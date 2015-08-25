«Валенсия» готова приобрести Черышева. Дайджест событий дня

<p><em>КДК готовит новые изменения в регламент чемпионата России. Де Брюйне уходит в «Манчестер Сити». «Зенит» победил «Рубин». «Бомбардир» рассказывает о главных событиях дня.</em></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Слуцкий: «У Аршавина и Павлюченко есть шанс пробиться в сборную»</span></strong></p> <p>Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что нападающие Андрей Аршавин иРоман Павлюченко имеют шанс попасть в сборную. Специалист также сказал, что не строит команду на перспективу, а перед ним стоит задача добыть путевку на Евро-2016.</p> <p>"У Аршавина и Павлюченко есть шанс оказаться в сборной России. Этот шанс есть у любого российского футболиста, играющего на приличном уровне. Передо мной не было поставлено задачи собирать молодежную сборную России с перспективой на 2018 год. Стоит задача добыть путевку на чемпионат Европы 2016 года. Это можно сделать, прибегая к помощи сильнейших футболистов, которые есть на данный момент в России", - сказал Слуцкий.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=438262" target="_blank">Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого</a></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">«Манчестер Сити» объявит о подписании Де Брюйне во вторник</span></strong></p> <p>"Манчестер Сити" согласовал все условия трансфера полузащитника "Вольфбурга" Кевина де Брюйне. Англичне заплатят за 24-летнего бельгийца 50,4 миллиона фунтов стерлингов.</p> <p> Зарплата Де Брюйне в новом клубе составит 14,5 миллиона евро в год. Ожидается, что о переходе будет объявлено во вторник.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Годичная аренда Балотелли обойдется «Милану» в 3 миллиона</span></strong></p> <p>Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли на правах аренды переходит в "Милан". Годичная аренда форварда обойдется итальянскому клубу в три миллиона евро.</p> <p> "Ливерпуль" продолжит платить 25-летнему футболисту 50 процентов зарплаты.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440449992_20150724_zaf_l303_016.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Бензема останется в «Реале»</span></strong></p> <p>Карим Джазири, агент нападающего "Реала" Карима Бензема, прокомментировал будущее игрока.</p> <p>"Кариму все нравится в "Реале". Я уверен на 1000% процентов, что до конца нынешнего трансферного окна он никуда не перейдет", - сказал агент форварда.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">КДК запретит игрокам подходить близко к болельщикам после матча</span></strong></p> <p>Глава КДК Артур Григорьянц сообщил о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза поддержит возможную рекомендацию о запрете футболистам чемпионата России подходить близко к фанатам после окончания матчей.</p> <p>"Лига уже высказалась по этому поводу. Думаю, уже в ближайшее время мы решим этот вопрос. Конечно, в стороне КДК не останется и будет помогать по мере возможности. Если поступит рекомендация о запрете игрокам подходить близко к болельщикам, то мы ее однозначно поддержим. Эта мера носит исключительно рекомендательный характер", - заявил Григорьянц.</p> <p>Отметим, что поводом для этого стал инцидент с болельщиком "Спартака" в Перми.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут быть увеличены</span></strong></p> <p>Министерство спорта России намерено увеличить расходы на подготовку к ЧМ-2018. Сообщается, что бюджет организации турнира составит 643,8 миллиарда рублей, что на 12,5 миллиардов больше, чем планировалось ранее.</p> <p>Проект такого закона был обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. При этом ранее в августе правительство сократило расходы до 631,3 миллиарда.</p> <p>Министр спорта РФ Виталий Мутко информацию об увеличении бюджета опровергает, называя это перераспределением.</p> <p>"Никакого увеличения расходов на подготовку к чемпионату мира нет. Это перераспределение внутри программы. Такое мы по пять-шесть раз в год делаем. Это обычная работа", - заявил Мутко.