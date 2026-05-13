13.05.2026, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-1-3-2
1
Доннарумма
21
Айт Нури
6
Гехи
24
Гвардиол
45
Хусанов
27
Нуньес
47
Фоден
20
Силва
22
Савиньо
22
Мармуш
42
Семеньо
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Канвот
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
5
Лерма
10
Пино
22
Джонсон
14
Матета
27
Нуньес
15
Аке
15
Аке
27
Нуньес
47
Фоден
6
Стоунз
6
Стоунз
47
Фоден
20
Силва
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Силва
22
Мармуш
10
Шерки
10
Шерки
22
Мармуш
24
Гвардиол
11
Доку
11
Доку
24
Гвардиол
27
Муньос
17
Клайн
17
Клайн
27
Муньос
19
Хьюз
20
Уортон
20
Уортон
19
Хьюз
22
Джонсон
18
Камада
18
Камада
22
Джонсон
10
Пино
7
Сарр
7
Сарр
10
Пино
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
7
Офсайды
0
4
Количество передач
743
281
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.73
xGP (предотвращенные голы)
-1.01
-1.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»
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Источник: «Бомбардир»