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Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»