24.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
3-2-2-1-2
92
Палеари
23
Коко
44
Исмайли
33
Обрадор
77
Эбосс
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Ильхан
66
Гинейтис
10
Влашич
18
Симеоне
91
Сапата
4-2-1-2-1
1
Перин
15
Калюлю
4
Гатти
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
27
Бога
28
Влахович
33
Обрадор
27
Нкунку
27
Нкунку
33
Обрадор
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Прати
18
Прати
27
Хольмгрен-Педерсен
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
6
Ильхан
25
Нджи
25
Нджи
6
Ильхан
91
Сапата
19
Адамс
19
Адамс
91
Сапата
20
Камбьясо
3
Хольм
3
Хольм
20
Камбьясо
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
27
Бога
27
Жегрова
27
Жегрова
27
Бога
28
Влахович
15
Дэвид
15
Дэвид
28
Влахович
Остались в запасе
Торино
Ювентус
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
Точно не сыграют
Статистика матча Торино - Ювентус
1
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
10
Количество передач
327
440
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.92
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Ювентуса», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»