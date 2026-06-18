18.06.2026, четверг, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Швейцария
Швейцария
Босния и Герцеговина
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
26
Эрмин Махмич
АП
13
Иван Башич
АП
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
25
Йово Лукич
ЦФ
23
Харис Табакович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кобель
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
3
Видмер
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
20
Эбишер
11
Ндой
7
Эмболо
4-1-1-2-2
1
Васили
5
Колашинац
18
Катич
4
Мухаремович
7
Дедич
14
Суньич
6
Тахирович
15
Мемич
19
Алайбегович
10
Демирович
11
Джеко
3
Видмер
25
Жакес
25
Жакес
3
Видмер
20
Эбишер
15
Соу
15
Соу
20
Эбишер
11
Ндой
9
Манзамби
9
Манзамби
11
Ндой
22
Ридер
17
Варгас
17
Варгас
22
Ридер
7
Эмболо
26
Иттен
26
Иттен
7
Эмболо
14
Суньич
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
14
Суньич
19
Алайбегович
26
Махмич
26
Махмич
19
Алайбегович
6
Тахирович
13
Башич
13
Башич
6
Тахирович
11
Джеко
20
Байрактаревич
20
Байрактаревич
11
Джеко
10
Демирович
25
Лукич
25
Лукич
10
Демирович
Остались в запасе
Швейцария
Босния и Герцеговина
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
23
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Остались в запасе
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
23
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Сергей Барбарез
Статистика матча Швейцария - Босния и Герцеговина
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
18
Офсайды
3
1
Количество передач
586
354
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.23
xGP (предотвращенные голы)
-1.54
-1.54
Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Боснии и Герцеговины, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Босния и Герцеговина
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»