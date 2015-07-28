ЦСКА – «Спарта» – 2:2. Онлайн событий дня

<em>Московский ЦСКА намерен пробиться в Лигу чемпионов, но для этого команде предстоит пройти сито отборочных раундов. Первым соперником команды Леонида Слуцкого станет чешская «Спарта». Следите за событиями в матче и вокруг него вместе с «Бомбардиром»</em><br /> <br /> <strong>21:15 <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/giner(1).jpg" width="700" height="296" alt="" /><br /> <br /> 21:05 </strong>Такие дела – ничья. Плохой результат для домашнего матча, учитывая, что теперь надо забивать в Чехии и не пропускать.<strong><br /> <br /> 20:48 </strong>Без всяких намеков на фарт/нефарт Виктора Гусева – нельзя не отметить, что его голос автоматически намекает, что ничего хорошего на поле не происходит. Вот пришел ты, счет не знаешь. Включаешь телевизор и слышишь, кто комментатор. И сразу чувствуешь – все плохо. <strong><br /> <br /> 20:36 </strong>Дождь, конечно, пока явно не погода ЦСКА. Команда Слуцкого сегодня на себя вообще не похожа<strong><br /> <br /> 20:28 </strong>Новая примета: ЦСКА забил – к голу "Спарты". 2:2.<strong><br /> <br /> 20:25 </strong><strong>Зоран Тошич выводит ЦСКА вперед! </strong>Отличная атака получилась, которую едва не загубил Муса. Но теперь какая разница уже. Выигрываем и ладно.<strong><br /> <br /> 20:15 </strong>Щенников выходит вместо Набабкина, которому, возможно, что-то даже на лице сломали<strong><br /> <br /> 20:00 </strong>Тайм заканчивается ударом по голове Набабкина. Пессимистично как-то<br /> <strong><br /> 19:55 </strong>К Виктору Гусеву, кажется, кто-то пришел. Мы стук в дверь слышали. Остается верить, что это не особо недовольные фанаты ЦСКА<strong><br /> <br /> 19:50 <img src="https:///images/upload/пресс(10).jpg" width="598" height="219" alt="" /><br /> <br /> 19:45 </strong>В нашей ВК-группе активно обсуждают роль Виктора Гусева в спортивных неудачах страны. <br /> <br /> Присоединяйтесь:<strong> <a href="https://vk.com/bombardir_ru">https://vk.com/bombardir_ru</a><br /> <br /> 19:45 </strong>Пенальти в ворота "Спарты" за снос Еременко. И Натхо спокойно его...не забивает<strong><br /> <br /> 19:33 </strong>"Первый" канал предлагает ознакомиться с видео про "Любовный треугольник Прохора Шаляпина". Спасибо, нет.<strong><br /> <br /> 19:30 </strong>А уже 1:1. Гол в гостях "Спарта" забила.<strong><br /> <br /> 19:28 </strong>Так, у нас есть первый гол! Алан Дзагоев забил!<strong><br /> <br /> 19:20 </strong>"Кто из нас был стабильным в 23 года", – на что-то намекает Виктор Гусев.<strong><br /> <br /> 19:19 </strong>Матч начался, а мы просим прощения за возможные сбои в работе сайта. Вас приходит к нам очень много (и мы вам за это благодарны!)<br /> <br /> <strong>18:59 </strong>Прошел слух, что Кристиан Нобоа может вернуться в Россию. Курбан Бердыев зовет к себе в Ростов, а игрок как бы и не против<br /> <br /> <strong>18:47 </strong>Новости из Германии: Артуро Видаль выбрал игровой номер:<br /> <br /> <strong><img src="https://pbs.twimg.com/media/CLAs21VWUAEacuo.jpg" alt="" /><br /> <br /> 18:26 </strong>У Геннадия Орлова вышла и была презентована книга. В ней можно узнать, как "Зенит" повлиял на мировой футбол (на самом деле нет)<br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/media/CLAuJEBXAAAhwvX.jpg" alt="" /><strong><br /> <br /> 18:23 </strong>В Москве, сегодня, кстати, погода совершенно не для футбола. Как-то так сейчас возле стадиона в Химках (Фото Алексея Шевченко)<br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/media/CLArK2zVEAAXtmx.jpg" width="375" height="500" alt="" /><strong><br /> <br /> 18:16 </strong>Стартовый протокол<br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/media/CLArTrwVAAA0a7H.jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong>18:15 </strong>Стартовый состав ЦСКА на игру!<br /> <br /> Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин – Натхо, Вернблум, Тошич, Еременко, Дзагоев – Муса<br /> <br /> Кто-то удивлен? Мы – нет<strong><br /> <br /> 18:15 </strong>И немного новостей, которые матча не касаются. <a href="https:///news/?id=437024"><strong>Дмитрий Черышев возвращается в Испанию</strong></a> и будет помогать Унаи Эмери. А <a href="https:///news/?id=437028"><strong>Сергей Анохин опять заговорил</strong></a> (зачем-то).<br /> <br /> <strong>18:10 </strong>Важнейшией является ссылка на <a href="https:///news/?id=437004"><strong>текстовый онлайн встречи на нашем сайте</strong></a>.<br /> <br /> <strong>18:07 </strong>Наконец, <a href="https:///articles/?id=436904"><strong>обзор прошедшего тура РФПЛ</strong></a> – если вы вдруг не знаете, в какой сейчас форме ЦСКА.<strong><br /> <br /> 18:05 </strong>Что вам надо знать перед игрой? Ну, во-первых, успейте <a href="https:///articles/?id=436940"><strong>ознакомиться с материалом</strong></a> о сегодняшних соперниках москвичей – "Спарте". После этого переходите к <a href="https:///articles/?id=437026"><strong>статье о том, что будет, если Леонида Слуцкого утвердят на работу в сборной России</strong></a> (а его утвердят)<strong><br /> <br /> 18:00 </strong>Всем привет! Меньше, чем через два часа ЦСКА начинает очередную европейскую кампанию. Играем против "Спарты" (и мне постоянно хочется написать "Спартака")