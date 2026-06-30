01.07.2026, среда, 00:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
26
Таха Али
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
21
Александер Бернхардссон
ПВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
12
Барколя
7
Дембеле
11
Олисе
10
Мбаппе
4-1-3-2
1
Виделль Зеттерстрем
5
Гудмундссон
2
Лагербилке
3
Линделеф
8
Свенссон
18
Аяри
4
Страуд
7
Бергвалл
11
Эланга
17
Дьекереш
9
Исак
3
Динь
19
Эрнандес
19
Эрнандес
3
Динь
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
10
Мбаппе
9
Шерки
9
Шерки
10
Мбаппе
7
Дембеле
20
Дуэ
20
Дуэ
7
Дембеле
7
Бергвалл
22
Зенели
22
Зенели
7
Бергвалл
8
Свенссон
19
Сванберг
19
Сванберг
8
Свенссон
4
Страуд
26
Али
26
Али
4
Страуд
18
Аяри
10
Нигрен
10
Нигрен
18
Аяри
9
Исак
25
Нильссон
25
Нильссон
9
Исак
Остались в запасе
Франция
Швеция
1
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
18
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
18
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Франция - Швеция
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
14
10
Офсайды
3
1
Количество передач
551
352
Сейвы
3
9
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
3.17
0.65
xGP (предотвращенные голы)
1.16
1.16
Смотреть прямую трансляцию Франция против Швеции, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 00:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Швеция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»