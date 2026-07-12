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  • «Спартак» Кострома – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

«Спартак» Кострома – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

12 июля, 17:50
Спартак К
12.07.2026, воскресенье, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
КАМАЗ
24' А. Калмыков (П) 54' А. Калмыков 64' А. Калмыков
76' Р. Мануйлов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
50
Егор Шамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Никита Демченко
АП
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
10
Роман Защепкин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
9
Давид Хубаев
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
66
M. Nikiforov
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
11
Давид Караев
ЦФ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
65
Иван Гулько
ЦФ
19
M. Bogdanets
ЦФ
96
M. Shavel
ЦФ
3-3-1-1-2
50
Шамов
5
Жилмостных
3
Бугриев
2
Тарасов
47
Тарасов
69
Чурсин
7
Маляров
18
Камилов
8
Демченко
90
Калмыков
13
3-1-1-3-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
81
Тоневицкий
6
Калистратов
83
Лайкин
7
Аюкин
28
Султонов
10
Защепкин
22
Солодухин
37
Воронин
9
Мосейчук
18
Камилов
17
Каптилович
17
Каптилович
18
Камилов
69
Чурсин
9
Хубаев
9
Хубаев
69
Чурсин
3
Бугриев
66
66
3
Бугриев
13
11
Караев
11
Караев
13
9
Мосейчук
79
Семенов
79
Семенов
9
Мосейчук
83
Лайкин
91
Рощин
91
Рощин
83
Лайкин
37
Воронин
65
Гулько
65
Гулько
37
Воронин
81
Тоневицкий
19
19
81
Тоневицкий
22
Солодухин
96
96
22
Солодухин
Остались в запасе
Спартак К
КАМАЗ
68
Михаил Гайдаш
ВР
73
Давид Киракосян
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
73
Давид Киракосян
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Роман Березовский
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Спартак К - КАМАЗ
3
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «КАМАЗа», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «КАМАЗ»

«Спартак» Кострома – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига
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