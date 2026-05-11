11.05.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-2-2-2
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
8
Мактоминей
68
Лоботка
27
Сантос
21
Политано
19
Хойлунд
23
Гиоване
4-3-1-2
25
Пессина
17
Мариу
5
Хелланд
26
Лукуми
33
Миранда
4
Побега
19
Фройлер
19
Фергюсон
10
Бернардески
7
Орсолини
9
Кастро
21
Политано
37
Спинаццола
37
Спинаццола
21
Политано
3
Гутьеррес
70
Маццокки
70
Маццокки
3
Гутьеррес
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
23
Гиоване
11
Эльмас
11
Эльмас
23
Гиоване
5
Хелланд
14
Хеггем
14
Хеггем
5
Хелланд
19
Фергюсон
19
Сом
19
Сом
19
Фергюсон
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
10
Бернардески
11
Роу
11
Роу
10
Бернардески
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
Остались в запасе
Наполи
Болонья
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Федерико Равалья
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
Точно не сыграют
Болонья
Точно не сыграют
Статистика матча Наполи - Болонья
1
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
12
Офсайды
4
0
Количество передач
484
458
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Болоньи», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»