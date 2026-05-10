10.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
3-2-1-3-1
1
Градецки
6
Керер
13
Мависса Элеби
4
Тезе
6
Закария
8
Бамба
8
Камара
7
Адингра
11
Аклиуш
10
Головин
9
Балогун
4-1-2-2-1
1
Эзер
12
Менье
3
Нгой
2
Манди
15
Перро
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
20
Коррея
7
Адингра
4
Фас
4
Фас
7
Адингра
6
Керер
49
Туре
49
Туре
6
Керер
8
Бамба
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Бамба
10
Головин
31
Фати
31
Фати
10
Головин
4
Тезе
14
Бирет
14
Бирет
4
Тезе
10
Харальдссон
24
Вердонк
24
Вердонк
10
Харальдссон
15
Перро
4
Александро
4
Александро
15
Перро
32
Буадди
6
Бенталеб
6
Бенталеб
32
Буадди
17
Мукау
8
Мбаппе
8
Мбаппе
17
Мукау
20
Коррея
28
Перрен
28
Перрен
20
Коррея
Остались в запасе
Монако
Лилль
16
Филипп Кен
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монако - Лилль
1
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
463
381
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.37
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лилля», 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»