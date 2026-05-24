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  • «Торино» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

«Торино» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

24 мая, 20:35
Торино
24.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
60' Ч. Казадеи 84' Ч. Адамс
24' Д. Влахович 54' Д. Влахович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
3-2-2-1-2
92
Палеари
23
Коко
44
Исмайли
33
Обрадор
77
Эбосс
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Ильхан
66
Гинейтис
10
Влашич
18
Симеоне
91
Сапата
4-2-1-2-1
1
Перин
15
Калюлю
4
Гатти
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
27
Бога
28
Влахович
33
Обрадор
27
Нкунку
27
Нкунку
33
Обрадор
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Прати
18
Прати
27
Хольмгрен-Педерсен
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
6
Ильхан
25
Нджи
25
Нджи
6
Ильхан
91
Сапата
19
Адамс
19
Адамс
91
Сапата
20
Камбьясо
3
Хольм
3
Хольм
20
Камбьясо
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
27
Бога
27
Жегрова
27
Жегрова
27
Бога
28
Влахович
15
Дэвид
15
Дэвид
28
Влахович
Остались в запасе
Торино
Ювентус
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
Точно не сыграют
Закария Абухляль
ПВ
Фаустино Анджорин
РФ
Гильермо Марипан
ЦЗ
Лука Мариануччи
ЦЗ
Ювентус
Точно не сыграют
Бремер
ЦЗ
Статистика матча Торино - Ювентус
1
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
10
Количество передач
327
440
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.92
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Ювентуса», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Ювентус»

«Торино» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Торино
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