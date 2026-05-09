09.05.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
99
Giacomo Giacomone
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
3-1-3-3
40
Мотта
26
Романьоли
34
Хила
77
Марушич
6
Ровелла
3
Пеллегрини
16
Деле-Баширу
70
Башич
9
Педро
14
Нослин
22
Кансельери
4-1-3-2
1
Мартинес
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
30
Аугусто
8
Сучич
22
Мхитарян
23
Барелла
17
Диуф
9
Тюрам
10
Мартинес
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
6
Ровелла
4
Патрик
4
Патрик
6
Ровелла
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
9
Педро
22
Диа
22
Диа
9
Педро
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
10
Мартинес
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
10
Мартинес
95
Бастони
11
Энрике
11
Энрике
95
Бастони
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
8
Сучич
48
48
8
Сучич
Остались в запасе
Лацио
Интер
99
Giacomo Giacomone
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
99
Giacomo Giacomone
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
Точно не сыграют
Интер
Точно не сыграют
Статистика матча Лацио - Интер
2
1
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
450
640
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
92
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.23
xGP (предотвращенные голы)
0.7
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Интера», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»