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">«Валенсия» нацелилась на Черышева</span></strong></p> <p>"Валенсия" вступила в переговоры с мадридским "Реалом" относительно трансфера российского полузащитника "сливочных" Дениса Черышева.</p> <p>24-летний футболист может перейти в стан "летучих мышей" как на постоянной основе, так и на правах аренды. Напомним, что прошлом сезоне Черышева арендовал "Вильярреал".</p> <p>В матче первого тура Примеры против "Спортинга" россиянин в заявку "Реала" не попал.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">РФПЛ. «Зенит» обыгрывает «Рубин»</span></strong></p> <p>В матче шестого тура РФПЛ петербургский "Зенит" на выезде переиграл казанский "Рубин" со счетом 1:3.</p> <p>После поражения "Зенита" в прошлом туре и победы ЦСКА в туре нынешнем отрыв питерцев от армейцев составлял уже шесть очков, поэтому сегодня подопечным <strong><strong>Виллаша-Боаша</strong></strong> было необходимо побеждать измученный "Работничками" "Рубин". В первой половине встречи преимущество "Зенита" было ощутимым, хотя и вылилось всего в один гол: на 15-ой минуте скидкой<strong><strong> Витселя </strong></strong>воспользовался <strong><strong>Шатов</strong></strong>.</p> <p>Во втором тайме питерцы перешли на контратакующую игру, за что и были наказаны <strong><strong>Динияром Билялетдиновым</strong></strong> на 71-ой минуте – 1:1. Радоваться казанцам долго не пришлось: гости добавили, у уже через шесть минут <strong><strong>Халк</strong></strong> отличным ударом вновь выводит "Зенит" вперед, а вскоре после этого <strong><strong>Шатов</strong></strong> делает дубль и ставит точку в матче – 1:3.</p> <p><strong><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур</strong></strong></p> <p><a href="https:///online/80959"><strong><strong>Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:1)</strong></strong></a><strong><strong> </strong></strong> <strong><strong><a href="https:///online/80959">Текстовый онлайн матча</a></strong></strong></p> <p><strong><strong>Голы</strong></strong>: 0:1 – Шатов, 15; 1:1 – Билялетдинов, 71; 1:2 – Халк, 77; 1:3 – Шатов – 84.</p> <p><strong><strong>Рубин:</strong></strong> Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Котуньо (Эдуардо, 56), Лемос (Дядюн, 55), Билялетдинов, Камболов, Оздоев, Георгиев, Кверквелия, Канунников.</p> <p><strong><strong>Зенит:</strong></strong> Лодыгин, Смольников, Кришито, Гарай, Нету, Шатов (Евсеев, 90+1), Юсупов, Витсель (Данни, 78), Хави Гарсия, Дзюба, Халк.</p> <p><strong><strong>Предупреждения</strong></strong>: Оздоев, 52; Хави Гарсия, 60; Канунников, 62; Кузьмин, 80</p> <p><strong><strong>Судья</strong></strong>: Михаил Вилков</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">РФПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Кубань»</span></strong></p> <p>Шестой тур РФПЛ закрывала игра в Самаре, где "Крылья" принимали "Кубань". Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.</p> <p>Первый мяч был забит на 17-ой минуте – отличился <strong><strong>Станислав Драгун</strong></strong>. Преимущество хозяев вскоре после перерыва удвоил <strong><strong>Корниленко</strong></strong>, а на 71-ой минуте тот же Драгун отправил в ворота краснодарцев и третий мяч.</p> <p><strong><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур</strong></strong></p> <p><a href="https:///online/80955"><strong><strong>Крылья Советов (Самара) – Кубань (Краснодар) –3:0 (1:0)</strong></strong></a></p> <p><strong><strong>Голы</strong></strong>: 1:0 – Драгун, 17; 2:0 – Корниленко, 47; 3:0 – Драгун, 71.</p> <p><strong><strong>Крылья Советов</strong></strong>: Конюхов, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Надсон, Бурлак, Чочиев (Симайс, 69), Драгун (Ятченко, 90 +31), Померко, Садик (Молло, 69), Корниленко.</p> <p><strong><strong>Кубань</strong></strong>: Беленов, Бугаев, Шуньич, Шандао, Тлисов (Мельгарехо, 67), Лобкарев (Павлюченко, 73), Аршавин, Игнатьев, Кулик, Рабиу, Ткачев.</p> <p><strong><strong>Предупреждения</strong></strong>: Шандао, 19; Шуньич, 66.</p> <p><strong><strong>Судья</strong></strong>: Сергей Карасев</p>