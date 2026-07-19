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  • Испания – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Испания – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

19 июля, 20:50
Испания
19.07.2026, воскресенье, 22:00
Чемпионат мира, Финал
1 : 0
Завершен
Аргентина
106' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Испания
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
9
Гави
ЦП
20
Педри
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
24
Кукурелья
22
Кубарси
14
Ляпорт
12
Порро
16
Родри
8
Руис
21
Оярсабаль
10
Ольмо
19
Ямаль
15
Баэна
4-1-2-2-1
23
Мартинес
4
Монтиэль
13
Ромеро
6
Мартинес
3
Тальяфико
24
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
15
Гонсалес
9
Альварес
14
Ляпорт
4
Гарсия
4
Гарсия
14
Ляпорт
16
Родри
18
Субименди
18
Субименди
16
Родри
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
21
Оярсабаль
20
Педри
20
Педри
21
Оярсабаль
15
Баэна
17
Уильямс
17
Уильямс
15
Баэна
8
Руис
7
Торрес
7
Торрес
8
Руис
13
Ромеро
25
Медина
25
Медина
13
Ромеро
9
Альварес
2
Сенеси
2
Сенеси
9
Альварес
6
Мартинес
19
Отаменди
19
Отаменди
6
Мартинес
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
15
Гонсалес
5
Паредес
5
Паредес
15
Гонсалес
7
Де Пауль
17
Симеоне
17
Симеоне
7
Де Пауль
Остались в запасе
Испания
Аргентина
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Испания - Аргентина
1
4
Всего ударов по воротам
20
2
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
21
25
Офсайды
4
1
Количество передач
852
463
Сейвы
0
11
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.22
xGP (предотвращенные голы)
1.81
1.81

Смотреть прямую трансляцию Испания против Аргентины, финал Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Аргентина

Испания – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Испания
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