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  • «Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 20:50
Барселона
10.05.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 0
Завершен
Реал
9' М. Рэшфорд 18' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
8
Сесар Паласиос
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
4-3-3
1
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
5
Кубарси
2
Канселу
16
Гави
8
Педри
7
Лопес
9
Рэшфорд
20
Ольмо
9
Торрес
4-1-2-3
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
4
Хейсен
11
Гарсия
14
Чуамени
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Гарсия
21
Диас
7
Винисиус
7
Лопес
3
Бальде
3
Бальде
7
Лопес
16
Гави
22
Берналь
22
Берналь
16
Гави
20
Ольмо
21
де Йонг
21
де Йонг
20
Ольмо
9
Рэшфорд
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
6
Камавинга
27
Питарч
27
Питарч
6
Камавинга
7
Гарсия
8
Паласиос
8
Паласиос
7
Гарсия
21
Диас
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
21
Диас
Остались в запасе
Барселона
Реал
13
Войцех Щесны
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Барселона
Точно не сыграют
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Ламин Ямаль
ПВ
Реал
Точно не сыграют
Дани Карвахаль
ПЗ
Даниэль Себальос
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Арда Гюлер
АП
Ферлан Менди
ЛЗ
Родриго
ПВ
Федерико Вальверде
ЦП
Килиан Мбаппе
ЦФ
Статистика матча Барселона - Реал
2
4
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
8
Нарушения
18
9
Офсайды
2
1
Количество передач
529
394
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реал», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Хетафе»

«Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Барселона
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