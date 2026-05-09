09.05.2026, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
6
Мартин
15
Чалета-Цар
6
Элустондо
4
Горротксатеги
18
Солер
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Кубо
9
Оскарссон
3-1-1-3-2
1
Вальес
3
Льоренте
16
Гомес
13
Родригес
21
Рока
5
Альтимира
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Эрнандес
7
Антони
18
Солер
24
Сучич
24
Сучич
18
Солер
14
Кубо
15
Марин
15
Марин
14
Кубо
6
Элустондо
18
18
6
Элустондо
13
Родригес
2
Бельерин
2
Бельерин
13
Родригес
5
Альтимира
4
Амрабат
4
Амрабат
5
Альтимира
9
Эрнандес
18
Деосса
18
Деосса
9
Эрнандес
8
Форнальс
22
Иско
22
Иско
8
Форнальс
7
Антони
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Антони
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Альваро Фидальго
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Альваро Фидальго
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Бетис
Точно не сыграют
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
9
Офсайды
6
4
Количество передач
601
319
Сейвы
4
4
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.4
1.94
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Бетиса», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»