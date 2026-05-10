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  • «Нефтехимик» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Нефтехимик» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 16:20
Нефтехимик
10.05.2026, воскресенье, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Волга
30' П. Платонов 32' К. Шильцов
19' Д. Каменщиков 65' В. Яковлев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Нефтехимик
13
Денис Титов
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Волга
12
Александр Довгаль
ВР
73
Денис Еремеев
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Голубев
5
Мусалов
17
Валиахметов
28
Платонов
24
Кахидзе
8
Кантария
7
Бобер
17
Кокоев
7
Никитин
7
Шильцов
14
Машуков
3-2-2-1-2
23
Бабурин
15
Тихий
4
Ибрагимов
99
Костин
20
Ковалев
3
Красильниченко
9
Фольмер
60
Касьянов
37
Воронин
7
Мурза
9
Каменщиков
17
Валиахметов
15
Шадринцев
15
Шадринцев
17
Валиахметов
17
Кокоев
6
Родин
6
Родин
17
Кокоев
7
Бобер
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Бобер
7
Никитин
53
Моисеев
53
Моисеев
7
Никитин
14
Машуков
11
Магомедов
11
Магомедов
14
Машуков
15
Тихий
30
Хабибуллин
30
Хабибуллин
15
Тихий
9
Каменщиков
6
Умников
6
Умников
9
Каменщиков
37
Воронин
17
Гершун
17
Гершун
37
Воронин
7
Мурза
77
Багателия
77
Багателия
7
Мурза
9
Фольмер
14
Яковлев
14
Яковлев
9
Фольмер
Остались в запасе
Нефтехимик
Волга
13
Денис Титов
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
12
Александр Довгаль
ВР
73
Денис Еремеев
ВР
22
Дмитрий Рахманов
АП
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
13
Денис Титов
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
73
Денис Еремеев
ВР
22
Дмитрий Рахманов
АП
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Нефтехимик - Волга
1
2
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Волги», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Волга»

«Нефтехимик» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Волга Нефтехимик
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