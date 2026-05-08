Составы команд
Факел
Факел
4-1-2-1-2
1
Фролкин
53
Журавлев
20
Юрганов
5
Габараев
55
Тодорович
23
Якимов
18
Симонов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
19
Пуси
9
Гнапи
3-3-2-2
98
Имамов
15
Плиев
29
Мухин
22
Кожемякин
44
Гурбан
38
Алейников
91
Носков
13
Янов
50
Глотов
10
Алиев
9
Алькальде
23
Якимов
7
Моцпан
7
Моцпан
23
Якимов
97
Магомедов
10
Альшин
10
Альшин
97
Магомедов
53
Журавлев
25
Уридия
25
Уридия
53
Журавлев
9
Гнапи
90
Турищев
90
Турищев
9
Гнапи
10
Алиев
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Алиев
13
Янов
20
Тур
20
Тур
13
Янов
9
Алькальде
11
Гаглоев
11
Гаглоев
9
Алькальде
50
Глотов
82
Илиев
82
Илиев
50
Глотов
91
Носков
11
Брагин
11
Брагин
91
Носков
Остались в запасе
Факел
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Нури Абдоков
АП
66
N. Patkovich
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Daniil Borisov
ЦЗ
40
Роман Прищепов
ЦП
91
Вадим Вшивков
ЛВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Нури Абдоков
АП
66
N. Patkovich
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Daniil Borisov
ЦЗ
40
Роман Прищепов
ЦП
91
Вадим Вшивков
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Факел - СКА-Хабаровск
Всего ударов по воротам
6
1
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «СКА-Хабаровска», 33-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»