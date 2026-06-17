17.06.2026, среда, 23:00
Чемпионат мира, группа L, 1 тур
Чемпионат мира, группа L, 1 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
Хорватия
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
2
Конса
5
Стоунз
24
Джеймс
4
Райс
10
Беллингем
18
Гордон
3
О'Райли
20
Мадуэке
9
Кейн
8
Андерсон
4-1-2-2-1
1
Ливакович
4
Гвардиол
2
Станишич
6
Шутало
22
Вушкович
17
Сучич
10
Модрич
16
Батурина
15
Пашалич
14
Перишич
26
Муса
5
Стоунз
6
Гехи
6
Гехи
5
Стоунз
10
Беллингем
24
Спенс
24
Спенс
10
Беллингем
4
Райс
17
Роджерс
17
Роджерс
4
Райс
18
Гордон
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
18
Гордон
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
10
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Модрич
16
Батурина
13
Влашич
13
Влашич
16
Батурина
22
Вушкович
24
Пашалич
24
Пашалич
22
Вушкович
15
Пашалич
9
Крамарич
9
Крамарич
15
Пашалич
26
Муса
20
Матанович
20
Матанович
26
Муса
Остались в запасе
Англия
Хорватия
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Англия - Хорватия
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
1
Количество передач
474
443
Сейвы
3
7
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Смотреть прямую трансляцию Англия против Хорватии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Хорватия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»