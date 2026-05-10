10.05.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-3-3
1
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
5
Кубарси
2
Канселу
16
Гави
8
Педри
7
Лопес
9
Рэшфорд
20
Ольмо
9
Торрес
4-1-2-3
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
4
Хейсен
11
Гарсия
14
Чуамени
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Гарсия
21
Диас
7
Винисиус
7
Лопес
3
Бальде
3
Бальде
7
Лопес
16
Гави
22
Берналь
22
Берналь
16
Гави
20
Ольмо
21
де Йонг
21
де Йонг
20
Ольмо
9
Рэшфорд
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
6
Камавинга
27
Питарч
27
Питарч
6
Камавинга
7
Гарсия
8
Паласиос
8
Паласиос
7
Гарсия
21
Диас
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
21
Диас
Остались в запасе
Барселона
Реал
13
Войцех Щесны
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Реал
2
4
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
8
Нарушения
18
9
Офсайды
2
1
Количество передач
529
394
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реал», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»