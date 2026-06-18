Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Боснии и Герцеговины, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Босния и Герцеговина