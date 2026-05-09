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  • «Реал Сосьедад» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Реал Сосьедад» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 20:50
Реал Сосьедад
09.05.2026, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Бетис
79' О. Стейнн Оскарссон 90' М. Оярсабаль (П)
39' Антони 47' Э. Абде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
18
Gorka Carrera Zarranz
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
22
Иско
АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
6
Мартин
15
Чалета-Цар
6
Элустондо
4
Горротксатеги
18
Солер
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Кубо
9
Оскарссон
3-1-1-3-2
1
Вальес
3
Льоренте
16
Гомес
13
Родригес
21
Рока
5
Альтимира
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Эрнандес
7
Антони
18
Солер
24
Сучич
24
Сучич
18
Солер
14
Кубо
15
Марин
15
Марин
14
Кубо
6
Элустондо
18
18
6
Элустондо
13
Родригес
2
Бельерин
2
Бельерин
13
Родригес
5
Альтимира
4
Амрабат
4
Амрабат
5
Альтимира
9
Эрнандес
18
Деосса
18
Деосса
9
Эрнандес
8
Форнальс
22
Иско
22
Иско
8
Форнальс
7
Антони
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Антони
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Альваро Фидальго
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Альваро Фидальго
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Иньяки Руперес
ПЗ
Хон Арамбуру
ПЗ
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Хон Каррикабуру
ЦФ
Альваро Одриосола
ПЗ
Игор Субельдия
ЦЗ
Бетис
Точно не сыграют
Марк Бартра
ЦЗ
Анхель Ортис
ПЗ
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
9
Офсайды
6
4
Количество передач
601
319
Сейвы
4
4
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.4
1.94
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Бетиса», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Бетис»

«Реал Сосьедад» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Реал Сосьедад
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