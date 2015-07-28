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ЦСКА – «Спарта» – 2:2. Онлайн событий дня

<em>Московский ЦСКА намерен пробиться в Лигу чемпионов, но для этого команде предстоит пройти сито отборочных раундов. Первым соперником команды Леонида Слуцкого станет чешская «Спарта». Следите за событиями в матче и вокруг него вместе с «Бомбардиром»</em><br /> <br /> <strong>21:15 <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/giner(1).jpg" width="700" height="296" alt="" /><br /> <br /> 21:05 </strong>Такие дела – ничья. Плохой результат для домашнего матча, учитывая, что теперь надо забивать в Чехии и не пропускать.<strong><br /> <br /> 20:48 </strong>Без всяких намеков на фарт/нефарт Виктора Гусева – нельзя не отметить, что его голос автоматически намекает, что ничего хорошего на поле не происходит. Вот пришел ты, счет не знаешь. Включаешь телевизор и слышишь, кто комментатор. И сразу чувствуешь – все плохо. <strong><br /> <br /> 20:36 </strong>Дождь, конечно, пока явно не погода ЦСКА. Команда Слуцкого сегодня на себя вообще не похожа<strong><br /> <br /> 20:28 </strong>Новая примета: ЦСКА забил – к голу "Спарты". 2:2.<strong><br /> <br /> 20:25 </strong><strong>Зоран Тошич выводит ЦСКА вперед! </strong>Отличная атака получилась, которую едва не загубил Муса. Но теперь какая разница уже. Выигрываем и ладно.<strong><br /> <br /> 20:15 </strong>Щенников выходит вместо Набабкина, которому, возможно, что-то даже на лице сломали<strong><br /> <br /> 20:00 </strong>Тайм заканчивается ударом по голове Набабкина. Пессимистично как-то<br /> <strong><br /> 19:55 </strong>К Виктору Гусеву, кажется, кто-то пришел. Мы стук в дверь слышали. Остается верить, что это не особо недовольные фанаты ЦСКА<strong><br /> <br /> 19:50 <img src="https:///images/upload/пресс(10).jpg" width="598" height="219" alt="" /><br /> <br /> 19:45 </strong>В нашей ВК-группе активно обсуждают роль Виктора Гусева в спортивных неудачах страны. <br /> <br /> Присоединяйтесь:<strong> <a href="https://vk.com/bombardir_ru">https://vk.com/bombardir_ru</a><br /> <br /> 19:45 </strong>Пенальти в ворота "Спарты" за снос Еременко. И Натхо спокойно его...не забивает<strong><br /> <br /> 19:33 </strong>"Первый" канал предлагает ознакомиться с видео про "Любовный треугольник Прохора Шаляпина". Спасибо, нет.<strong><br /> <br /> 19:30 </strong>А уже 1:1. Гол в гостях "Спарта" забила.<strong><br /> <br /> 19:28 </strong>Так, у нас есть первый гол! Алан Дзагоев забил!<strong><br /> <br /> 19:20 </strong>"Кто из нас был стабильным в 23 года", – на что-то намекает Виктор Гусев.<strong><br /> <br /> 19:19 </strong>Матч начался, а мы просим прощения за возможные сбои в работе сайта. Вас приходит к нам очень много (и мы вам за это благодарны!)<br /> <br /> <strong>18:59 </strong>Прошел слух, что Кристиан Нобоа может вернуться в Россию. Курбан Бердыев зовет к себе в Ростов, а игрок как бы и не против<br /> <br /> <strong>18:47 </strong>Новости из Германии: Артуро Видаль выбрал игровой номер:<br /> <br /> <strong><img src="https://pbs.twimg.com/media/CLAs21VWUAEacuo.jpg" alt="" /><br /> <br /> 18:26 </strong>У Геннадия Орлова вышла и была презентована книга. В ней можно узнать, как "Зенит" повлиял на мировой футбол (на самом деле нет)<br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/media/CLAuJEBXAAAhwvX.jpg" alt="" /><strong><br /> <br /> 18:23 </strong>В Москве, сегодня, кстати, погода совершенно не для футбола. Как-то так сейчас возле стадиона в Химках (Фото Алексея Шевченко)<br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/media/CLArK2zVEAAXtmx.jpg" width="375" height="500" alt="" /><strong><br /> <br /> 18:16 </strong>Стартовый протокол<br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/media/CLArTrwVAAA0a7H.jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong>18:15 </strong>Стартовый состав ЦСКА на игру!<br /> <br /> Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин – Натхо, Вернблум, Тошич, Еременко, Дзагоев – Муса<br /> <br /> Кто-то удивлен? Мы – нет<strong><br /> <br /> 18:15 </strong>И немного новостей, которые матча не касаются. <a href="https:///news/?id=437024"><strong>Дмитрий Черышев возвращается в Испанию</strong></a> и будет помогать Унаи Эмери. А <a href="https:///news/?id=437028"><strong>Сергей Анохин опять заговорил</strong></a> (зачем-то).<br /> <br /> <strong>18:10 </strong>Важнейшией является ссылка на <a href="https:///news/?id=437004"><strong>текстовый онлайн встречи на нашем сайте</strong></a>.<br /> <br /> <strong>18:07 </strong>Наконец, <a href="https:///articles/?id=436904"><strong>обзор прошедшего тура РФПЛ</strong></a> – если вы вдруг не знаете, в какой сейчас форме ЦСКА.<strong><br /> <br /> 18:05 </strong>Что вам надо знать перед игрой? Ну, во-первых, успейте <a href="https:///articles/?id=436940"><strong>ознакомиться с материалом</strong></a> о сегодняшних соперниках москвичей – "Спарте". После этого переходите к <a href="https:///articles/?id=437026"><strong>статье о том, что будет, если Леонида Слуцкого утвердят на работу в сборной России</strong></a> (а его утвердят)<strong><br /> <br /> 18:00 </strong>Всем привет! Меньше, чем через два часа ЦСКА начинает очередную европейскую кампанию. Играем против "Спарты" (и мне постоянно хочется написать "Спартака")

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спарта Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Еременко Роман Тошич Зоран Слуцкий Леонид
Комментарии (182)
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3ton
1438101897
как можно без касания упасть?? СПРАВЕДЛИВОСТЬ !!!
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skynet
1438102302
Как и ожидалось, кобыл возят как хотят
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leopit
1438102573
Что-то мне тревожно,неужели очередной армейский позорище подступает!
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Ukraine the best
1438102656
Спарта - команда с традициями,которая вырастила не мало хороших игроков для европейских топчемпионатов.Поэтому Спарта вперед!!!
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Valar Morghulis
1438102706
Нет, ну это ппц. цыску возит вторая команда Чехии. Не представляю что будет в Праге.
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leopit
1438102805
И ещё давайте маятника к сборной подпустим,да тут всех армейских позорников надо к футболу не подпускать!
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MK-42
1438102896
ну если что есть отмазка.Гусев ведь комментирует.
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1897
1438103079
ЦСКА слабая команда.
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ЮГ РОССИИ
1438103513
Цска в итоге выйдет в плей-офф
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beloff
1438106697
Как там рекорд Акинфеева? 28 матчей?
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