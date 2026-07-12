12.07.2026, воскресенье, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
3-3-1-1-2
50
Шамов
5
Жилмостных
3
Бугриев
2
Тарасов
47
Тарасов
69
Чурсин
7
Маляров
18
Камилов
8
Демченко
90
Калмыков
13
3-1-1-3-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
81
Тоневицкий
6
Калистратов
83
Лайкин
7
Аюкин
28
Султонов
10
Защепкин
22
Солодухин
37
Воронин
9
Мосейчук
18
Камилов
17
Каптилович
17
Каптилович
18
Камилов
69
Чурсин
9
Хубаев
9
Хубаев
69
Чурсин
3
Бугриев
66
66
3
Бугриев
13
11
Караев
11
Караев
13
9
Мосейчук
79
Семенов
79
Семенов
9
Мосейчук
83
Лайкин
91
Рощин
91
Рощин
83
Лайкин
37
Воронин
65
Гулько
65
Гулько
37
Воронин
81
Тоневицкий
19
19
81
Тоневицкий
22
Солодухин
96
96
22
Солодухин
Остались в запасе
Спартак К
КАМАЗ
68
Михаил Гайдаш
ВР
73
Давид Киракосян
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
73
Давид Киракосян
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Роман Березовский
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Спартак К - КАМАЗ
3
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «КАМАЗа», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «КАМАЗ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»