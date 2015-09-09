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  • Свидетели «покера» Дзюбы. Как сборная России принесла хаос в Лихтенштейн

Свидетели «покера» Дзюбы. Как сборная России принесла хаос в Лихтенштейн

<p><em>Мало кто сомневался в победе нашей национальной команды над Лихтенштейном, но чтобы со счетом 7:0… «Бомбардир» - о матче, в котором было все: и пенальти, и героические сейвы, и голевые подвиги Артема Дзюбы.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лихтенштейн – Россия – 0:7</strong></span></p> <p>Оказаться в Лихтенштейне довольно приятно. В этом маленьком княжестве по соседству живет, кажется, едва ли не все самое колоритное из европейской культуры: очарование Альп, грозные средневековые замки, готическая архитектура. Они используют швейцарские франки и пользуются немецким языком в роли государственного – настоящая страна контрастов.</p> <p>Удачное географическое расположение обуславливает мягкий климат. Летом в Лихтенштейне тепло, но не очень жарко, а снега многие из местных жителей не видели вовсе. У них почти нет преступности, а количество заключенных составляет не более десяти человек. Фантастика? Для нас – да. Для лихтенштейнцев – будничная данность. Они и дома-то свои на ночь не запирают, ибо просто не за чем.</p> <p>Если говорить о них в духе футбольных баталий, то это, пожалуй, один из немногих соперников, который, несмотря даже на важность турнирной борьбы, не вызывает совершенно никакого негатива – их попросту не за что ненавидеть, ибо они настолько миролюбивые, что очки у соперников толком-то и не отбирали никогда. Что они делают? Выращивают виноград, занимаются производством марок (10% от всего бюджета княжества, как-никак), торгуют и после работы время от времени собираются погонять мяч – словом, тихо и мирно живут в своем едва ли не райском уголке. Думается, нашим болельщикам (что-то около двух тысяч человек. Практически половина жителей столицы княжества Вадуца, между прочим!) там понравится, каким бы ни был итоговый результат на табло.</p> <p>К слову о том, где оно висит – главный стадион города «Райнпарк» знаменит не только не самыми большими размерами поля, но и тем, что вместимость его практически на тысячу больше, чем жителей в Вадуце. И именно на его газоне при практически пустых трибунах (а что вы хотели? В Лихтенштейне будничная неделя!) наша сборная пыталась разобраться с местной командой.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441745974_Наши.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Что после антуража недавней встречи на «Открытии Арене» само по себе было не шибко интересно – казалось, наши должны обыгрывать местных парней с завязанными глазами. И, в принципе, ход матча от этих предположений не очень-то отличался. В первые 10 минут хозяева даже пару раз смогли дойти до середины поля, но оценивать значимость этих проходов не будем из этических соображений.</p> <p>Подопечные Леонида Слуцкого же пошли на штурм ворот Петера Йеле (одного из немногих профессиональных футболистов страны, к слову) к 20-й минуте и практически сразу же сочинили гол: Роман Широков по мануалам игры со шведами в штрафной хозяев стопой откатил мяч назад на Артема Дзюбу, который сквозь скопление перепугавшихся соперников протолкнул все-таки круглого в ворота.</p> <p>Неплохое начало, но без толики негативных мыслей не обошлось. В частности, было не совсем понятно, почему против любительской команды сборная России практически за весь первый тайм не смогла нанести ни единого удара в створ ворот, помимо забитого мяча. А вот Лихтенштейн затем при помощи длинных передач сумел дважды достигнуть половины поля имени Игоря Акинфеева и даже разок сумел пробить!  Это капитан и самый звездный, если вообще можно так сказать, игрок национальной команды княжества Марио Фрик приложился с правой ноги по мячу, но тот прокатился по сетке с внешней стороны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441746006_Фотоу.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Кстати, у нас в играх с Лихтенштейном образовалась небольшая традиция: несмотря на не самый высокий уровень данной команды, сборная России в гостях никогда не могла обыграть красно-синих с перевесом в более одного мяча. И сегодня в Вадуце, казалось, система сбоя не даст.</p> <p>Но тревожные мысли развеялись под занавес первой половины встречи. К 40-й минуте трибуны взорвал, насколько это опять же возможно, Артем Дзюба, который после передачи из глубины убежал от голкипера хозяев и упал в единоборстве с защитником Даниэлем Кауфманном. Арбитр без колебаний показывает на одиннадцатиметровую отметку и благословляет многострадальных лихтенштейнцев на игру вдесятером – 24-летний оборонец отправился досматривать матч в подтрибунном помещении.