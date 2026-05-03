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  • «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 16:20
Манчестер Юнайтед
03.05.2026, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
6' М. Кунья 14' Б. Шешко 77' К. Мэйну
47' Д. Собослаи 56' К. Гакпо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Ливерпуль
91
Ármin Pécsi
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
79
Will Wright
ЦЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
20
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
4-1-1-2-2
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Хевен
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
8
Фернандеш
19
Мбемо
30
Шешко
10
Кунья
4-3-3
28
Вудман
30
Фримпонг
4
ван Дейк
16
Конате
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
21
Джонс
7
Вирц
8
Собослаи
18
Гакпо
19
Мбемо
17
Доргу
17
Доргу
19
Мбемо
8
Фернандеш
15
Йоро
15
Йоро
8
Фернандеш
30
Шешко
16
Диалло
16
Диалло
30
Шешко
10
Кунья
11
Зиркзее
11
Зиркзее
10
Кунья
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
16
Конате
14
Кьеза
14
Кьеза
16
Конате
30
Фримпонг
73
Нгумоха
73
Нгумоха
30
Фримпонг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
91
Ármin Pécsi
ВР
79
Will Wright
ЦЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
Остались в запасе
91
Ármin Pécsi
ВР
79
Will Wright
ЦЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Матейс де Лигт
ЦЗ
Ливерпуль
Точно не сыграют
Алиссон
ВР
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Уго Экитике
ПВ
Ватару Эндо
ОП
Джованни Леони
ЦЗ
Георгий Мамардашвили
ВР
Мохамед Салах
ПВ
Александер Исак
ЦФ
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
11
Офсайды
3
3
Количество передач
362
613
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.89
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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