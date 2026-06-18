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  • Швейцария – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

Швейцария – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

18 июня, 20:50
Швейцария
18.06.2026, четверг, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
4 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Амар Дедич
ЛЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
14
Иван Суньич
ОП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
19
Керим Алайбегович
ЛВ
15
Амар Мемич
ПВ
11
Эдин Джеко
(К) ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Швейцария
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
25
Лука Жакес
ЦЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Рубен Варгас
ЛВ
26
Седрик Иттен
ЦФ
23
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
26
Эрмин Махмич
АП
13
Иван Башич
АП
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
25
Йово Лукич
ЦФ
23
Харис Табакович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кобель
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
3
Видмер
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
20
Эбишер
11
Ндой
7
Эмболо
4-1-1-2-2
1
Васили
5
Колашинац
18
Катич
4
Мухаремович
7
Дедич
14
Суньич
6
Тахирович
15
Мемич
19
Алайбегович
10
Демирович
11
Джеко
3
Видмер
25
Жакес
25
Жакес
3
Видмер
20
Эбишер
15
Соу
15
Соу
20
Эбишер
11
Ндой
9
Манзамби
9
Манзамби
11
Ндой
22
Ридер
17
Варгас
17
Варгас
22
Ридер
7
Эмболо
26
Иттен
26
Иттен
7
Эмболо
14
Суньич
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
14
Суньич
19
Алайбегович
26
Махмич
26
Махмич
19
Алайбегович
6
Тахирович
13
Башич
13
Башич
6
Тахирович
11
Джеко
20
Байрактаревич
20
Байрактаревич
11
Джеко
10
Демирович
25
Лукич
25
Лукич
10
Демирович
Остались в запасе
Швейцария
Босния и Герцеговина
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
23
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Остались в запасе
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
23
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Сергей Барбарез
Статистика матча Швейцария - Босния и Герцеговина
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
18
Офсайды
3
1
Количество передач
586
354
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.23
xGP (предотвращенные голы)
-1.54
-1.54

Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Боснии и Герцеговины, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Босния и Герцеговина

Швейцария – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Босния и Герцеговина Швейцария
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