Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челябинск» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Челябинск» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 10:20
Челябинск
26.04.2026, воскресенье, 11:30
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Урал
79' Г. Левин
32' А. Мамин 59' М. Секулич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Челябинск
34
Даниил Голиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
47
Елизар Глухов
АП
17
Баба Н'Диайе
АП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
3-1-2-3-1
93
Тусеев
66
Гудков
15
Кочиев
21
Бердников
26
Байтуков
70
Левин
77
Самойлов
18
Кертанов
72
Комиссаров
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
4-1-2-2-1
57
Селихов
46
Мамин
2
Бегич
16
Итало
44
Малькевич
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
99
Акбашев
97
Ишков
14
Железнов
10
Секулич
26
Байтуков
2
Жиров
2
Жиров
26
Байтуков
10
Гонгадзе
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
10
Гонгадзе
21
Бердников
88
Эза
88
Эза
21
Бердников
77
Самойлов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
77
Самойлов
97
Ишков
86
Кузнецов
86
Кузнецов
97
Ишков
46
Мамин
34
Маргасов
34
Маргасов
46
Мамин
14
Железнов
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Железнов
99
Акбашев
20
Марков
20
Марков
99
Акбашев
Остались в запасе
Челябинск
Урал
34
Даниил Голиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
47
Елизар Глухов
АП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
47
Елизар Глухов
АП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
Остались в запасе
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Василий Березуцкий
Статистика матча Челябинск - Урал
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Урала», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 11:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск»«Урал»

«Челябинск» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Челябинск
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
9
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+