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Смотреть прямую трансляцию Франция против Швеции, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 00:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Швеция