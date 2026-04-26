Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Енисей» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Енисей» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 08:50
Енисей
26.04.2026, воскресенье, 10:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
43' А. Окладников 46' Е. Иванов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
17
Иван Зазвонкин
АП
81
Родион Печура
АП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Азер Алиев
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Нефтехимик
13
Денис Титов
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
25
Эмерсон
3
Цесь
8
Иванов
87
Мазурин
18
Надольский
24
Погосов
75
Окладников
25
Шершов
6
Батырев
3-1-3-2-1
1
Голубев
65
Толстопятов
12
Ширяев
5
Мусалов
8
Кантария
17
Кокоев
25
Ситдиков
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
18
Надольский
81
Печура
81
Печура
18
Надольский
24
Погосов
7
Чуканов
7
Чуканов
24
Погосов
8
Иванов
8
Канаплин
8
Канаплин
8
Иванов
75
Окладников
11
Хашкулов
11
Хашкулов
75
Окладников
33
Масловский
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
33
Масловский
7
Никитин
13
Титов
13
Титов
7
Никитин
65
Толстопятов
28
Платонов
28
Платонов
65
Толстопятов
25
Ситдиков
15
Шадринцев
15
Шадринцев
25
Ситдиков
8
Кантария
6
Родин
6
Родин
8
Кантария
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
Остались в запасе
Енисей
Нефтехимик
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
43
Николай Присяжненко
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
27
Лука Раткович
ЦФ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Енисей - Нефтехимик
2
5
Всего ударов по воротам
8
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Нефтехимика», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 10:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей»«Нефтехимик»

«Енисей» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Енисей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
9
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+