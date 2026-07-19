19.07.2026, воскресенье, 22:00
Чемпионат мира, Финал
Чемпионат мира, Финал
1 : 0
Завершен
Составы команд
Испания
Испания
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
24
Кукурелья
22
Кубарси
14
Ляпорт
12
Порро
16
Родри
8
Руис
21
Оярсабаль
10
Ольмо
19
Ямаль
15
Баэна
4-1-2-2-1
23
Мартинес
4
Монтиэль
13
Ромеро
6
Мартинес
3
Тальяфико
24
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
15
Гонсалес
9
Альварес
14
Ляпорт
4
Гарсия
4
Гарсия
14
Ляпорт
16
Родри
18
Субименди
18
Субименди
16
Родри
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
21
Оярсабаль
20
Педри
20
Педри
21
Оярсабаль
15
Баэна
17
Уильямс
17
Уильямс
15
Баэна
8
Руис
7
Торрес
7
Торрес
8
Руис
13
Ромеро
25
Медина
25
Медина
13
Ромеро
9
Альварес
2
Сенеси
2
Сенеси
9
Альварес
6
Мартинес
19
Отаменди
19
Отаменди
6
Мартинес
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
15
Гонсалес
5
Паредес
5
Паредес
15
Гонсалес
7
Де Пауль
17
Симеоне
17
Симеоне
7
Де Пауль
Остались в запасе
Испания
Аргентина
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Испания - Аргентина
1
4
Всего ударов по воротам
20
2
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
21
25
Офсайды
4
1
Количество передач
852
463
Сейвы
0
11
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.22
xGP (предотвращенные голы)
1.81
1.81
Смотреть прямую трансляцию Испания против Аргентины, финал Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Аргентина
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»