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  • «Монако» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Монако» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 20:50
Монако
10.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
72' Д. Закария (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Аладжи Бамба
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
16
Филипп Кен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Градецки
6
Керер
13
Мависса Элеби
4
Тезе
6
Закария
8
Бамба
8
Камара
7
Адингра
11
Аклиуш
10
Головин
9
Балогун
4-1-2-2-1
1
Эзер
12
Менье
3
Нгой
2
Манди
15
Перро
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
20
Коррея
7
Адингра
4
Фас
4
Фас
7
Адингра
6
Керер
49
Туре
49
Туре
6
Керер
8
Бамба
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Бамба
10
Головин
31
Фати
31
Фати
10
Головин
4
Тезе
14
Бирет
14
Бирет
4
Тезе
10
Харальдссон
24
Вердонк
24
Вердонк
10
Харальдссон
15
Перро
4
Александро
4
Александро
15
Перро
32
Буадди
6
Бенталеб
6
Бенталеб
32
Буадди
17
Мукау
8
Мбаппе
8
Мбаппе
17
Мукау
20
Коррея
28
Перрен
28
Перрен
20
Коррея
Остались в запасе
Монако
Лилль
16
Филипп Кен
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
Точно не сыграют
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Мохаммед Салису
ЦЗ
Вандерсон
ПЗ
Кайо Энрике
ЛЗ
Лилль
Точно не сыграют
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Усман Туре
ЦЗ
Ноа Эджума
ПВ
Тиагу Сантуш
ПЗ
Статистика матча Монако - Лилль
1
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
463
381
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.37
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лилля», 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Лилль»

«Монако» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Монако
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