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  • «Вильярреал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Вильярреал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 18:50
Вильярреал
13.05.2026, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
13' Ж. Морено 20' Ж. Микаутадзе
36' Осо 45+2' К. Салас 72' А. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
36
Осо
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
(К) ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
45
Акор Адамс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
2-3-1-1-3
1
Тенас
23
Педраса
6
Наварро
12
Вейга
18
Гуйе
3
Фримен
10
Парехо
10
Молейро
9
Микаутадзе
19
Пепе
7
Морено
3-3-1-1-2
1
Влаходимос
22
Кармона
17
Суасо
4
Салас
3
Аспиликуэта
6
Агум
36
Осо
97
Соу
11
Варгас
11
Мопе
45
Адамс
18
Гуйе
18
Парти
18
Парти
18
Гуйе
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
19
Пепе
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
19
Пепе
9
Микаутадзе
7
Перес
7
Перес
9
Микаутадзе
45
Адамс
5
Кастрин
5
Кастрин
45
Адамс
11
Варгас
24
Санчес
24
Санчес
11
Варгас
97
Соу
8
Гудель
8
Гудель
97
Соу
11
Мопе
4
Санчес
4
Санчес
11
Мопе
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
Точно не сыграют
Хуан Фойт
ЦЗ
Пау Кабанес
ЦФ
Севилья
Точно не сыграют
Ману Буэно
ЦП
Маркао
ЦЗ
Исаак Ромеро
ЦФ
Статистика матча Вильярреал - Севилья
2
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
9
Офсайды
0
3
Количество передач
553
326
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.87
xGP (предотвращенные голы)
-0.32
-0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Севильи», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Севилья»

«Вильярреал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Вильярреал
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