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Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реал», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Хетафе»