13.05.2026, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
2-3-1-1-3
1
Тенас
23
Педраса
6
Наварро
12
Вейга
18
Гуйе
3
Фримен
10
Парехо
10
Молейро
9
Микаутадзе
19
Пепе
7
Морено
3-3-1-1-2
1
Влаходимос
22
Кармона
17
Суасо
4
Салас
3
Аспиликуэта
6
Агум
36
Осо
97
Соу
11
Варгас
11
Мопе
45
Адамс
18
Гуйе
18
Парти
18
Парти
18
Гуйе
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
19
Пепе
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
19
Пепе
9
Микаутадзе
7
Перес
7
Перес
9
Микаутадзе
45
Адамс
5
Кастрин
5
Кастрин
45
Адамс
11
Варгас
24
Санчес
24
Санчес
11
Варгас
97
Соу
8
Гудель
8
Гудель
97
Соу
11
Мопе
4
Санчес
4
Санчес
11
Мопе
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
Точно не сыграют
Севилья
Точно не сыграют
Статистика матча Вильярреал - Севилья
2
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
9
Офсайды
0
3
Количество передач
553
326
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.87
xGP (предотвращенные голы)
-0.32
-0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Севильи», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»