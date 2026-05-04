04.05.2026, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-2-3-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
О'Брайен
37
Гарнер
8
Дьюсбери-Холл
42
Ироегбунам
34
Рехль
7
Ндиайе
23
Бету
2-2-3-3
1
Доннарумма
45
Хусанов
6
Гехи
6
Гонсалес
27
Нуньес
20
Силва
10
Шерки
33
О'Райли
42
Семеньо
11
Доку
9
Холанд
34
Рехль
2
Паттерсон
2
Паттерсон
34
Рехль
8
Дьюсбери-Холл
24
Алькарас
24
Алькарас
8
Дьюсбери-Холл
42
Ироегбунам
45
Армстронг
45
Армстронг
42
Ироегбунам
23
Бету
11
Барри
11
Барри
23
Бету
6
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Гонсалес
42
Семеньо
47
Фоден
47
Фоден
42
Семеньо
20
Силва
22
Мармуш
22
Мармуш
20
Силва
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
12
Марк Траверс
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
Точно не сыграют
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
4
1
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
5
Офсайды
4
0
Количество передач
201
629
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
90
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
2.72
1.54
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Манчестер Сити», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»