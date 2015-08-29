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«Спартак» - «Анжи» - 1:2. Фоторепортаж

<p><em>«Спартак» на своем поле терпит второе поражение подряд. На этот раз от «Анжи» - 1:2. «Бомбардир» сходил на «Открытие Арену» и лично увидел, как команда Аленичева снова расстроила фанатов.</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1440877362_AD7D0404 copy.jpg" style="width:720px" /></em></p> <p>Радуга над стадионом обманула и не принесла хорошего настроения.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440877442_AD7D0470 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Денис Глушаков специально встал между близнецами, чтобы загадать желание. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440877510_AD7D0518 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Дмитрий Ананко стойко сопротивляется деловому дресс-коду. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440877581_AD7D0550 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Квинси Промес пытается догнать игрока "Анжи", чтобы спросить, как можно отрастить такую роскошную шевелюру.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440877647_AD7D0649 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>От крутости Сергея Песьякова даже земной горизонт не смог устоять на ногах.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440877700_AD7D0683 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Юрий Семин пытается сделать вид, что он не причастен к избиению Боккетти. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440877869_AD7D0870 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Ивелин Попов иногда вспоминает финты, которым его научил Леонид Кучук.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440877972_AD7D0878 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Игроки щурятся от внезапного снегопада. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440878017_AD7D0967 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Леонардо пытается предъявить мячу чисто по-пацански. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440878159_AD7D1029 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Промес сказал Тигиеву, что не отстанет, пока не получит ответа о шевелюре.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440878235_AD7D1102 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Сергей Песьяков в шоке: на тренировках Дмитрий Комбаров не рассказывал, что он так умеет. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440878302_AD7D1110 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Дмитрию Комбарову сказали, что рубль укрепился. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440878367_AD7D1128 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Комбаров учит новичка Попова ставить блок от ударов разозленного Широкова. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440878440_AD7D1158 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Ромбик в сеточку. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440878497_AD7D1384 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Михаил Вилков предупреждает, что на первом свидании нельзя класть руку так низко. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440878576_AD7D1569 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Андреа Широков или Роман Пирло.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440878641_AD7D1464 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Кажется, у Тигиева что-то защемило при резком движении.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440878723_AD7D0703 copy.jpg" style="width:720px" /></p> <p>"Лучший вратарь страны по игре ногами" сегодня был неплох и, когда дело доходило до рук. </p> <p><strong><span style="color:#FFA500">"Спартак" - "Анжи" - 1:2 </span></strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7935848" width="720"></iframe></p>

Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Титов Егор Комбаров Дмитрий Широков Роман Эбесилио Лоренцо Жиров Александр Мовсисян Юра Зе Луиш Семин Юрий Аленичев Дмитрий
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