, Иванов (Джало, 59), Ле Талллек (Шипицын, 81), Мухаметшин (Сысуев, 68), Луценко.

Предупреждения: Надсон, 50; Стеванович, 71

Судья: Алексей Матюнин.

Мамаево побоище. Каким был 8-й тур РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Урал Крылья Советов Интер Реал Мамаев Павел Маркизио Клаудио Думбия Сейду Мовсисян Юра Веркаутерен Франк
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