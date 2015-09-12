Толой уныние! Как экс-защитник «Ромы» преодолел страшную фобию

<p><em>Еще в детстве Рафаэль Толой обнаружил в себе боязнь больших мегаполисов. Со своей фобией игрок безуспешно сражался долгие годы, пока ему не помогли великие Рожерио Сени и Франческо Тотти. «Бомбардир» рассказывает мотивирующую историю нового защитника «Аталанты», который героически сумел преодолеть себя.</em></p> <p>2002 год. Жаркое бразильское лето Рио-де-Жанейро. Местные пляжи переполнены людьми: пока одни расслабляются на «лежаках», другие купаются в море и под неспешную болтовню играют в волейбол. Неподалеку от них небольшое место на пляже застолбили селекционеры футбольного «Фламенго»: в течение ближайших часов им предстояло посмотреть в деле более 3000 подростков. Из них в академию прославленного клуба попадут лишь 100 человек.</p> <p>Пока солнце скрывалось за застывшими вдалеке вечерними облаками, селекционеры трудились из последних сил. Они уже сделали свой выбор и просто досматривали очередную двусторонку, как в голове одного из селекционеров что-то екнуло. Его впечатлил крепкий рослый парень, ставший наколачивать в ворота изможденных соперников один гол за другим. «Берем!» - после нескольких минут раздумий решили тренеры «Фламенго». Забивного паренька, ухватившегося за последний шанс, звали Рафаэль Толой.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441997481_Толоой.jpg" style="height:481px; width:720px" /></p> <p>«Первое время я играл форвардом», - вспоминает Рафаэль. «Но потом я стал реже забивать, и детские тренеры «Фламенго» стали опускать меня в полузащиту». Но и средняя линия оказалась Толою не по зубам. Во время матчей и после них игрок казался растерянным. Ему тяжело давалось общение в больших городах, где частица надменности по отношению к провинциалам – нормальное явление. Рио-же-Жанейро просто «съел» Толоя, и уже через год он отправился в более спокойный «Гойяс».</p> <p>«Тренеры «Гойяса» сразу определили во мне центрального защитника. И не раз об этом жалели», - смеется Толой. Уже в первом сезоне Рафаэль нахватал 7 желтых карточек и 3 удаления. Дальше – больше. В 2011 году защитник становится самым грубым игроком Латинской Америки: 3 красные карточки и 10 желтых! В остальное время он сверхнадежен. Рафаэль пластично и безошибочно исполняет сложные подкаты прямо в своей штрафной и умело начинает атаки первым пасом. В 2010-м году на его счету оказалось около 10 голевых передач.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441997461_С какой.jpg" style="height:432px; width:720px" /></p> <p>На Толоя обратили внимание «Милан» и «Наполи». Когда разговоры вот-вот должны были начать превращаться в дела, «россонери» куда-то исчезли. Неаполитанцы до последнего хотели усилить Толоем свою линию обороны на сезон 2011/12, но в дело вмешалось руководство «Гойяса». «При встрече руководство сказало мне, что готово продать меня в Италию. Но они недоговорили, что цена на меня составляет целых 5 млн евро. Они понимают: никто за такие деньги меня не купит», - прорубил правду-матку Толой. Сезоном ранее «Гойяс» вылетел из высшей лиги. Вместо Лиги чемпионов защитника ждала бразильская Серия В.</p> <p>В знак протеста гордый Рафаэль прогуливал тренировки и делал жизнь команды невыносимой. Руководство «Гойяса» быстро прочувствовало мстительное настроение Толоя и согласилось начать переговоры о его продаже. В офис «Гойяса» стало поступать множество запросов о трансфере защитника. Среди соискателей был, в частности, «Зенит».</p> <p>«Когда мне сообщили об интересе питерцев, я был очень взволнован. Я рассказал об этом друзьям и родственникам, которые довольно высоко оценили «Зенит». Но тяжелые воспоминания о Рио до сих пор со мной. Когда я представляю большой мегаполис, мне становится слегка не по себе», - откровенно признался Толой. По этой же причине он отклонил предложения «Шахтера» и столичной «Ромы».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441997382_Толой.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p>Параллельно не привыкший к городской суете Толой мечтал о попадании в сборную Бразилии. И для этого страх перед мегаполисами надо было преодолеть. Вскоре Рафаэль оказался в «Сан-Паулу», а потом - столичной «Роме». Лидер команды Франческо Тотти вероятно, догадывался о психологических неурядицах Толоя. По этой причине он принял Рафаэля как настоящую звезду: вел себя с ним крайне благожелательно, закрывал глаза на игровые ошибки и оперативно решал любые бытовые сложности. Толой очень ценил поведение Тотти: благодаря самопожертвованию Франческо бразилец окончательно переборол детские страхи.</p> <p>Толой стал выходить в основе «Ромы» и получать хвалебные рецензии от экспрессивных экспертов Sky Calcio. Но тут больное колено залечил Леандро Кастан. Его связка с Бенатия воссоединилась в центре обороны «Ромы», и Толой прочно сел на лавку. Рафаэль не захотел быть третьим лишним и вернулся в «Сан-Паулу». Отыграв в Бразилии сезон, Толой задумался о возвращении в Италию. Там его ждала «Аталанта».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441997424_Толой ат.jpg" style="height:493px; width:720px" /></p> <p>«Очень тяжелые переговоры (вздыхает). Обычно мы встречаемся с деловыми партнерами лично. Но с руководством «Сан-Паулу» пришлось вести переговоры по телефону, т.к. им неудобно каждый день ездить в Европу, а нам – в Латинскую Америку. Из-за отсутствия личных встреч руководство «Сан-Паулу» то и дело пыталось менять условия и договоренности, действовало на грани мошенничества. Пытка, а не переговоры!» - рассказал о возникших сложностях спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори.</p> <p>Теперь по вечерам Толой сможет без суеты заказать капучино и фирменную бергамскую пиццу с оливками, так же неспешно подняться в Верхний город и в спокойной обстановке перезагрузить голову от проблем и забот. Толой вернулся в свою провинциальную среду. И в этом его сила!</p>