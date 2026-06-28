Составы команд
Колумбия
Колумбия
4-2-3-1
12
Варгас
22
Машадо
23
Санчес
3
Лукуми
4
Ариас
16
Лерма
8
Пуэрта
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
9
Кордоба
3-2-1-2-2
1
Кошта
20
Канселу
3
Диаш
19
Мендеш
13
Вейга
21
Невеш
23
Витинья
8
Фернандеш
17
Нету
11
Феликс
7
Роналду
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
4
Ариас
2
Муньос
2
Муньос
4
Ариас
10
Ариас
5
Кастаньо
5
Кастаньо
10
Ариас
16
Лерма
6
Риос
6
Риос
16
Лерма
9
Кордоба
9
Суарес
9
Суарес
9
Кордоба
20
Канселу
2
Далот
2
Далот
20
Канселу
23
Витинья
5
Кошта
5
Кошта
23
Витинья
19
Мендеш
6
Нуньес
6
Нуньес
19
Мендеш
21
Невеш
15
Невеш
15
Невеш
21
Невеш
11
Феликс
7
Леау
7
Леау
11
Феликс
Остались в запасе
Колумбия
Португалия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Бернарду Силва
АП
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Бернарду Силва
АП
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Колумбия - Португалия
1
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
6
Офсайды
3
2
Количество передач
544
446
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
90
Удары мимо ворот
11
7
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
9
8
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Смотреть прямую трансляцию Колумбия против Португалии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 02:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Колумбия – Португалия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»