26.04.2026, воскресенье, 10:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
25
Эмерсон
3
Цесь
8
Иванов
87
Мазурин
18
Надольский
24
Погосов
75
Окладников
25
Шершов
6
Батырев
3-1-3-2-1
1
Голубев
65
Толстопятов
12
Ширяев
5
Мусалов
8
Кантария
17
Кокоев
25
Ситдиков
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
18
Надольский
81
Печура
81
Печура
18
Надольский
24
Погосов
7
Чуканов
7
Чуканов
24
Погосов
8
Иванов
8
Канаплин
8
Канаплин
8
Иванов
75
Окладников
11
Хашкулов
11
Хашкулов
75
Окладников
33
Масловский
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
33
Масловский
7
Никитин
13
Титов
13
Титов
7
Никитин
65
Толстопятов
28
Платонов
28
Платонов
65
Толстопятов
25
Ситдиков
15
Шадринцев
15
Шадринцев
25
Ситдиков
8
Кантария
6
Родин
6
Родин
8
Кантария
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
Остались в запасе
Енисей
Нефтехимик
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
43
Николай Присяжненко
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
27
Лука Раткович
ЦФ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Енисей - Нефтехимик
2
5
Всего ударов по воротам
8
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Нефтехимика», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 10:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Нефтехимик»
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Источник: «Бомбардир»