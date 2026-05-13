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  • «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 20:50
Манчестер Сити
13.05.2026, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
32' А. Семеньо 40' О. Мармуш 84' Савиньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
22
Савиньо
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
19
Уилл Хьюз
ЦП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-1-3-2
1
Доннарумма
21
Айт Нури
6
Гехи
24
Гвардиол
45
Хусанов
27
Нуньес
47
Фоден
20
Силва
22
Савиньо
22
Мармуш
42
Семеньо
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Канвот
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
5
Лерма
10
Пино
22
Джонсон
14
Матета
27
Нуньес
15
Аке
15
Аке
27
Нуньес
47
Фоден
6
Стоунз
6
Стоунз
47
Фоден
20
Силва
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Силва
22
Мармуш
10
Шерки
10
Шерки
22
Мармуш
24
Гвардиол
11
Доку
11
Доку
24
Гвардиол
27
Муньос
17
Клайн
17
Клайн
27
Муньос
19
Хьюз
20
Уортон
20
Уортон
19
Хьюз
22
Джонсон
18
Камада
18
Камада
22
Джонсон
10
Пино
7
Сарр
7
Сарр
10
Пино
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Родри
ОП
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Эванн Гессан
ЦФ
Борна Соса
ЛЗ
Шейк Дукур
ОП
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
7
Офсайды
0
4
Количество передач
743
281
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.73
xGP (предотвращенные голы)
-1.01
-1.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Манчестер Сити
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