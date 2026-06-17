17.06.2026, среда, 04:00
Чемпионат мира, группа J, 1 тур
Чемпионат мира, группа J, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аргентина
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
13
Ромеро
6
Мартинес
25
Медина
4
Монтиэль
24
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
16
Алмада
10
Месси
22
Мартинес
4-3-2-1
23
Зидан
17
Бельгали
21
Бенсебаини
2
Манди
15
Айт Нури
14
Будауи
19
Бенталеб
10
Шаиби
11
Хадж Мусса
22
Маза
9
Гуири
10
Месси
19
Отаменди
19
Отаменди
10
Месси
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
13
Ромеро
18
Пас
18
Пас
13
Ромеро
22
Мартинес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
22
Мартинес
16
Алмада
9
Альварес
9
Альварес
16
Алмада
19
Бенталеб
6
Зерруки
6
Зерруки
19
Бенталеб
9
Гуири
8
Ауа
8
Ауа
9
Гуири
11
Хадж Мусса
7
Марез
7
Марез
11
Хадж Мусса
22
Маза
20
Бульбина
20
Бульбина
22
Маза
14
Будауи
18
Амура
18
Амура
14
Будауи
Остались в запасе
Аргентина
Алжир
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Аргентина - Алжир
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
8
Офсайды
3
1
Количество передач
561
609
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
92
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.3
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78
Смотреть прямую трансляцию Аргентина против Алжира, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина – Алжир
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»