Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-1-2-1
13
Чагров
17
Шильников
15
Данилкин
24
Коротков
17
Покидышев
6
Макаров
5
Трошечкин
21
Макаров
73
Азнауров
10
Симонян
11
Эльдарушев
3-2-2-2-1
23
Бабурин
15
Тихий
4
Ибрагимов
99
Костин
20
Ковалев
3
Красильниченко
9
Фольмер
6
Умников
37
Воронин
55
Саплинов
14
Яковлев
5
Трошечкин
13
Кайнов
13
Кайнов
5
Трошечкин
73
Азнауров
18
Родионов
18
Родионов
73
Азнауров
21
Макаров
7
Сафронов
7
Сафронов
21
Макаров
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
20
Ковалев
22
Рахманов
22
Рахманов
20
Ковалев
55
Саплинов
28
Новиков
28
Новиков
55
Саплинов
14
Яковлев
9
Каменщиков
9
Каменщиков
14
Яковлев
37
Воронин
19
Руденко
19
Руденко
37
Воронин
Остались в запасе
Ротор
Волга
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
12
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Ротор - Волга
2
3
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Волги», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Волга»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»