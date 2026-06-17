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  • Англия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

Англия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

17 июня, 21:50
Англия
17.06.2026, среда, 23:00
Чемпионат мира, группа L, 1 тур
4 : 2
Завершен
Хорватия
12' Г. Кейн 42' Г. Кейн 47' Д. Беллингем 85' М. Рэшфорд
36' М. Батурина 45+5' П. Муса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Эзри Конса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
3
Нико О'Райли
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
22
Лука Вушкович
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
14
Иван Перишич
ЛВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
13
Никола Влашич
АП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
2
Конса
5
Стоунз
24
Джеймс
4
Райс
10
Беллингем
18
Гордон
3
О'Райли
20
Мадуэке
9
Кейн
8
Андерсон
4-1-2-2-1
1
Ливакович
4
Гвардиол
2
Станишич
6
Шутало
22
Вушкович
17
Сучич
10
Модрич
16
Батурина
15
Пашалич
14
Перишич
26
Муса
5
Стоунз
6
Гехи
6
Гехи
5
Стоунз
10
Беллингем
24
Спенс
24
Спенс
10
Беллингем
4
Райс
17
Роджерс
17
Роджерс
4
Райс
18
Гордон
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
18
Гордон
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
10
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Модрич
16
Батурина
13
Влашич
13
Влашич
16
Батурина
22
Вушкович
24
Пашалич
24
Пашалич
22
Вушкович
15
Пашалич
9
Крамарич
9
Крамарич
15
Пашалич
26
Муса
20
Матанович
20
Матанович
26
Муса
Остались в запасе
Англия
Хорватия
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Англия - Хорватия
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
1
Количество передач
474
443
Сейвы
3
7
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67

Смотреть прямую трансляцию Англия против Хорватии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Хорватия

Англия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Хорватия Англия
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