</p> <p>На точку мяч поставил Александр Кокорин и не без труда пенальти реализовал – угадал Йеле угол и едва-едва не совершил практически легендарный по местным меркам сейв. Но госпожа Удача распорядилась в нашу пользу. Ну а буквально за секунду до финального свистка отличный заброс в штрафную хозяев выполнил умница Роман Широков, после чего Дзюба не имел права промахнуться мимо ворот. Да, форвард «Зенита», скажем прямо, находился в оффсайде, но кого сейчас это волнует? Словом, несмотря на не самый яркий первый тайм в нашем исполнении, сборная России свою задачу решила.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441746032_Смолка.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Что фактически ставило под сомнение необходимость играть вторую 45-минутку. И хорошо, что Леонид Слуцкий в раздевалке нашел нужные слова, чтобы свою команду настроить в правильном ключе – начало тайма россияне провели едва ли не ярче, чем всю первую половину встречи. Решил наставник поберечь Игоря Денисова – вместо него сразу же после перерыва выбежал Денис Глушаков, после чего количество подходов к воротам Йеле увеличилось – не хватало лишь завершающего удара, чтобы отправить заскучавших болельщиков Лихтенштейна по домам.  А так, то Кокорин зарядит куда-то в сторону трибун, то голкипер хозяев акробатические чудеса покажет после выстрелов Игнашевича.</p> <p>Но сказано будет даже без какой-либо толики бахвальства – слишком уж большая разница в классе между нами и хозяевами. Так вырезать передачи, как это делает Роман Широков, обрабатывать мячи, как Кокорин, и забивать, как Артем Дзюба, лихтенштейнцы просто не умеют. А последний, к слову, на 73-й минуте оформил свой первый хет-трик в играх за национальную команду, замкнув мастерскую передачу за спины защитников от Дмитрия Комбарова.</p> <p>В сердцах хотелось даже, чтобы наши оставили уже в покое Петера Йеле – тот и так устал доставать мячи из собственных ворот, но не тут-то было. Всего-то минута прошла с момента последнего вояжа россиян к чужой штрафной, как только-только вышедший на замену Федор Смолов установил счет 5:0, а затем Алан Дзагоев пробил со штрафного так, что ахнули все, включая местных болельщиков. И жалко, что этот момент случился в матче с Лихтенштейном, а не в игре с условной Швецией, не правда ли? До конца карьеры Алану бы этот гол припоминали!</p> <p>Ну а когда Артем Дзюба сделал 7:0…  Честно спросите себя, видели ли вы когда-нибудь столько голов от нашей национальной команды? Что-то замечательное происходит со сборной России, и это очень приятно.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441746072_Дзюбка.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Артем Дзюба</strong></span></p> <p><a href="https:///news/?id=441745" target="_blank">«Покер»… «Покер»</a>!  И после этого даже Роман Широков со своими гроссмейстерскими передачами снимает метафорическую шляпу. Артем сегодня старался едва ли не больше всех и собственными усилиями соорудил 5 из 7-ми забитых нами голов – выдающаяся игра в исполнении форварда «Зенита»! И вспоминать о ней он отныне будет, поглядывая на увезенный из Вадуца мяч.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Очарование матча. Леонид Слуцкий, разделяющий радость победы с болельщиками</strong></span></p> <p>Знаете, кто бы что ни говорил, а за поступками нового главного тренера сборной наблюдать приятно. Нет в нем напыщенности Фабио Капелло и вальяжности Дика Адвокаата – Леонид Слуцкий подходит к делу с душой нараспашку, это видно по его работе как на поле, так и вне зеленого газона.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/66358" target="_blank">Текстовый онлайн матча </a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Лихтенштейн Россия Игнашевич Сергей Дзюба Артем Смолов Федор Широков Роман Дзагоев Алан Шатов Олег Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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kostja62
1441773300
Обзор матча интересный, непонятно только кто такой круглый , которого Дзюба протолкнул в ворота...
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Snerg
1441778048
Бубнов сказал в точку : ----------------------------
-------- Дзюба оформил «покер» — он, конечно, молодец. Но все-таки забил он Лихтенштейну, а это не такое уж и достижение. Это не «покер» в ворота «Ливерпуля». Забил бы он, например, тем же австрийцам, а еще лучше — на Евро-2016! Да, если говорить больше не о чем, то давайте превозносить это достижение Дзюбы (С)
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paparazzi-kazan
1441778883
Будем надеяться что и оставшиеся два матча выиграем , только это уже не команды соседнего двора.
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sochi-2013
1441782653
Слуцкий ведь умеет же себя сдеживать!
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