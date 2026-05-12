12.05.2026, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-2-2-2
24
Бенто
26
Мартинес
5
Аль-Амри
3
Симакан
12
Аль-Бушал
77
Брозович
6
Аль-Хассан
21
Коман
10
Мане
79
Феликс
7
Роналду
4-1-2-2-1
37
Буну
24
Аль-Харби
6
Аль-Давсари
87
Тамбакти
19
Эрнандес
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Бензема
77
Брозович
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
77
Брозович
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
6
Аль-Хассан
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
6
Аль-Хассан
21
Коман
23
Яхья
23
Яхья
21
Коман
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
24
Аль-Харби
4
Акчичек
4
Акчичек
24
Аль-Харби
10
Малком
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
10
Малком
29
Аль-Давсари
27
Мандаш
27
Мандаш
29
Аль-Давсари
9
Бензема
38
Леонардо
38
Леонардо
9
Бензема
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Хиляль
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хиляль
4
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
263
473
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хиляля», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»