10.05.2026, воскресенье, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
4-1-2-2-1
1
Голубев
5
Мусалов
17
Валиахметов
28
Платонов
24
Кахидзе
8
Кантария
7
Бобер
17
Кокоев
7
Никитин
7
Шильцов
14
Машуков
3-2-2-1-2
23
Бабурин
15
Тихий
4
Ибрагимов
99
Костин
20
Ковалев
3
Красильниченко
9
Фольмер
60
Касьянов
37
Воронин
7
Мурза
9
Каменщиков
17
Валиахметов
15
Шадринцев
15
Шадринцев
17
Валиахметов
17
Кокоев
6
Родин
6
Родин
17
Кокоев
7
Бобер
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Бобер
7
Никитин
53
Моисеев
53
Моисеев
7
Никитин
14
Машуков
11
Магомедов
11
Магомедов
14
Машуков
15
Тихий
30
Хабибуллин
30
Хабибуллин
15
Тихий
9
Каменщиков
6
Умников
6
Умников
9
Каменщиков
37
Воронин
17
Гершун
17
Гершун
37
Воронин
7
Мурза
77
Багателия
77
Багателия
7
Мурза
9
Фольмер
14
Яковлев
14
Яковлев
9
Фольмер
Остались в запасе
Нефтехимик
Волга
13
Денис Титов
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
12
Александр Довгаль
ВР
73
Денис Еремеев
ВР
22
Дмитрий Рахманов
АП
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
13
Денис Титов
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
73
Денис Еремеев
ВР
22
Дмитрий Рахманов
АП
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Нефтехимик - Волга
1
2
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Волги», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Волга»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»