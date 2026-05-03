03.05.2026, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-2-2
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Хевен
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
8
Фернандеш
19
Мбемо
30
Шешко
10
Кунья
4-3-3
28
Вудман
30
Фримпонг
4
ван Дейк
16
Конате
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
21
Джонс
7
Вирц
8
Собослаи
18
Гакпо
19
Мбемо
17
Доргу
17
Доргу
19
Мбемо
8
Фернандеш
15
Йоро
15
Йоро
8
Фернандеш
30
Шешко
16
Диалло
16
Диалло
30
Шешко
10
Кунья
11
Зиркзее
11
Зиркзее
10
Кунья
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
16
Конате
14
Кьеза
14
Кьеза
16
Конате
30
Фримпонг
73
Нгумоха
73
Нгумоха
30
Фримпонг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
91
Ármin Pécsi
ВР
79
Will Wright
ЦЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
Остались в запасе
91
Ármin Pécsi
ВР
79
Will Wright
ЦЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
11
Офсайды
3
3
Количество передач
362
613
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.89
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»