Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Франция – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026

Франция – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026

30 июня, 22:50
Франция
01.07.2026, среда, 00:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Швеция
45' К. Мбаппе 53' Б. Барколя 74' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Эллиот Страуд
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
18
Ясин Аяри
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
9
Александер Исак
ЦФ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
9
Райан Шерки
АП
18
Магнес Аклиуш
АП
20
Десир Дуэ
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
26
Таха Али
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
21
Александер Бернхардссон
ПВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
12
Барколя
7
Дембеле
11
Олисе
10
Мбаппе
4-1-3-2
1
Виделль Зеттерстрем
5
Гудмундссон
2
Лагербилке
3
Линделеф
8
Свенссон
18
Аяри
4
Страуд
7
Бергвалл
11
Эланга
17
Дьекереш
9
Исак
3
Динь
19
Эрнандес
19
Эрнандес
3
Динь
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
10
Мбаппе
9
Шерки
9
Шерки
10
Мбаппе
7
Дембеле
20
Дуэ
20
Дуэ
7
Дембеле
7
Бергвалл
22
Зенели
22
Зенели
7
Бергвалл
8
Свенссон
19
Сванберг
19
Сванберг
8
Свенссон
4
Страуд
26
Али
26
Али
4
Страуд
18
Аяри
10
Нигрен
10
Нигрен
18
Аяри
9
Исак
25
Нильссон
25
Нильссон
9
Исак
Остались в запасе
Франция
Швеция
1
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
18
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
18
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Франция - Швеция
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
14
10
Офсайды
3
1
Количество передач
551
352
Сейвы
3
9
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
3.17
0.65
xGP (предотвращенные голы)
1.16
1.16

Смотреть прямую трансляцию Франция против Швеции, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 00:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Швеция

Франция – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Швеция Франция
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
19
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+