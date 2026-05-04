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  • «Эвертон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

«Эвертон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

4 мая, 20:50
Эвертон
04.05.2026, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Сити
68' Т. Барри 73' Д. О'Брайен 81' Т. Барри
43' Ж. Доку 83' Э. Холанд 90+7' Ж. Доку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
10
Райан Шерки
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
О'Брайен
37
Гарнер
8
Дьюсбери-Холл
42
Ироегбунам
34
Рехль
7
Ндиайе
23
Бету
2-2-3-3
1
Доннарумма
45
Хусанов
6
Гехи
6
Гонсалес
27
Нуньес
20
Силва
10
Шерки
33
О'Райли
42
Семеньо
11
Доку
9
Холанд
34
Рехль
2
Паттерсон
2
Паттерсон
34
Рехль
8
Дьюсбери-Холл
24
Алькарас
24
Алькарас
8
Дьюсбери-Холл
42
Ироегбунам
45
Армстронг
45
Армстронг
42
Ироегбунам
23
Бету
11
Барри
11
Барри
23
Бету
6
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Гонсалес
42
Семеньо
47
Фоден
47
Фоден
42
Семеньо
20
Силва
22
Мармуш
22
Мармуш
20
Силва
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
12
Марк Траверс
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
Точно не сыграют
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Джек Грилиш
ЛВ
Идрисса Гуйе
ОП
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Родри
ОП
Рубен Диаш
ЦЗ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
4
1
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
5
Офсайды
4
0
Количество передач
201
629
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
90
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
2.72
1.54
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Манчестер Сити», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Сити»

«Эвертон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Эвертон
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