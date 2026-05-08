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  • «Факел» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

«Факел» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

8 мая, 16:50
Факел
08.05.2026, пятница, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
9
Аксель Гнапи
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
50
Степан Глотов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
13
Данила Янов
АП
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Нури Абдоков
АП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
66
N. Patkovich
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Daniil Borisov
ЦЗ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
20
Жорди Тур
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Роман Прищепов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Фролкин
53
Журавлев
20
Юрганов
5
Габараев
55
Тодорович
23
Якимов
18
Симонов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
19
Пуси
9
Гнапи
3-3-2-2
98
Имамов
15
Плиев
29
Мухин
22
Кожемякин
44
Гурбан
38
Алейников
91
Носков
13
Янов
50
Глотов
10
Алиев
9
Алькальде
23
Якимов
7
Моцпан
7
Моцпан
23
Якимов
97
Магомедов
10
Альшин
10
Альшин
97
Магомедов
53
Журавлев
25
Уридия
25
Уридия
53
Журавлев
9
Гнапи
90
Турищев
90
Турищев
9
Гнапи
10
Алиев
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Алиев
13
Янов
20
Тур
20
Тур
13
Янов
9
Алькальде
11
Гаглоев
11
Гаглоев
9
Алькальде
50
Глотов
82
Илиев
82
Илиев
50
Глотов
91
Носков
11
Брагин
11
Брагин
91
Носков
Остались в запасе
Факел
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Нури Абдоков
АП
66
N. Patkovich
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Daniil Borisov
ЦЗ
40
Роман Прищепов
ЦП
91
Вадим Вшивков
ЛВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Нури Абдоков
АП
66
N. Patkovich
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Daniil Borisov
ЦЗ
40
Роман Прищепов
ЦП
91
Вадим Вшивков
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Факел - СКА-Хабаровск
Всего ударов по воротам
6
1
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «СКА-Хабаровска», 33-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«СКА-Хабаровск»

«Факел» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Факел
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