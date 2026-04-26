26.04.2026, воскресенье, 11:30
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
3-1-2-3-1
93
Тусеев
66
Гудков
15
Кочиев
21
Бердников
26
Байтуков
70
Левин
77
Самойлов
18
Кертанов
72
Комиссаров
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
4-1-2-2-1
57
Селихов
46
Мамин
2
Бегич
16
Итало
44
Малькевич
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
99
Акбашев
97
Ишков
14
Железнов
10
Секулич
26
Байтуков
2
Жиров
2
Жиров
26
Байтуков
10
Гонгадзе
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
10
Гонгадзе
21
Бердников
88
Эза
88
Эза
21
Бердников
77
Самойлов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
77
Самойлов
97
Ишков
86
Кузнецов
86
Кузнецов
97
Ишков
46
Мамин
34
Маргасов
34
Маргасов
46
Мамин
14
Железнов
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Железнов
99
Акбашев
20
Марков
20
Марков
99
Акбашев
Остались в запасе
Челябинск
Урал
34
Даниил Голиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
47
Елизар Глухов
АП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
47
Елизар Глухов
АП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
Остались в запасе
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Василий Березуцкий
Статистика матча Челябинск - Урал
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Урала», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 11:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»