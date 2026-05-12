Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

«Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

12 мая, 19:50
Аль-Наср
12.05.2026, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
37' М. Симакан
90+8' Бенто (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Саад Аль-Нассер
АП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
4-2-2-2
24
Бенто
26
Мартинес
5
Аль-Амри
3
Симакан
12
Аль-Бушал
77
Брозович
6
Аль-Хассан
21
Коман
10
Мане
79
Феликс
7
Роналду
4-1-2-2-1
37
Буну
24
Аль-Харби
6
Аль-Давсари
87
Тамбакти
19
Эрнандес
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Бензема
77
Брозович
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
77
Брозович
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
6
Аль-Хассан
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
6
Аль-Хассан
21
Коман
23
Яхья
23
Яхья
21
Коман
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
24
Аль-Харби
4
Акчичек
4
Акчичек
24
Аль-Харби
10
Малком
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
10
Малком
29
Аль-Давсари
27
Мандаш
27
Мандаш
29
Аль-Давсари
9
Бензема
38
Леонардо
38
Леонардо
9
Бензема
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Хиляль
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хиляль
4
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
263
473
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хиляля», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Наср
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
1
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
2
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
9
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
5
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
4
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+