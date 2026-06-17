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  • Аргентина – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

Аргентина – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

17 июня, 02:50
Аргентина
17.06.2026, среда, 04:00
Чемпионат мира, группа J, 1 тур
3 : 0
Завершен
Алжир
17' Л. Месси 60' Л. Месси 76' Л. Месси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Алжир
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
13
Ромеро
6
Мартинес
25
Медина
4
Монтиэль
24
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
16
Алмада
10
Месси
22
Мартинес
4-3-2-1
23
Зидан
17
Бельгали
21
Бенсебаини
2
Манди
15
Айт Нури
14
Будауи
19
Бенталеб
10
Шаиби
11
Хадж Мусса
22
Маза
9
Гуири
10
Месси
19
Отаменди
19
Отаменди
10
Месси
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
13
Ромеро
18
Пас
18
Пас
13
Ромеро
22
Мартинес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
22
Мартинес
16
Алмада
9
Альварес
9
Альварес
16
Алмада
19
Бенталеб
6
Зерруки
6
Зерруки
19
Бенталеб
9
Гуири
8
Ауа
8
Ауа
9
Гуири
11
Хадж Мусса
7
Марез
7
Марез
11
Хадж Мусса
22
Маза
20
Бульбина
20
Бульбина
22
Маза
14
Будауи
18
Амура
18
Амура
14
Будауи
Остались в запасе
Аргентина
Алжир
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Аргентина - Алжир
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
8
Офсайды
3
1
Количество передач
561
609
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
92
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.3
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78

Смотреть прямую трансляцию Аргентина против Алжира, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина – Алжир

Аргентина – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
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