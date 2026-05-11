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  • «Наполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Наполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 20:35
Наполи
11.05.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
45+2' Д. Ди Лоренцо 48' А. Сантос
10' Ф. Бернардески 34' Р. Орсолини (П) 90+1' Д. Роу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-2-2-2
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
8
Мактоминей
68
Лоботка
27
Сантос
21
Политано
19
Хойлунд
23
Гиоване
4-3-1-2
25
Пессина
17
Мариу
5
Хелланд
26
Лукуми
33
Миранда
4
Побега
19
Фройлер
19
Фергюсон
10
Бернардески
7
Орсолини
9
Кастро
21
Политано
37
Спинаццола
37
Спинаццола
21
Политано
3
Гутьеррес
70
Маццокки
70
Маццокки
3
Гутьеррес
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
23
Гиоване
11
Эльмас
11
Эльмас
23
Гиоване
5
Хелланд
14
Хеггем
14
Хеггем
5
Хелланд
19
Фергюсон
19
Сом
19
Сом
19
Фергюсон
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
10
Бернардески
11
Роу
11
Роу
10
Бернардески
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
Остались в запасе
Наполи
Болонья
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Федерико Равалья
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
Точно не сыграют
Давид Нерес
ПВ
Ромелу Лукаку
ЦФ
Кевин Де Брюйне
АП
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Николо Камбьяги
ЛВ
Николо Казале
ЦЗ
Мартин Витик
ЦЗ
Статистика матча Наполи - Болонья
1
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
12
Офсайды
4
0
Количество передач
484
458
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Болоньи», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Болонья»

«Наполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Наполи
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