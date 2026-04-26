Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ротор» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Ротор» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 15:50
Ротор
26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Илья Родионов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Давид Давидян
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Волга
12
Александр Довгаль
ВР
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
77
Лука Багателия
ПВ
28
Данил Новиков
ЦФ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Чагров
17
Шильников
15
Данилкин
24
Коротков
17
Покидышев
6
Макаров
5
Трошечкин
21
Макаров
73
Азнауров
10
Симонян
11
Эльдарушев
3-2-2-2-1
23
Бабурин
15
Тихий
4
Ибрагимов
99
Костин
20
Ковалев
3
Красильниченко
9
Фольмер
6
Умников
37
Воронин
55
Саплинов
14
Яковлев
5
Трошечкин
13
Кайнов
13
Кайнов
5
Трошечкин
73
Азнауров
18
Родионов
18
Родионов
73
Азнауров
21
Макаров
7
Сафронов
7
Сафронов
21
Макаров
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
20
Ковалев
22
Рахманов
22
Рахманов
20
Ковалев
55
Саплинов
28
Новиков
28
Новиков
55
Саплинов
14
Яковлев
9
Каменщиков
9
Каменщиков
14
Яковлев
37
Воронин
19
Руденко
19
Руденко
37
Воронин
Остались в запасе
Ротор
Волга
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
12
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Ротор - Волга
2
3
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Волги», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор»«Волга»

«Ротор» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Волга Ротор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
1
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+